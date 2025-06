https://noticiaslatam.lat/20250626/violar-la-legalidad-y-generar-terror-que-pasa-con-la-politica-migratoria-de-trump-1163846685.html

"Violar la legalidad y generar terror": ¿qué pasa con la política migratoria de Trump?

"Violar la legalidad y generar terror": ¿qué pasa con la política migratoria de Trump?

Hace unos días se volvieron virales varios videos en los que Narciso Barranco —hombre de 48 años y padre de tres soldados del Ejército de Estados Unidos— es perseguido y golpeado por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), algo que la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum calificó como "una injusticia".Barranco es uno de los miles de migrantes mexicanos que llevan años viviendo en EEUU —él específicamente ha vivido allí por más de tres décadas—, pero que no han podido obtener papeles de residencia legal por juicios que pueden durar muchos años. Sin embargo, sus tres hijos son estadounidenses e incluso uno de ellos fue enviado como parte del Cuerpo de Marines a Afganistán. Este hombre fue detenido por el ICE mientras realizaba labores de jardinería en un restaurante de Santa Ana, California, y actualmente su familia recolecta dinero a través de plataformas digitales para poder solventar los gastos del juicio que le espera. "Una violación de la legalidad"El caso de Barranco muestra una película mucho más grande de lo que sucede en Estados Unidos con la policía migratoria: "la violación de la legalidad, de los protocolos y del debido proceso", dice en entrevista con Sputnik Eunice Rendón, doctora en políticas públicas por el Instituto de Estudios Políticos de Paris y coordinadora de la organización Agenda Migrante.Pero el caso más grave, señala la experta, es que incluso la Corte Suprema de Estados Unidos avaló recientemente que Trump reanudara la deportación de migrantes irregulares a terceros países. "Da miedo que en el tribunal supremo prácticamente esté permitiendo las ilegalidades de Trump. Es increíble que la Corte le dé la razón para poder deportar gente a terceros países sin seguir un debido proceso, porque no olvidemos que Estados Unidos envió recientemente personas a Sudán sin avisarles a tiempo para que pudieran siquiera defenderse", agrega. Y es que el caso de Narciso Barranco también demuestra otra cosa: que la prioridad de la Administración Trump ya no es detener y deportar a migrantes indocumentados con historial criminal, sino ver "quién atrapa más [migrantes] de donde sea, y eso estresa mucho a las instituciones públicas de EEUU", apunta Rendón, ex directora del Instituto de los Mexicanos en el Exterior en la Cancillería del país latinoamericano. "Parece que ya nadie va a castigar el tipo de violencia ejercida [por los agentes del ICE] contra los migrantes e incluso parece que esto podría abrir la puerta para que personas racistas y xenófobas en Estados Unidos se sientan en la libertad de agredir y golpear migrantes", dice la analista. Generar miedo como estrategiaLa experta en temas de seguridad y migración afirma también que la política migratoria de Donald Trump actualmente podría definirse como un "régimen del terror" que busca generar miedo entre la comunidad migrante —documentada o indocumentada—, para lograr la llamada "autodeportación". Ejemplo de ello, dice, es la construcción de Alligator Alcatraz, la prisión de Florida para migrantes irregulares con antecedentes criminales que estará rodeada de cocodrilos y víboras. De ese modo, según ha dicho el propio fiscal local, James Uthmeier, las autoridades se ahorrarán mucho dinero en personal de vigilancia. "Trump no ha terminado de entender que todas las familias de Estados Unidos son mixtas. Aquel que es indocumentado tiene un familiar o un amigo que no lo es. Las redes son mixtas porque es un país que ha crecido con base en la migración. Por eso la política de Trump podría acabar generando un daño social y económico muy importante en EEUU", observa Eunice Rendón.Además, las encuestas indican que la popularidad de Trump va viento en popa como él presume. Actualmente, el índice de aprobación ciudadana de Trump cayó al 41%, el nivel más bajo de su actual mandato, según un sondeo de Reuters/Ipsos publicado el pasado 23 de junio. Además, de acuerdo con YouGov, el 39% de los estadounidenses apoya las manifestaciones en contra de las redadas migratorias de Trump, mientras que el 54% de los ciudadanos desaprueba que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realice redadas y detenciones en lugares de trabajo donde puedan estar laborando personas que viven ilegalmente en el país, como fábricas, obras en construcción, campos de cultivo, servicios de limpieza, entre otros, según Pew Research Center.

