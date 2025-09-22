https://noticiaslatam.lat/20250922/leonidas-iza-eliminar-el-subsidio-al-diesel-en-ecuador-tendra-un-efecto-letal-para-la-economia-1166711949.html

Leonidas Iza: Eliminar el subsidio al diésel en Ecuador "tendrá un efecto letal para la economía" nacional | Video

Leonidas Iza, líder indígena y excandidato presidencial, explicó en entrevista exclusiva para Sputnik los alcances del paro nacional indefinido

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) decidió cesar actividades en todo el país contra el Gobierno de Daniel Noboa y su decreto para eliminar el subsidio al diésel, lo cual incrementará notablemente los precios de la canasta familiar. Esta acción surge luego de una semana marcada por protestas en todo el país, incluida la declaratoria de "estado de excepción" sobre siete provincias dictada por el presidente ecuatoriano, quien se retiró con su gabinete en Latacunga, provincia de Cotopaxi, rodeado de cientos de policías y militares.Sindicatos, estudiantes y transportistas anunciaron que fortalecerán sus protestas en estos últimos días de septiembre, con marchas en la ciudad de Quito hasta doblegar las medidas del Ejecutivo nacional. El hecho de que se sumen los pueblos indígenas al conflicto puede desequilibrar el escenario definitivamente hacia el lado de las fuerzas sociales.Ya en 2019 y 2022, la CONAIE protagonizó manifestaciones nacionales contra los Gobiernos de Lenin Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023), quienes tuvieron que retroceder en su plan de subir el precio de los combustibles. Ante esta nueva problemática, Sputnik entrevistó al líder indígena y excandidato presidencial Leonidas Iza, quien explicó los alcances de la decisión de quitar el subsidio al diésel, que perjudicará fundamentalmente a las familias ecuatorianas. En este sentido, compartió las propuestas de las naciones indígenas para mejorar la economía del país, sin afectar a la población.Según Iza, las últimas decisiones económicas para Ecuador no fueron asumidas por Noboa, sino por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que en 2024 otorgó un crédito de 5.000 millones de dólares con la condición de que el presidente aplicara una política de ajuste profundo."Someten a los pueblos del sur, a los países empobrecidos del tercer mundo, a ajustes estructurales para que sigamos pagando los créditos que nuestros gobiernos adquieren en el FMI. Y esa plata nunca aparece, simplemente se la están dando a diferentes grupos oligárquicos", ponderó.Un efecto letalCon el decreto 126, que elimina el subsidio al diésel, pasó de costar 1,80 a 2,80 dólares por galón (3,78 litros). De esta manera, el Gobierno ecuatoriano espera ahorrarse 1.100 millones de dólares al año.Para Iza, esta medida "encarece la vida de los ecuatorianos. Tendrá un efecto letal para la economía de Ecuador, que ya está estancada por la lucha contra la criminalidad y por la guerra interna. Ya tenemos al 32% de la población bajo la línea de la pobreza".Son "cinco millones de ecuatorianos que no pueden acceder a alimentación que, además, van a sufrir el incremento del precio del costo de vida entre un 30% y un 40%", predijo Iza.De momento, las protestas de los pueblos indígenas se realizarán en sus territorios, a los cuales prohibieron el acceso de fuerzas militares o policiales. Aún no se registran cortes de carreteras, aunque algunas organizaciones indicaron que radicalizarán las medidas de fuerza a partir del 23 de septiembre.La CONAIE aún no tomó la decisión de marchar con sus bases a Quito, como ocurrió en 2019 y 2022, cuando pudo presionar a los gobiernos de turno hasta dejarlos al borde de la renuncia.Propuesta indígenaIza comentó que los pueblos indígenas han delineado una propuesta para reducir el costo del subsidio al diésel: mantener el beneficio para los sectores productivos y populares, mientras las personas con mayor poder adquisitivo deberán pagar el costo íntegro de los combustibles."Diseñamos un proceso para la focalización de los combustibles en diferentes sectores productivos, como la agricultura, la ganadería, el comercio, más dos millones de motos y vehículos", indicó.Por otra parte, proponen "la eliminación de subsidios para todos los vehículos de los ricos, los carros de alta gama. Se puede cruzar información para identificarlos en cada caso", aseguró el líder indígena.Iza sostuvo que estas medidas deben ir acompañadas de "un proceso para mejorar progresivamente la capacidad productiva y así refinar nuestros recursos en Ecuador. De lo contrario, no vamos a poder reducir la importación de combustibles".El viaje a LatacungaIza criticó que el Gobierno de Noboa se haya refugiado en Latacunga, Cotopaxi, una de las provincias donde el movimiento indígena tiene más fuerza."En lugar de hacer una planificación de la economía real, apegada a la realidad de la gente, el presidente ha decidido trasladar el Ejecutivo a esta zona para provocar y desafiar a las organizaciones que siempre han sabido luchar", consideró.El 20 de agosto, pobladores de San Ignacio (la comunidad de Iza en Cotopaxi) atraparon a tres policías de civil que realizaban tareas de inteligencia en el territorio. Luego de retenerlos e interrogarlos, los liberaron al siguiente día. A pesar de que los agentes ingresaron a tierra indígena sin pedir permiso, la cúpula policial decidió realizarle una denuncia al expresidente de la CONAIE por "secuestro".Sobre el caso de los tres policías, aseveró: "Me están construyendo un marco jurídico para declararme culpable en ese proceso (...). Soy uno de los dirigentes más criminalizados, ya he completado 50 procesos judiciales en los últimos tres gobiernos de turno. Lamentablemente esa es la democracia de Ecuador".Con esta manera de proceder, "el Gobierno nacional está aniquilando y eliminando voces diversas, voces que hablan desde la realidad. El Gobierno nacional ha instrumentalizado todo el aparato institucional para perseguir a los que pensamos diferente".

