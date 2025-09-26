https://noticiaslatam.lat/20250926/argentina-podria-estrechar-la-colaboracion-militar-con-eeuu-en-busqueda-de-su-apoyo-financiero-1166883201.html

Argentina podría estrechar la colaboración militar con EEUU en búsqueda de su apoyo financiero

Argentina podría estrechar la colaboración militar con EEUU en búsqueda de su apoyo financiero

Sputnik Mundo

El apoyo financiero de EEUU al Gobierno de Javier Milei podría tener como contraparte profundizar la colaboración militar con Washington y alejarse más de... 26.09.2025, Sputnik Mundo

2025-09-26T03:07+0000

2025-09-26T03:07+0000

2025-09-26T03:07+0000

américa latina

argentina

javier milei

eeuu

china

fuerzas armadas de eeuu

comando sur de eeuu

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/1a/1166891944_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_a9bd480a9a0d680190eded57dde01a7a.jpg

Una delegación argentina que viajó recientemente a Nueva York incluyó entre sus filas al ministro de Defensa, Luis Petri. La participación del secretario de Estado reabre las especulaciones sobre el interés de Washington de reforzar una alianza con Argentina en materia de Defensa y seguridad, con los ojos puestos especialmente en el Atlántico sur.En diálogo con Sputnik, Luciano Anzelini, especialista argentino en estudios internacionales, señaló que "genera alertas y suspicacias" que el ministro Petri fuera incluido a último momento en la delegación que se reuniría con el Gobierno de EEUU. De hecho, el medio argentino El Cronista consignó que el ministro debió suspender súbitamente encuentros importantes con representantes de las Fuerzas Armadas y con empresas del complejo militar argentino.Daniel Blinder, politólogo especializado en geopolítica, agregó para este medio que la participación de Petri "evidencia que hay varios temas de agenda vinculados a la Defensa argentina".El experto señaló que, si bien no es novedoso que Washington busque proyectarse sobre el continente americano, sí lo que es que Argentina pueda servirle como base para eso. "Lo que hay ahora en Argentina es un alineamiento total y en todo sentido, simbólico, político y económico con EEUU, condicionado por la incapacidad económica del Gobierno argentino y el salvataje que promete hacer EEUU", explicó.El analista internacional argentino Cristian Riom advirtió además que una eventual "alianza de carácter político, ideológico y militar" entre Buenos Aires y Washington debería pasar por el Congreso argentino, de manera de "transparentar" los términos y los compromisos asumidos por el país sudamericano.¿Militares de EEUU en el sur argentino?Entre las especulaciones que rodean a un eventual estrechamiento de los vínculos militares entre Argentina y EEUU reaparece la posibilidad de que las Fuerzas Armadas del país norteamericano tengan presencia en un nuevo puerto en la ciudad de Ushuaia, la más austral del país y considerada como un punto estratégico por su proyección sobre el Atlántico sur y la Antártida.Si bien el propio Petri intentó quitarle trascendencia a esa posibilidad, un informe del 23 del canal televisivo argentino TN aseguró, en ese sentido, que el Gobierno de Milei "estaría dispuesto a analizar" la presencia estadounidense en Ushuaia, participando de la operación de la Base Naval Integrada que la Armada argentina tiene en la ciudad sureña.En cualquier caso, la eventual base ya fue visitada en más de una oportunidad por enviados del Comando Sur estadounidense: en abril de 2024, la comandante Laura Richardson recorrió las instalaciones junto al propio Milei y, en abril de 2025, lo hizo el actual jefe de la unidad, Alvin Holsey.Anzelini recordó que el punto se ha vuelto particularmente importante para EEUU, que mantiene una inquietud creciente por la proyección de potencias como Rusia y China en la Antártida y la relevancia del extremo sur del continente como alternativa al Canal de Panamá para el tránsito bioceánico. Pero, además, el Pentágono podría estar interesado en ganar un punto logístico crucial en un área estratégica del mapa.Blinder, por su parte, afirmó que tanto el Polo Sur como la Antártida se vuelven escenarios claves si se analiza la situación desde "una geopolítica de los recursos naturales" y posibles conflictos militares futuros entre potencias, especialmente entre China y EEUU.El costo de alejarse de ChinaDe hecho, algunos de los compromisos que Argentina podría asumir a cambio del respaldo explícito del Tesoro estadounidense implicarían reducir el vínculo con China en cuestiones consideradas estratégicas como la energía nuclear, represas o el despliegue de tecnología 5G. El informe de TN indica, por ejemplo, que el equipo de Milei estaría dispuesto a dar de baja proyectos científicos con participación china como la Estación de Espacio Lejano, en la provincia de Neuquén, o el Radio Telescopio Chino-Argentino, en San Juan.Para el politólogo, romper acuerdos con China "de forma unilateral" puede tensionar seriamente la relación con el gigante asiático, un socio "estratégico" para Argentina por la relación comercial complementaria que mantienen.Al respecto, Anzelini recordó que, si bien parece difícil que Argentina pueda dejar sin efecto instalaciones científicas chinas, las presiones del Comando Sur sobre Buenos Aires ya han conseguido evitar acuerdos con la nación asiática para la compra de aviones caza JF-17 o la construcción de la central nuclear Atucha III con inversión china, al tiempo que "allana el camino" para capitales estadounidenses en sectores como el litio o el 5G.Riom, en tanto, comentó que es probable que EEUU también inste a Argentina a dejar sin efecto el swap de monedas firmado con China y que el nuevo embajador estadounidense en Buenos Aires, Peter Lamelas, cumpla su compromiso de "ir provincia por provincia" desalentando los acuerdos con Pekín.En ese marco, consideró que es central que al interior de Argentina se exija "la transparencia de los acuerdos" que se establezcan con EEUU para rechazar cualquier "letra chica" que perjudique a Argentina ya que, según el analista, Washington se encargará de "exigir que la contraparte que se haya acordado se cumpla".

https://noticiaslatam.lat/20250918/rechazo-a-vetos-de-milei-muestra-que-el-congreso-dejo-de-acompanar-el-ajuste-dice-analista-1166591121.html

https://noticiaslatam.lat/20250913/gobierno-de-milei-emprende-recortes-para-las-fuerzas-armadas-y-pone-en-vilo-el-programa-de-los-f-16-1166423665.html

argentina

eeuu

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

argentina, javier milei, eeuu, china, fuerzas armadas de eeuu, comando sur de eeuu, 💬 opinión y análisis