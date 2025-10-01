https://noticiaslatam.lat/20251001/dudas-y-perspectivas-del-plan-de-trump-para-gaza-por-que-incluso-espana-saluda-la-iniciativa-1167066479.html

Dudas y perspectivas del plan de Trump para Gaza: por qué incluso España saluda la iniciativa

La iniciativa de paz presentada por el presidente de EEUU, Donald Trump, ha provocado roces y discrepancias dentro del gobierno de coalición español. Mientras el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, apoya la propuesta, sus socios de la izquierda alternativa la rechazan de forma categórica.Entre los 20 puntos que componen el plan de Trump, se proponen medidas como la liberación de rehenes israelíes y la remoción de Hamás del poder, para instaurar en su lugar una administración tecnócrata presidida por el propio presidente estadounidense y el ex primer ministro británico Tony Blair.Desde el Ejecutivo español, Pedro Sánchez, a través de la red social X, manifestó que "España da la bienvenida a la propuesta de paz para Gaza impulsada por EEUU". En la misma línea, el Ministerio de Exteriores emitió un comunicado oficial en el que "saluda el plan de paz" y realiza un llamamiento a las partes "a comprometerse con el cese de la violencia", subrayando la necesidad de una solución basada en dos Estados.Pero mediante una nota conjunta, los cinco ministros de Sumar en el Ejecutivo de Sánchez afearon que el plan "no es una propuesta de paz, sino una imposición". Los ministros argumentan que "convertir Palestina en un protectorado dirigido por Washington, al margen de la legalidad internacional, no puede considerarse una solución, sino un nuevo capítulo en la negación sistemática de su soberanía".Antonio Maíllo, líder de Izquierda Unida, el principal partido de la coalición Sumar, afirmó que el plan es "un ultimátum colonial, un paripé para ejecutar la última parte del plan: terminar de exterminar a la población palestina y construir un resort de lujo en Gaza". Desde este espacio político se considera que la propuesta ignora por completo el derecho de autodeterminación del pueblo palestino.La líder de Podemos, la exministra Ione Belarra, también censuró la posición del presidente Sánchez. "Es terrible que el presidente dé la bienvenida al plan de dominación colonial para Palestina anunciado por Trump", escribió en X, para añadir a renglón seguido que el presidente volvía a colocarse "en el lado incorrecto de la historia".Ante este desencuentro, desde el Gobierno español tratan de restar importancia al conflicto. Se argumenta que el lenguaje diplomático es matizable y que términos como "saludar" no equivalen a una celebración plena del plan. El Gobierno insiste en que su posición está alineada con la de otros actores europeos, como la Comisión Europea y el Reino Unido, y que sigue explorando toda vía que pueda conducir a la paz, aunque esta divergencia revela una fractura en la coalición y en sus apoyos parlamentarios en el espectro de la izquierda."Es solo el comienzo del comienzo"El Gobierno español pone en valor el sentido del lenguaje diplomático; se acoge favorablemente, pero no se celebra. Además, se subraya la coincidencia con la línea expresada por varios países árabes o de credo musulmán, y por la propia Autoridad Nacional Palestina (ANP), que "acoge con satisfacción los sinceros y decididos esfuerzos" del presidente Trump."Ante todo, hay que tener paciencia y tomar distancia. Esto es solo el comienzo del comienzo", afirma el diplomático y autor Augusto Zamora, ex embajador de Nicaragua en España, que, en conversación con Sputnik, rebaja el plan de Trump a la categoría de "propuesta base" sobre la que luego concretar "con mucha calma" pasos ulteriores."La propuesta de Trump es colonialista, imperialista e impertinente. Pero no sería diplomáticamente correcto, ni tampoco inteligente, rechazar lo que es una propuesta que apenas está naciendo. No tendría sentido que algún Gobierno europeo la confrontara. Además, la UE es un satélite de EEUU", subraya, en alusión al visto bueno de gobiernos como el de España, comprometidos con la causa palestina y que han reconocido su estatalidad.El fondo del planLos socios de Gobierno de Sánchez y sus apoyos parlamentarios de izquierda entienden que la sumisión al plan de Trump es aceptar una "imposición" y "desaprovechar "la oportunidad que abre la movilización social", en expresión de Sumar."Todo el plan de EEUU es entregar Gaza a Israel. Que se proponga una figura tan poco creíble como Tony Blair, como gran jefe de Gaza, y no hayan buscado a ningún árabe, demuestra que aquí hay un plan colonial tipo siglo XIX para crear un protectorado", argumenta Zamora. A su juicio, el acuerdo pretende lograr "todo lo que no ha podido conseguir Israel: la rendición de Hamás y la destrucción de los túneles".Si Hamás aceptara el plan de Trump y desapareciese, el proyecto palestino también podría desaparecer, estima este especialista en relaciones internacionales. "Porque la ANP en Cisjordania no existe en la práctica, no controla ningún territorio. El único territorio realmente palestino que existía ha sido Gaza. Y en Gaza quien ha resistido, es Hamás. Si Hamás desaparece, desaparece totalmente toda fuerza que defienda la causa palestina", afirma, al recordar la impopularidad de la ANP entre los propios palestinos.Por esta razón, explica Zamora, es factible que Hamás se niegue a aceptar el plan, lo cual conduciría a un recrudecimiento de la ofensiva israelí. En cualquier caso, el texto del plan o de la propuesta resultante queda supeditado a su respeto. Y en este aspecto, "ni Israel ni EEUU cumplen nada de lo que firman", recuerda.

