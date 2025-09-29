https://noticiaslatam.lat/20250929/la-autoridad-palestina-acepta-la-propuesta-de-trump-sobre-gaza-segun-informes-de-prensa-1167011289.html

La Autoridad Palestina acepta la propuesta de Trump sobre Gaza, según informes de prensa

La Autoridad Palestina acepta la propuesta de Trump sobre Gaza, según informes de prensa

La Autoridad Palestina recibió con satisfacción el plan de la Administración estadounidense, encabezada por el presidente Donald Trump, según informó la... 29.09.2025, Sputnik Mundo

De acuerdo con el medio, la Autoridad Palestina reiteró su compromiso de trabajar con EEUU y sus socios para alcanzar un acuerdo integral que incluya "allanar el camino hacia una paz justa, basada en una solución de dos Estados". Naciones como Turquía, Pakistán y Arabia Saudita también saludaron la propuesta de Trump para poner fin al conflicto en el enclave palestino. Los países expresaron su disposición a cooperar con Washington y las partes involucradas en el conflicto, con el fin de alcanzar un entendimiento que permita un alto el fuego en Gaza.Previamente, el presidente estadounidense dio a conocer la estrategia de 20 puntos para el enclave palestino, donde se propone la reconstrucción de la zona, la entrada de ayuda humanitaria y el impulso a la economía local.De acuerdo con Trump, si Israel y Hamás aceptan esta propuesta de acuerdo, el conflicto cesaría inmediatamente.

