Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20250929/la-autoridad-palestina-acepta-la-propuesta-de-trump-sobre-gaza-segun-informes-de-prensa-1167011289.html
La Autoridad Palestina acepta la propuesta de Trump sobre Gaza, según informes de prensa
La Autoridad Palestina acepta la propuesta de Trump sobre Gaza, según informes de prensa
Sputnik Mundo
La Autoridad Palestina recibió con satisfacción el plan de la Administración estadounidense, encabezada por el presidente Donald Trump, según informó la... 29.09.2025, Sputnik Mundo
2025-09-29T23:29+0000
2025-09-29T23:29+0000
internacional
política
donald trump
palestina
eeuu
wafa
hamás
📰 conflicto palestino-israelí
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/16/1166768311_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_262166cd07a491f793e557788635036a.jpg
De acuerdo con el medio, la Autoridad Palestina reiteró su compromiso de trabajar con EEUU y sus socios para alcanzar un acuerdo integral que incluya "allanar el camino hacia una paz justa, basada en una solución de dos Estados". Naciones como Turquía, Pakistán y Arabia Saudita también saludaron la propuesta de Trump para poner fin al conflicto en el enclave palestino. Los países expresaron su disposición a cooperar con Washington y las partes involucradas en el conflicto, con el fin de alcanzar un entendimiento que permita un alto el fuego en Gaza.Previamente, el presidente estadounidense dio a conocer la estrategia de 20 puntos para el enclave palestino, donde se propone la reconstrucción de la zona, la entrada de ayuda humanitaria y el impulso a la economía local.De acuerdo con Trump, si Israel y Hamás aceptan esta propuesta de acuerdo, el conflicto cesaría inmediatamente.
https://noticiaslatam.lat/20250929/1167001879.html
palestina
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/16/1166768311_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_46b5969b2bb3ad9fd4203b0e43be12af.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
política, donald trump, palestina, eeuu, wafa, hamás, 📰 conflicto palestino-israelí
política, donald trump, palestina, eeuu, wafa, hamás, 📰 conflicto palestino-israelí

La Autoridad Palestina acepta la propuesta de Trump sobre Gaza, según informes de prensa

23:29 GMT 29.09.2025
© telegram SputnikMundo / Acceder al contenido multimedia"La opción más sencilla": ¿Podría el reconocimiento de Palestina por países occidentales tener éxito?
La opción más sencilla: ¿Podría el reconocimiento de Palestina por países occidentales tener éxito? - Sputnik Mundo, 1920, 29.09.2025
© telegram SputnikMundo
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
La Autoridad Palestina recibió con satisfacción el plan de la Administración estadounidense, encabezada por el presidente Donald Trump, según informó la agencia de noticias Wafa.
De acuerdo con el medio, la Autoridad Palestina reiteró su compromiso de trabajar con EEUU y sus socios para alcanzar un acuerdo integral que incluya "allanar el camino hacia una paz justa, basada en una solución de dos Estados".
Naciones como Turquía, Pakistán y Arabia Saudita también saludaron la propuesta de Trump para poner fin al conflicto en el enclave palestino.
Los países expresaron su disposición a cooperar con Washington y las partes involucradas en el conflicto, con el fin de alcanzar un entendimiento que permita un alto el fuego en Gaza.
Trump asegura estar convencido de lograr un acuerdo de paz en Gaza - Sputnik Mundo, 1920, 29.09.2025
Trump asegura estar convencido de lograr un acuerdo de paz en Gaza
17:34 GMT
Previamente, el presidente estadounidense dio a conocer la estrategia de 20 puntos para el enclave palestino, donde se propone la reconstrucción de la zona, la entrada de ayuda humanitaria y el impulso a la economía local.
De acuerdo con Trump, si Israel y Hamás aceptan esta propuesta de acuerdo, el conflicto cesaría inmediatamente.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала