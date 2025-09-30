https://noticiaslatam.lat/20250930/algunos-puntos-del-plan-de-trump-para-gaza-son-practicamente-inviables-1167027624.html

Algunos puntos del plan de Trump para Gaza son "prácticamente inviables"

El nuevo plan de EEUU para resolver el conflicto de Gaza podría tener posibilidades de éxito si sus disposiciones clave fueran viables, declaró a Sputnik el... 30.09.2025, Sputnik Mundo

"El plan [de Trump sobre Gaza] sería muy conveniente para Israel si el primer punto de este plan —la devolución de los rehenes— se implementara desde el principio [del acuerdo ] (...) Pero, considerando que todos los demás puntos del plan de Trump son prácticamente inviables (...) entonces no resultan muy atractivos para el Gobierno [del primer ministro israelí, Benjamín] Netanyahu", subrayó el experto.Enfatizó que las disposiciones sobre la desmilitarización de la Franja, la eliminación del movimiento palestino Hamás del poder en Gaza y las garantías de que Israel no anexará territorios de Cisjordania no satisfacen a ambas partes.Además, en sus palabras, sin el apoyo de una serie de países árabes del golfo Pérsico, así como Egipto y Jordania, el plan de Trump no tiene sentido, ya que son estos países los que tienen "influencia real".El 29 de septiembre, la Casa Blanca publicó el plan integral de 20 puntos para poner fin al conflicto de Gaza.

