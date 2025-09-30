https://noticiaslatam.lat/20250930/algunos-puntos-del-plan-de-trump-para-gaza-son-practicamente-inviables-1167027624.html
Algunos puntos del plan de Trump para Gaza son "prácticamente inviables"
Sputnik Mundo
El nuevo plan de EEUU para resolver el conflicto de Gaza podría tener posibilidades de éxito si sus disposiciones clave fueran viables, declaró a Sputnik el... 30.09.2025, Sputnik Mundo
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/08/08/1156725277_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c82f596a738985f1b95e801511779272.jpg
"El plan [de Trump sobre Gaza] sería muy conveniente para Israel si el primer punto de este plan —la devolución de los rehenes— se implementara desde el principio [del acuerdo ] (...) Pero, considerando que todos los demás puntos del plan de Trump son prácticamente inviables (...) entonces no resultan muy atractivos para el Gobierno [del primer ministro israelí, Benjamín] Netanyahu", subrayó el experto.Enfatizó que las disposiciones sobre la desmilitarización de la Franja, la eliminación del movimiento palestino Hamás del poder en Gaza y las garantías de que Israel no anexará territorios de Cisjordania no satisfacen a ambas partes.Además, en sus palabras, sin el apoyo de una serie de países árabes del golfo Pérsico, así como Egipto y Jordania, el plan de Trump no tiene sentido, ya que son estos países los que tienen "influencia real".El 29 de septiembre, la Casa Blanca publicó el plan integral de 20 puntos para poner fin al conflicto de Gaza.
El nuevo plan de EEUU para resolver el conflicto de Gaza podría tener posibilidades de éxito si sus disposiciones clave fueran viables, declaró a Sputnik el experto en el campo de los estudios orientales Andréi Zeltin. La propuesta exige el fin inmediato del conflicto, la retirada de las tropas israelíes y la liberación de los rehenes.
"El plan [de Trump sobre Gaza] sería muy conveniente para Israel si el primer punto de este plan —la devolución de los rehenes— se implementara desde el principio [del acuerdo ] (...) Pero, considerando que todos los demás puntos del plan de Trump son prácticamente inviables (...) entonces no resultan muy atractivos para el Gobierno [del primer ministro israelí, Benjamín] Netanyahu", subrayó el experto.
Así es la lista completa del plan de Trump para Gaza
1. Gaza debe ser una zona libre de terrorismo que no represente una amenaza para sus vecinos.
2. Gaza será reurbanizada en beneficio de su población.
3. Si ambas partes aceptan esta propuesta, la guerra terminará de inmediato.
4. Dentro de las 72 horas siguientes a la aceptación, todos los rehenes, vivos y fallecidos, deberán ser devueltos.
5. Israel deberá liberar prisioneros palestinos tras el retorno de los rehenes.
6. Miembros de Hamás que se comprometan a la coexistencia pacífica y a desarmarse recibirán amnistía, quienes lo deseen podrán salir de Gaza con salvoconducto.
7. Entrada inmediata de ayuda humanitaria, rehabilitación de infraestructura y hospitales, retiro de escombros y apertura de carreteras.
8. La distribución de ayuda será gestionada por la ONU, Cruz Roja y agencias neutrales.
9. Gaza será administrada por un comité tecnócrata palestino bajo la Junta de la Paz, encabezada por Trump.
10. Se creará un plan económico internacional para reconstruir Gaza y atraer inversiones.
11. Se establecerá una zona económica especial con ventajas comerciales.
12. Nadie será obligado a abandonar Gaza y quienes lo hagan podrán regresar.
13. Hamás y otras facciones acuerdan no participar en la gobernanza de Gaza; La Franja será desmilitarizada bajo control internacional.
14. Los socios regionales ofrecerán garantías para asegurar que Gaza no represente una amenaza para sus vecinos ni para su población.
15. Se creará una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF) apoyada por EEUU, Egipto y Jordania.
16. Israel no ocupará ni anexará Gaza. Conforme haya seguridad, se retirará gradualmente.
17. En caso de que Hamás rechace esta propuesta, la ayuda se aplicará en las zonas libres de terrorismo.
18. Se establecerá un diálogo interreligioso para promover la coexistencia entre palestinos e israelíes.
19. El plan creará las condiciones para abrir el camino hacia la autodeterminación y un Estado palestino.
20. EEUU establecerá un diálogo político entre Israel y Palestina hacia la convivencia pacífica.
Enfatizó que las disposiciones sobre la desmilitarización de la Franja, la eliminación del movimiento palestino Hamás del poder en Gaza y las garantías de que Israel no anexará territorios de Cisjordania no satisfacen a ambas partes.
"El Gobierno de Netanyahu cree hoy objetivamente que Hamás no abandonará Gaza voluntariamente; de lo contrario, el grupo perderá todo su peso, autoridad y la influencia que actualmente posee, lo cual, por supuesto, es completamente inaceptable para cierta parte de Hamás. Permanecerán allí [en la Franja] hasta el final", explicó.
Además, en sus palabras, sin el apoyo de una serie de países árabes del golfo Pérsico, así como Egipto y Jordania, el plan de Trump no tiene sentido, ya que son estos países los que tienen "influencia real".
, ya que son estos países los que tienen "influencia real".
El 29 de septiembre, la Casa Blanca publicó el plan integral de 20 puntos para poner fin al conflicto de Gaza.
.