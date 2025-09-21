Australia, Canadá y Reino Unido reconocen oficialmente el Estado de Palestina
13:12 GMT 21.09.2025 (actualizado: 13:43 GMT 21.09.2025)
© AP Photo / Osamah AbdulrahmanLa bandera de Palestina
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
Síguenos en
Australia, Canadá y Reino Unido reconocieron al Estado de Palestina, anunciaron sus primeros ministros. A su vez, la Autoridad Palestina se comprometió con Canadá y con la comunidad internacional a implementar las reformas necesarias y celebrar elecciones generales en 2026, destacó el primer ministro canadiense, Mark Carney.
"Canadá reconoce al Estado de Palestina y ofrece su colaboración para construir la esperanza de un futuro pacífico, tanto para Palestina como para Israel", afirmó el primer ministro de Canadá en un comunicado.
Un poco más tarde, su homólogo australiano, Anthony Albanese, también destacó que Australia reconoce oficialmente al Estado "independiente y soberano" de Palestina.
"A partir de hoy, domingo 21 de septiembre de 2025, la Mancomunidad de Australia reconocerá formalmente al Estado independiente y soberano de Palestina", se lee en un comunicado publicado en la cuenta de redes sociales del primer ministro.
Reino Unido también anunció el reconocimiento del Estado de Palestina. Sin embargo, Londres extenderá las sanciones contra Hamás.
"Para restaurar la esperanza de paz entre palestinos e israelíes, y una solución de dos Estados, el Reino Unido reconoce formalmente el Estado de Palestina", escribió el primer ministro británico, Keir Starmer, en sus redes sociales.
Tensión entre España e Israel por las medidas de Sánchez: simbolismo, temor a EEUU y clave doméstica
13 de septiembre, 13:59 GMT
Agregó que esta decisión no es una recompensa para Hamás, porque significa que ese movimiento "no tiene futuro, ni papel en el Gobierno, ni papel en la seguridad".
"Ya hemos prohibido y sancionado a Hamás, y seguiremos adelante. Ordenó que se trabaje para imponer sanciones a otras figuras de Hamás en las próximas semanas", declaró Starmer.
Para julio de 2025, 147 de los 193 Estados miembros de pleno derecho de las Naciones Unidas (el 76,16 %) habían reconocido al Estado de Palestina.
A finales de mayo de 2024, Irlanda, España y Noruega oficializaron el reconocimiento de Palestina como un Estado independiente y soberano. Según el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, el reconocimiento oficial del Estado de Palestina es "una necesidad perentoria" y "una decisión histórica" cuyo único objetivo es "contribuir a que israelíes y palestinos alcancen la paz".
El conflicto palestino-israelí relacionado con los intereses territoriales de las partes ha sido fuente de tensiones y hostilidades en la región durante muchas décadas. La decisión de la ONU en 1947, con el papel activo de la Unión Soviética, determinó la creación de dos Estados –Israel y Palestina–, pero entonces solo se creó el israelí.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.