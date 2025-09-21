https://noticiaslatam.lat/20250921/australia-y-canada-reconocen-oficialmente-el-estado-independiente-y-soberano-de-palestina-1166728664.html

Australia, Canadá y Reino Unido reconocen oficialmente el Estado de Palestina

"Canadá reconoce al Estado de Palestina y ofrece su colaboración para construir la esperanza de un futuro pacífico, tanto para Palestina como para Israel", afirmó el primer ministro de Canadá en un comunicado.Un poco más tarde, su homólogo australiano, Anthony Albanese, también destacó que Australia reconoce oficialmente al Estado "independiente y soberano" de Palestina.Reino Unido también anunció el reconocimiento del Estado de Palestina. Sin embargo, Londres extenderá las sanciones contra Hamás."Para restaurar la esperanza de paz entre palestinos e israelíes, y una solución de dos Estados, el Reino Unido reconoce formalmente el Estado de Palestina", escribió el primer ministro británico, Keir Starmer, en sus redes sociales.Agregó que esta decisión no es una recompensa para Hamás, porque significa que ese movimiento "no tiene futuro, ni papel en el Gobierno, ni papel en la seguridad". Para julio de 2025, 147 de los 193 Estados miembros de pleno derecho de las Naciones Unidas (el 76,16 %) habían reconocido al Estado de Palestina.A finales de mayo de 2024, Irlanda, España y Noruega oficializaron el reconocimiento de Palestina como un Estado independiente y soberano. Según el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, el reconocimiento oficial del Estado de Palestina es "una necesidad perentoria" y "una decisión histórica" cuyo único objetivo es "contribuir a que israelíes y palestinos alcancen la paz".El conflicto palestino-israelí relacionado con los intereses territoriales de las partes ha sido fuente de tensiones y hostilidades en la región durante muchas décadas. La decisión de la ONU en 1947, con el papel activo de la Unión Soviética, determinó la creación de dos Estados –Israel y Palestina–, pero entonces solo se creó el israelí.

