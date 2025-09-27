https://noticiaslatam.lat/20250927/caida-sobredimensionada-la-pobreza-en-argentina-baja-al-menor-valor-en-siete-anos-1166930442.html

"Caída sobredimensionada": la pobreza en Argentina baja al menor valor en 7 años

"Caída sobredimensionada": la pobreza en Argentina baja al menor valor en 7 años

argentina

javier milei

La pobreza en Argentina cayó hasta el 31,6% en el primer semestre de 2025, el valor más bajo desde 2018. El dato, informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) muestra un fuerte retroceso respecto tanto al mismo período del año previo, cuando registró un inflamable 52,9% —su máximo en dos décadas— como al de finales de 2014, que había arrojado un 38,1%. A la vez, también cayó la indigencia —pobreza extrema— al 6,9%.Centralmente, el dato responde al fuerte descenso en el nivel de inflación —principal bandera esgrimida por el Gobierno de Javier Milei desde su asunción— y, sobre todo, a que la canasta básica utilizada para la medición aumentó sustancialmente menos que el resto de precios de la economía. El dato es elocuente: en el primer semestre del año la "línea de pobreza" subió 10,1%, contra el 15,1% de inflación acumulada.La morigeración del alza de precios de los alimentos, a la vez, fue acompañada por un inicial complemento de ayuda estatal para los hogares más vulnerables. Partidas como la de la Asignación Universal por Hijo —dependiente del Ministerio de Capital Humano— aumentaron en términos reales, sobre todo, en el primer trimestre del año.El dato fue fervientemente celebrado por la Casa Rosada. "La pobreza sigue bajando. La libertad avanza o la Argentina retrocede", publicó en sus redes el presidente Milei, quien cerró el mensaje con su lema habitual de "Viva la libertad carajo".El flagelo no castiga a todos por igual. Casi la mitad de los niños (45,4%) viven en hogares pobres, y el 10% de ellos están bajo la línea de indigencia. El dato contrasta, por ejemplo, con los adultos mayores: a pesar del derrumbe en las jubilaciones, más del 90% de ellos percibe ingresos por encima de la línea de pobreza.Caída "sobredimensionada""Este dato se explica porque la mayor carga del ajuste fiscal que llevó a cabo Milei cayó sobre las clases medias y no sobre las populares: las tarifas de servicios públicos subieron mucho más que los alimentos, y eso golpea menos a los pobres. Además, distintas políticas sociales han aumentado por encima de la inflación, y eso es un fuerte mecanismo de contención", dijo a Sputnik Nicolás Dvoskin, economista y doctor en Ciencias Sociales.No obstante, el experto remarcó que "si bien bajó la pobreza, esa caída está absolutamente sobredimensionada: bajo ningún punto de vista pasaron a haber 12 millones menos de pobres en apenas un año".Consultado al respecto, el investigador apuntó que hay dos factores centrales que explican esa sobredimensión: la subdeclaración de ingresos y la metodología de elaboración del dato. "La pobreza se mide por ingresos, que se relevan por medio de encuestas en las que cada uno responde lo que quiere. Típicamente, en Argentina siempre hubo subdeclaración de ingresos: los ricos, para evadir impuestos; los pobres, porque no tienen estabilidad para saber cuánto ganan cada mes", sostuvo.El especialista explicó que "todo indica que la subdeclaración bajó en el último tiempo con la caída de la inflación, generando el efecto de 'salto' en el poder adquisitivo. Una vez estabilizados los precios, es más fácil saber cuánto se gana y reportarlo de una manera más fiable: básicamente, la alta inflación lleva a reportar una pobreza sobredimensionada y la baja inflación lleva a una pobreza subdimensionada", destacó..¿Es sostenible el descenso?Más allá de la magnitud de la caída de la pobreza, todos los expertos consultados coincidieron en que el indicador bajó, aunque plantearon dudas en torno al grado de sostenibilidad de la tendencia. En diálogo con Sputnik, el sociólogo Eduardo Donza afirmó que "hay una situación de contención artificial por el tipo de cambio. En el momento en que veamos una devaluación, como la que todos los economistas aseguran que habrá, esto va a repercutir inmediatamente y veremos un sinceramiento del número".En ese sentido, Donza destacó que "no se puede analizar un dato sin el contexto. Así como parecía exagerado que el año pasado la pobreza hubiera llegado al 52,9%, ahora está sobredimensionada la caída. Pero lo más relevante es que este descenso tiene serias dificultades para mantenerse: tanto por el atraso cambiario como por la pobreza estructural, que requiere de una solución que excede a un solo Gobierno".

