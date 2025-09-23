https://noticiaslatam.lat/20250923/una-lucha-por-mantener-la-hegemonia-cual-es-el-objetivo-oculto-del-despliegue-militar-de-eeuu-en-el-1166783195.html

Una lucha por mantener la hegemonía: ¿Cuál es el objetivo oculto del despliegue militar de EEUU en el Caribe?

Sputnik Mundo

La reciente decisión de Washington de desplegar tropas en el Caribe bajo la bandera de la lucha contra los cárteles del narcotráfico, podría ser la punta de... 23.09.2025, Sputnik Mundo

Un análisis detenido revela la sombra alargada de teorías clásicas de dominación, específicamente la del geopolítico Nicholas Spykman, resucitada para reafirmar el control estadounidense sobre lo que históricamente ha denominado su "Mediterráneo americano". Esta hipótesis, sugerida por el articulista Alfredo Jalife-Rahme, encuentra un eco revelador en la evaluación del experto en geopolítica y filosofía de la guerra, Martín Pulgar, quien desmenuza para Sputnik los hilos que conectan la doctrina de la "manzana madura" de principios del siglo XX, con las actuales movilizaciones militares que tienen en la mira a Venezuela. Detrás del telón mediáticoLa Estrategia Nacional de Defensa (END) de EEUU, diseñada bajo la influencia de Elbridge Colby, uno de los arquitectos de la política exterior de la Casa Blanca, parece exhumar conceptos como el "Rimland" (la franja costera de Eurasia) y, de manera más crucial para la región, la idea del Caribe como un mar cerrado vital para la seguridad nacional. Pulgar explica que esta visión no es nueva, sino la columna vertebral de la estrategia hemisférica de Washington desde hace más de un siglo."Es importante entender que para EEUU y para su estrategia de seguridad, el Caribe es el área, digamos, el bajo vientre de su geopolítica, donde es una zona históricamente vulnerable", afirma.Esta vulnerabilidad, según el analista, se remonta a la configuración de principios del siglo XX, cuando la naciente potencia entendió que el control de las Antillas Mayores –Cuba, La Española (o Santo Domingo), Puerto Rico– y los archipiélagos circundantes era esencial para evitar que potencias extracontinentales penetraran su flanco sur. "Todo este cordón de islas no es más que una franja de una especie de rompeolas de protección, una especie de barrera natural", señala.La hipótesis de Jalife-Rahme, que Pulgar desarrolla con precisión, plantea que el anuncio de enviar tropas para "combatir cárteles" encaja perfectamente en esta visión de controlar este "Mediterráneo" que, en su definición ampliada, incluye de manera protagónica a Venezuela. No se trataría, entonces, de una respuesta genuina a una amenaza de seguridad transnacional, sino de una estrategia de distracción y reposicionamiento.Frente a la pregunta de si esta movilización es una cortina de humo o una acción legítima, Pulgar es claro al contextualizarla dentro de un "repliegue militar" global para "estabilizar su volátil frente doméstico", tal como propugna Colby. El objetivo sería concentrar esfuerzos en asegurar la retaguardia inmediata ante el ascenso de China y Rusia.Gran actor estratégico"Esta visión histórica permanente de EEUU como imperio y como potencia hegemónica, podemos trasladarla igualmente en el escenario actual", asegura Pulgar. ¿La pieza clave en este tablero? Venezuela. El país sudamericano no es solo el que mayor costa proyecta hacia el Caribe, sino un actor con la potencialidad, gracias a sus vastas reservas energéticas y minerales.Esta perspectiva responde a la cuestión de si la actual estrategia representa una ruptura radical con administraciones anteriores o es la intensificación de una política constante. Pulgar sugiere que es lo segundo, ahora enmarcada en un lenguaje geopolítico más agresivo y en un contexto de multipolaridad incipiente. Mientras estrategas demócratas alineados con la visión de Zbigniew Brzezinski podrían haber priorizado una contención más global de China, la actual doctrina en la Casa Blanca hace énfasis en el control absoluto del patio trasero como prerrequisito para cualquier proyección global. La definición del "Gran Caribe" como espacio de conflicto, citada por Jalife-Rahme a partir del analista Robert Kaplan –quien lo extiende desde Yorktown (EEUU) hasta las Guayanas–, ayuda a entender por qué Venezuela es identificada como un epicentro de inestabilidad. Pulgar va más allá: lo que está ocurriendo es una reconfiguración y ampliación del perímetro de seguridad estadounidense."Lo que está redefiniendo EEUU es su área de influencia más cercana o su área de seguridad más cercana", añade. Este nuevo "primer anillo de seguridad" nacería en el Ártico, abarcaría Groenlandia y Canadá, y descendería hasta el norte de Sudamérica, incluyendo explícitamente a las Guayanas y Venezuela, con el control del Canal de Panamá como eje central."Todo esto está metido en esta gran acción que pareciera ser meramente un [ejercicio], o por lo menos, es vendida como una estrategia contra el narcotráfico, pero que tiene implicaciones geopolíticas y geoestratégicas de primer orden para el sostenimiento de los Estados Unidos", afirma el especialista.El verdadero objetivo último, trasciende la mera lucha contra el narcotráfico. Se trata de "contrarrestar la influencia de potencias extra hemisféricas como China o Rusia en Venezuela, asegurar el control de recursos" y, fundamentalmente, de una "proyección de fuerza para consumo interno", en un momento de tensiones en EEUU, asevera Pulgar.Castigar el modelo socialista Pulgar analiza cómo la narrativa construida alrededor de Venezuela –desde la "amenaza inusual y extraordinaria" hasta la demonización de su población– busca ocultar el verdadero temor de Washington: el éxito de un modelo alternativo. "El intento de construir un fracaso económico (...), no es más que [actuar] contra el éxito de crecimiento económico sostenido de los últimos trimestres, que ha sido importante, significativo y que demuestra que vamos a una franca recuperación económica, a pesar de todo el esfuerzo que significaba los Estados Unidos, el aislamiento y las sanciones", destaca.La presión actual, que incluye la amenaza de un bloqueo naval, sería el reflejo de la desesperación de una élite estadounidense que ve cómo su herramienta preferida –la guerra económica multidimensional– no ha logrado doblegar al país bolivariano. Para Pulgar, Washington oscila entre dos opciones: "el cambio de régimen simple y duro" o, al menos, "presionarlas a tal punto que se vean obligados a cambiar el rumbo estratégico". Ambas opciones persiguen el mismo fin estratégico: neutralizar un proyecto soberano que cuestiona la hegemonía en su zona de influencia más crítica.En última instancia, la excusa del narcotráfico en el Caribe sirve a un propósito doble. Externamente, es la cobertura para reactualizar la doctrina Spykman y asegurar el "Mediterráneo americano" ante rivales globales. Internamente, es un mecanismo de distracción y proyección de unidad en un país fracturado por conflictos sociales, económicos y raciales. Como concluye Pulgar, para sostener su hegemonía global, EEUU debe primero asegurar su dominio incontestable en el Caribe. La lucha contra los cárteles es el disfraz perfecto para ello, donde el primer campo de batalla no está en el Lejano Oriente, sino en las aguas cálidas de la región y en la resiliencia de una Venezuela asediada.

