Más del 80% de la población de América Latina utiliza la IA, pero no verifica la información, según un estudio

"La inteligencia artificial es parte cada vez más preponderante de nuestro día a día, ya sea como fuente de consulta o como herramienta para optimizar cuestiones laborales y de estudio. Lo cierto es que, un uso incorrecto o descuidado de la plataforma, puede exponer riesgos innecesarios y peligrosos", advierte el estudio.El sondeo se realizó en países como México, Venezuela, Colombia, Argentina, Perú, Guatemala, Chile, Ecuador, El Salvador, Uruguay, Panamá, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Bolivia, República Dominicana y Paraguay.Los resultados señalan que solo seis de cada 10 usuarios de esta tecnología verifican la información obtenida, el 14% nunca lo hace y el 3% solo lo hace a veces.Un ejemplo que claro es el de la influencer Mery Caldass y su pareja, quienes tenían planeado viajar a Puerto Rico. Antes de organizar el viaje, le preguntaron a ChatGPT si necesitaban visa para entrar, a lo que la aplicación les respondió que no. Al momento de intentar abordar, se dieron cuenta de que sí necesitaban este documento."La inteligencia artificial es parte cada vez más preponderante de nuestro día a día, ya sea como fuente de consulta o como herramienta para optimizar cuestiones laborales y de estudio. Lo cierto es que un uso incorrecto o descuidado de la plataforma, puede exponer a riesgos innecesarios y peligrosos", advierte el análisis de Eset.Otros resultados que arrojó la encuesta señalan que el 40% de los entrevistados comparten con frecuencia o de forma esporádica información personal y laboral; el 17% lo hace siempre, y el 25% solo lo hace de vez en cuando.Del total de encuestados, el 60% reconoció que no lee las políticas de privacidad, mientras que el 50% no toma ninguna medida para proteger sus datos personales.Eset destaca que este tipo de prácticas son muy riesgosas, ya que todos los modelos de IA son vulnerables a ataques cibernéticos, mismos que se pueden realizar a través de la introducción de comandos engañosos, que manipulan las respuestas para brindar información errónea que culmine en la comisión de algún ciberdelito."Es aconsejable evitar compartir datos personales y sensibles. Por ejemplo, no ingresar proactivamente información personal, como contraseñas o datos bancarios, en cualquier chat de IA. Esto se debe a que estas herramientas pueden procesar dicha información, e incluso, utilizarla para entrenar futuros modelos, por lo cual es necesario minimizar el riesgo de que esos datos se almacenen y se expongan en el futuro", recomienda el análisis.

