Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20250930/mas-del-80-de-la-poblacion-de-america-latina-utiliza-la-ia-pero-no-verifica-la-informacion-segun-un-1167016477.html
Más del 80% de la población de América Latina utiliza la IA, pero no verifica la información, según un estudio
Más del 80% de la población de América Latina utiliza la IA, pero no verifica la información, según un estudio
Sputnik Mundo
Gran parte de la gente que vive en Latinoamérica se apoya en la inteligencia artificial (IA) para resolver todo tipo de problemas, pero no todos corroboran los... 30.09.2025, Sputnik Mundo
2025-09-30T09:00+0000
2025-09-30T09:00+0000
américa latina
méxico
sociedad
chatgpt
eset
inteligencia artificial
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/04/0a/1149642587_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f257610e6c491867055acfc616024385.jpg
"La inteligencia artificial es parte cada vez más preponderante de nuestro día a día, ya sea como fuente de consulta o como herramienta para optimizar cuestiones laborales y de estudio. Lo cierto es que, un uso incorrecto o descuidado de la plataforma, puede exponer riesgos innecesarios y peligrosos", advierte el estudio.El sondeo se realizó en países como México, Venezuela, Colombia, Argentina, Perú, Guatemala, Chile, Ecuador, El Salvador, Uruguay, Panamá, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Bolivia, República Dominicana y Paraguay.Los resultados señalan que solo seis de cada 10 usuarios de esta tecnología verifican la información obtenida, el 14% nunca lo hace y el 3% solo lo hace a veces.Un ejemplo que claro es el de la influencer Mery Caldass y su pareja, quienes tenían planeado viajar a Puerto Rico. Antes de organizar el viaje, le preguntaron a ChatGPT si necesitaban visa para entrar, a lo que la aplicación les respondió que no. Al momento de intentar abordar, se dieron cuenta de que sí necesitaban este documento."La inteligencia artificial es parte cada vez más preponderante de nuestro día a día, ya sea como fuente de consulta o como herramienta para optimizar cuestiones laborales y de estudio. Lo cierto es que un uso incorrecto o descuidado de la plataforma, puede exponer a riesgos innecesarios y peligrosos", advierte el análisis de Eset.Otros resultados que arrojó la encuesta señalan que el 40% de los entrevistados comparten con frecuencia o de forma esporádica información personal y laboral; el 17% lo hace siempre, y el 25% solo lo hace de vez en cuando.Del total de encuestados, el 60% reconoció que no lee las políticas de privacidad, mientras que el 50% no toma ninguna medida para proteger sus datos personales.Eset destaca que este tipo de prácticas son muy riesgosas, ya que todos los modelos de IA son vulnerables a ataques cibernéticos, mismos que se pueden realizar a través de la introducción de comandos engañosos, que manipulan las respuestas para brindar información errónea que culmine en la comisión de algún ciberdelito."Es aconsejable evitar compartir datos personales y sensibles. Por ejemplo, no ingresar proactivamente información personal, como contraseñas o datos bancarios, en cualquier chat de IA. Esto se debe a que estas herramientas pueden procesar dicha información, e incluso, utilizarla para entrenar futuros modelos, por lo cual es necesario minimizar el riesgo de que esos datos se almacenen y se expongan en el futuro", recomienda el análisis.
https://noticiaslatam.lat/20250923/1166781776.html
https://noticiaslatam.lat/20250517/inteligencia-artificial-por-que-aun-no-se-acerca-totalmente-al-pensamiento-humano-1162596976.html
méxico
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/04/0a/1149642587_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bfba6df6349da38162bdbdbc641b8a24.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
méxico, sociedad, chatgpt, eset, inteligencia artificial
méxico, sociedad, chatgpt, eset, inteligencia artificial

Más del 80% de la población de América Latina utiliza la IA, pero no verifica la información, según un estudio

09:00 GMT 30.09.2025
© AP Photo / Richard DrewEn esta foto se muestra el texto de la página ChatGPT del sitio web OpenAI, en Nueva York, el 2 de febrero de 2023.
En esta foto se muestra el texto de la página ChatGPT del sitio web OpenAI, en Nueva York, el 2 de febrero de 2023. - Sputnik Mundo, 1920, 30.09.2025
© AP Photo / Richard Drew
Síguenos en
Gran parte de la gente que vive en Latinoamérica se apoya en la inteligencia artificial (IA) para resolver todo tipo de problemas, pero no todos corroboran los datos que les da, señala una encuesta realizada por la firma Eset, especializada en seguridad informática.
"La inteligencia artificial es parte cada vez más preponderante de nuestro día a día, ya sea como fuente de consulta o como herramienta para optimizar cuestiones laborales y de estudio. Lo cierto es que, un uso incorrecto o descuidado de la plataforma, puede exponer riesgos innecesarios y peligrosos", advierte el estudio.
El sondeo se realizó en países como México, Venezuela, Colombia, Argentina, Perú, Guatemala, Chile, Ecuador, El Salvador, Uruguay, Panamá, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Bolivia, República Dominicana y Paraguay.
Los resultados señalan que solo seis de cada 10 usuarios de esta tecnología verifican la información obtenida, el 14% nunca lo hace y el 3% solo lo hace a veces.
Comunidad científica pide delinear las líneas rojas que no debe cruzar la IA - Sputnik Mundo, 1920, 23.09.2025
Comunidad científica pide delinear las "líneas rojas" que no debe cruzar la IA
23 de septiembre, 02:12 GMT

"Si bien es cierto que los modelos de IA pueden entregar información certera, no están exentos de generar respuestas incorrectas o sesgadas. Por eso, para garantizar la seguridad, más en temas sensibles, como los vinculados a lo legal, las finanzas o la salud, siempre es aconsejable contrastar la información obtenida con fuentes oficiales", aconsejó en entrevista para el diario mexicano La Jornada el jefe de laboratorio de investigación de Eset para Latinoamérica, Camilo Gutiérrez Amaya.

Un ejemplo que claro es el de la influencer Mery Caldass y su pareja, quienes tenían planeado viajar a Puerto Rico. Antes de organizar el viaje, le preguntaron a ChatGPT si necesitaban visa para entrar, a lo que la aplicación les respondió que no. Al momento de intentar abordar, se dieron cuenta de que sí necesitaban este documento.
"La inteligencia artificial es parte cada vez más preponderante de nuestro día a día, ya sea como fuente de consulta o como herramienta para optimizar cuestiones laborales y de estudio. Lo cierto es que un uso incorrecto o descuidado de la plataforma, puede exponer a riesgos innecesarios y peligrosos", advierte el análisis de Eset.
La inteligencia artificial ha avanzado a grandes pasos. - Sputnik Mundo, 1920, 17.05.2025
Internacional
Inteligencia artificial: ¿Por qué aún no se acerca totalmente al pensamiento humano?
17 de mayo, 10:39 GMT
Otros resultados que arrojó la encuesta señalan que el 40% de los entrevistados comparten con frecuencia o de forma esporádica información personal y laboral; el 17% lo hace siempre, y el 25% solo lo hace de vez en cuando.
Del total de encuestados, el 60% reconoció que no lee las políticas de privacidad, mientras que el 50% no toma ninguna medida para proteger sus datos personales.
Eset destaca que este tipo de prácticas son muy riesgosas, ya que todos los modelos de IA son vulnerables a ataques cibernéticos, mismos que se pueden realizar a través de la introducción de comandos engañosos, que manipulan las respuestas para brindar información errónea que culmine en la comisión de algún ciberdelito.
"Es aconsejable evitar compartir datos personales y sensibles. Por ejemplo, no ingresar proactivamente información personal, como contraseñas o datos bancarios, en cualquier chat de IA. Esto se debe a que estas herramientas pueden procesar dicha información, e incluso, utilizarla para entrenar futuros modelos, por lo cual es necesario minimizar el riesgo de que esos datos se almacenen y se expongan en el futuro", recomienda el análisis.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала