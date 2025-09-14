https://noticiaslatam.lat/20250914/la-ia-se-cuela-hasta-en-los-duelos-que-riesgos-implica-exponer-nuestras-emociones-a-estas-1166472191.html

La IA se cuela hasta en los duelos: ¿qué riesgos implica exponer nuestras emociones a estas herramientas?

Esta tecnología trabaja con inteligencia artificial y permite a las personas tener la sensación de que sus seres queridos aún viven, aunque a través de una réplica computarizada.La nueva área de la IA, conocida popularmente como tecnología del duelo, ha ayudado a mantener un vínculo con sus difuntos a personas como Diego Felix Dos Santos, de 39 años, quien utiliza esta herramienta para tener conversaciones con su padre, fallecido hace un año.Para lograr esto, Dos Santos contrató los servicios de Eleven Labs, una empresa generadora de voz de IA que, por 22 dólares mensuales, le permite replicar la voz de su padre, a partir del último audio de voz que le mandó antes de morir.Empresas como StoryFile, que permite a las personas grabar en vida un video que será usado para replicar su imagen y voz al morir, o HereAfterAI, la cual crea avatares con la voz del difunto, son solo algunas de las firmas que van ganando popularidad en el ramo.Sin embargo, esta tecnología no solo está siendo usada por aquellos que perdieron a un ser querido. Hay firmas que promueven que las personas se graben antes de fallecer para dejar a su familia un recuerdo digitalizado.Es el caso de Eternos, una empresa de Palo Alto fundada por Robert LoCascio. La firma ya cuenta con cerca de 400 usuarios que, por un monto de 25 dólares, pueden grabar un avatar que cuente su vida e interactúe con sus familiares una vez que han muerto.De hecho, uno de los excolegas de LoCascio, Michael Bommer, fue uno de sus clientes cuando, el año pasado, murió debido a un cáncer terminal. En cuanto supo el diagnóstico, no dudó en grabarse para la posteridad."Capturó muy bien su esencia. Me siento cerca de él a través de IA porque fue su último proyecto personal y ahora se ha vuelto una parte de mi vida", relató a Reuters la viuda de Boomer, Anett Boomer.El CEO de StoryFile, Alex Quinn, defiende el uso de esta tecnología y niega que su intención sea crear fantasmas y, al contrario, lo que quieren es preservar las historias de vida de las personas, con todas las limitaciones que la IA tiene como, por ejemplo, la imposibilidad de que el avatar creado tenga información actual del mundo.¿Cuáles son los riesgos de este tipo de IA?Entre las principales críticas que la tecnología del duelo tiene está la del uso de datos personales. Por ejemplo, empresas como Eternos tienen prohibido replicar la voz de una persona que en vida no haya hecho explícito el deseo de usar esto para crear un avatar.Sin embargo, empresas como Elevan Labs no tienen ningún tipo de limitante. Es decir, una persona que murió jamás sabrá que se usó su voz e imagen para crear un avatar con IA.En este contexto, la investigadora del Centro Leverhulme de Cambridge, Katarzyna Nowaczyck-Basinska, advierte que "la industria digital de la otra vida" aún está en desarrollo y se desconocen los alcances comerciales que podría tener en un futuro.Otro de los riesgos son las afectaciones en materia de salud mental, ya que diversos expertos mencionan que este tipo de herramientas podrían evitar que las personas vivan un duelo y nunca puedan superar la pérdida.Entre ellos se encuentra Cody Delistraty, autor de La cura del duelo, quien advierte que esta tecnología puede parecer un atajo para superar el duelo, pero implicaría no vivir un proceso de forma natural.Otros expertos, como el director clínico de la organización de apoyo emocional Cruse, Andy Langford, consideran que aún es prematuro determinar si esta herramienta será dañina y aboga por transitar ambos procesos: el duelo y la vida.Dos Santos y Annett Bommer señalan que la IA no les ayudó a evitar el duelo y, al contrario, comentan que les ayudó a aceptar la idea de la pérdida al tiempo que pueden mantener viva la memoria de sus seres queridos.

