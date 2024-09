https://noticiaslatam.lat/20240919/gobierno-de-mexico-considera-que-no-ha-avanzado-dialogo-con-eeuu-sobre-migracion-1157624021.html

Gobierno de México considera que "no ha avanzado" diálogo con EEUU sobre migración

Gobierno de México considera que "no ha avanzado" diálogo con EEUU sobre migración

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró que el diálogo con Estados Unidos acerca de la migración, especialmente en el grupo de personas... 19.09.2024

Asimismo, el mandatario mexicano insistió en que es relevante hacer un esfuerzo conjunto para atender las causas que llevan a la población a abandonar sus naciones de origen."Hemos buscado convencerlos de que se eche a andar un plan para el desarrollo social en países de Centroamérica, del Caribe, de América Latina, y no hemos logrado mucho", añadió.Posteriormente, López Obrador reiteró que EEUU ha otorgado mayores recursos económicos a cuestiones militares que a la búsqueda del bienestar de la gente latinoamericana y caribeña."Es muchísimo más lo que [EEUU] destina a lo bélico, lo militar, que al desarrollo del bienestar de los pueblos. Hemos estado insistiendo en eso. Como tenemos que predicar con el ejemplo, México ayuda. Hemos [dado], a lo mejor, más de lo que [otorga Washington]. [La Administración estadounidense] tiene, además, un método de entrega de apoyos que, sumado a que es muy poco, lo entregan a través de las llamadas organizaciones no gubernamentales. Y ese dinero no llega abajo porque [esos grupos] forman estructuras donde se quedan el dinero", acusó.No es extraño que la migración irregular esté sobre la mesa de la política estadounidense. Ha sido uno de los aspectos que más han debatido con el Gobierno mexicano. Sin embargo, en los últimos tiempos, la Administración Biden ha impulsado reformas para simplificar trámites como la obtención de residencia o permisos de trabajo para los migrantes indocumentados.Dado el lento avance del diálogo bilateral, López Obrador vaticinó que la relación con EEUU en el próximo Gobierno, que será liderado por la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, deberá darse con respeto y "buena vecindad, aunque lo único es que se entienda que somos un país independiente".

