Washington D. C. aumenta la cooperación con agentes migratorios

Según informó la prensa local, la orden otorga autorización para los agentes del Departamento de Policía Metropolitana (MDP) compartan información con las agencias de inmigración sobre personas que no estén bajo custodia, por ejemplo, quienes estén en un puesto de control. Además, los agentes del MDP podrán proporcionar transporte a trabajadores federales de inmigración y personas detenidas. Los cambios, que permiten la colaboración entre las autoridades locales y federales, entran en vigor inmediatamente. Además, el presidente estadounidense tiene la facultad de asumir el control de las fuerzas federales durante 30 días, esto antes de que la orden sea revisada por el Congreso. Al respecto, el mandatario republicano manifestó su satisfacción por el desarrollo de la operación y por la cooperación de las fuerzas del orden. "Es algo muy positivo, he oído que acaba de suceder. Es un gran paso", refirió Trump sobre la orden de Smith. La noche del 12 de agosto, las tropas de la Guardia Nacional comenzaron a desplegarse en Washington. Previamente, Trump describió la capital en términos apocalípticos, asegurando que está infestada de delincuencia. "¿A ustedes les gustaría vivir allí?", preguntó Trump. "Yo creo que no".Además, el mandatario informó que la fiscal general Pam Bondi asumirá el control de la Policía Metropolitana y que se enviarán a más agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en la capital estaounidense.Por su parte, la secretaria de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, indicó que la campaña del Gobierno apenas comenzaba. "A lo largo del próximo mes, el [mandato] de Trump perseguirá y detendrá sin descanso a todo delincuente violento del Distrito que infrinja la ley, socave la seguridad pública y ponga en peligro a los estadounidenses que respetan la ley", aseguró. Además, Leavitt presumió que un grupo especial federal, en el que participan agentes locales, detuvo a 23 personas la noche del 11 de agosto. Mientras que Kash Patel, director del FBI, dijo que la agencia había participado en 10 arrestos, en lo que denominó como "la primera gran ofensiva" de las medidas de Trump. Sin embargo, la Casa Blanca dio a conocer el 14 de agosto que la Guardia Nacional no está realizando arrestos, sino que están "protegiendo los activos federales, proporcionando un entorno seguro para que los agentes del orden realicen arrestos y puedan disuadir los delitos violentos con una presencia visible de las fuerzas del orden".

