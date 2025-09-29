https://noticiaslatam.lat/20250929/1166999092.html

Sin dinero occidental "Ucrania llegará a su fin", asegura el primer ministro húngaro

Ucrania ya no puede actuar como un Estado soberano, declaró el primer ministro húngaro, Viktor Orban. Añadió que sin la ayuda financiera de los países... 29.09.2025, Sputnik Mundo

En junio, el mandatario de Rusia, Vladímir Putin, en su intervención en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, enfatizó que Rusia nunca había cuestionado el derecho del pueblo ucraniano a la independencia y la soberanía. En septiembre, en su intervención en el Foro Económico Oriental, el presidente ruso señaló que, al mismo tiempo, la adhesión de Ucrania a la OTAN y el despliegue de tropas extranjeras en su territorio son inaceptables para Rusia y que deben desarrollarse garantías de seguridad no solo para Kiev, sino también para el país euroasiático. Del 23 al 27 de septiembre de 2022 se celebraron referendos sobre la adhesión de las regiones de la república popular de Donetsk, la república popular de Lugansk, Jersón y Zaporozhie a Rusia. También varios territorios en las regiones de Járkov, Sumi y Dnepropetrovsk están bajo control de Rusia y esta continúa liberando cada vez más localidades.

