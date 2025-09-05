EN VIVO | Putin interviene en la sesión plenaria del Foro Económico Oriental

El foro, que reunió a los representantes de más de 70 países, constituye una importante plataforma de cooperación económica.Sputnik te presenta la transmisión en vivo desde la ciudad rusa de Vladivostok, sede del evento.
El presidente ruso, Vladímir Putin, ofrece un discurso en la sesión plenaria que se realiza en el marco del X Foro Económico Oriental. El tema central de la edición de este año es: "El Lejano Oriente: cooperación por la paz y la prosperidad".
Sputnik te presenta la transmisión en vivo desde la ciudad rusa de Vladivostok, sede del evento.
