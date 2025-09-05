https://noticiaslatam.lat/20250905/en-vivo--putin-interviene-en-la-sesion-plenaria-del-foro-economico-oriental-1166147599.html

EN VIVO | Putin interviene en la sesión plenaria del Foro Económico Oriental

El presidente ruso, Vladímir Putin, ofrece un discurso en la sesión plenaria que se realiza en el marco del X Foro Económico Oriental.

El foro, que reunió a los representantes de más de 70 países, constituye una importante plataforma de cooperación económica.Sputnik te presenta la transmisión en vivo desde la ciudad rusa de Vladivostok, sede del evento.

2025

