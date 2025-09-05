Mundo
EN VIVO | Putin interviene en la sesión plenaria del Foro Económico Oriental
EN VIVO | Putin interviene en la sesión plenaria del Foro Económico Oriental
EN VIVO | Putin interviene en la sesión plenaria del Foro Económico Oriental
El presidente ruso, Vladímir Putin, ofrece un discurso en la sesión plenaria que se realiza en el marco del X Foro Económico Oriental. El tema central de la...
El foro, que reunió a los representantes de más de 70 países, constituye una importante plataforma de cooperación económica.Sputnik te presenta la transmisión en vivo desde la ciudad rusa de Vladivostok, sede del evento.
EN VIVO | Putin interviene en la sesión plenaria del Foro Económico Oriental

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, celebra en Vladivostok una reunión sobre el desarrollo del complejo energético y de combustibles del Distrito Federal del Lejano Oriente.
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, celebra en Vladivostok una reunión sobre el desarrollo del complejo energético y de combustibles del Distrito Federal del Lejano Oriente. - Sputnik Mundo, 1920, 05.09.2025
El presidente ruso, Vladímir Putin, ofrece un discurso en la sesión plenaria que se realiza en el marco del X Foro Económico Oriental. El tema central de la edición de este año es: "El Lejano Oriente: cooperación por la paz y la prosperidad".
El foro, que reunió a los representantes de más de 70 países, constituye una importante plataforma de cooperación económica.
Sputnik te presenta la transmisión en vivo desde la ciudad rusa de Vladivostok, sede del evento.
