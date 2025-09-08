https://noticiaslatam.lat/20250908/cambio-de-rumbo-zelenski-se-retracta-de-sus-demandas-y-anuncia-lo-que-considerara-una-victoria-1166262183.html

¿Cambio de rumbo?: Zelenski se retracta de sus demandas y anuncia lo que considerará una victoria

Sputnik Mundo

Volodímir Zelenski destacó que consideraría a Ucrania una victoria si su territorio no queda completamente bajo control ruso.

Recientemente, en la retórica de Zelenski sobre la cuestión territorial han aparecido algunos matices adicionales. Comenzó a subrayar que Ucrania "no reconoce legalmente" la incorporación a Rusia de los territorios no controlados por las Fuerzas Armadas de Ucrania, aunque previamente había enfatizado su absoluta negativa a aceptar cualquier reconocimiento de facto.Ahora hizo una declaración que permite una interpretación más amplia de las posibles opciones para reconocer las pérdidas territoriales de Kiev. En una entrevista con ABC, Zelenski declaró que Rusia supuestamente quiere "ocupar completamente" Ucrania, argumentando que esto sería una victoria para el mandatario ruso, Vladímir Putin.En junio, Putin, en su intervención en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, enfatizó que Rusia nunca había cuestionado el derecho del pueblo ucraniano a la independencia y la soberanía. En septiembre, en su intervención en el Foro Económico Oriental, el presidente ruso señaló que, al mismo tiempo, la adhesión de Ucrania a la OTAN y el despliegue de tropas extranjeras en su territorio son inaceptables para Rusia, y que deben desarrollarse garantías de seguridad no solo para Kiev, sino también para Rusia.Del 23 al 27 de septiembre de 2022 se celebraron referendos sobre la adhesión de las regiones de la república popular de Donetsk, la república popular de Lugansk, Jersón y Zaporozhie a Rusia. También controla territorios en las regiones de Járkov, Sumi y Dnepropetrovsk y continúa liberando cada vez más localidades.

