Lavrov ante la ONU: cualquier agresión contra Rusia recibirá una "respuesta decidida"

27.09.2025

La defensa de un orden multipolar frente a la división global en categorías"Los principios de la Carta de la ONU, acordados por sus padres fundadores, siguen siendo hoy en día un claro faro de la cooperación internacional. Encarnan la experiencia secular de la coexistencia de los Estados y conservan plenamente su importancia en la era de la multipolaridad", declaró el canciller ruso.Lavrov agregó que solo falta que todos los Estados miembros, sin excepción, respeten estos principios en toda su plenitud, conjunto e interrelación.Aclaró que en la práctica todo parece diferente. Las violaciones flagrantes y generalizadas del principio de igualdad soberana de los Estados socavan la propia fe en la justicia y conducen a crisis y conflictos.Subrayó que Rusia aboga por el cumplimiento incondicional del principio de igualdad, que implica la garantía de que todos los países puedan ocupar el lugar que les corresponde en el orden mundial, independientemente de su poderío militar, su población, su territorio y su economía.El reconocimiento tardío de Palestina por parte de OccidenteHoy en día, el mundo se enfrenta a intentos de "enterrar" la decisión de la ONU sobre la creación de un Estado palestino mediante la realización de una especie de golpe de Estado, declaró Lavrov.Indico que, en los últimos días, varios Gobiernos occidentales han anunciado el reconocimiento del Estado de Palestina, pero que la adopción de dicha decisión se había anunciado hace ya varios meses.Recordó que Rusia condenó el ataque de Hamás contra civiles israelíes el 7 de octubre de 2023, pero eso no justifica los "brutales asesinatos de civiles palestinos" en la Franja de Gaza."No hay justificación para el castigo colectivo de los palestinos en la Franja de Gaza (...). No hay justificación para los planes de anexión de Cisjordania", concluyó.La cuestión iraníEn el contexto de la reciente votación en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la cuestión del programa nuclear iraní, en la que el anteproyecto de resolución de Rusia y China fue vetado por otros miembros permanentes del Consejo, Lavrov declaró que los intentos de restablecer las sanciones internacionales contra Irán son ilegales."Esto ha puesto de manifiesto la política occidental de sabotear la búsqueda de soluciones constructivas (...) su deseo de obtener concesiones unilaterales de Teherán mediante el chantaje y la presión. Consideramos que esta política es inaceptable y que todas las manipulaciones de Occidente para restablecer las sanciones antiiraníes de la ONU, al igual que las propias sanciones, son ilegales", señaló Lavrov.La resolución del conflicto ucranianoEuropa permite a Kiev cometer atentados terroristas, ejecuciones y sabotajes en su obsesión por infligir a Rusia una "derrota estratégica", indicó.Sin embargo, Moscú mantiene abierta la puerta a negociaciones sobre la eliminación de las causas profundas del conflicto ucraniano, reiteró el ministro de Exteriores ruso en su discurso ante la ONU.De acuerdo con Lavrov, lo fundamental para las negociaciones sobre las garantías de seguridad para Ucrania es proteger los intereses de Rusia y los derechos de los rusos y los rusoparlantes en los territorios controlados por Kiev.Sin embargo, lamentó que, por el momento, ni Ucrania ni Europa están dispuestas a "negociar de forma honesta".Las relaciones entre Rusia y OccidenteRusia no planea atacar a los países de la OTAN, pero cualquier agresión será respondida con firmeza, declaró Serguéi Lavrov.Señaló que la OTAN continúa su expansión, acercándose cada vez más a las fronteras de Rusia, en contra de las garantías de no avanzar "ni un centímetro hacia el este" dadas a los líderes soviéticos."Es más, cada vez son más frecuentes las amenazas de uso de la fuerza contra Rusia, a la que se acusa de estar planeando atacar a los países de la OTAN y la Unión Europea", subrayó el ministro.Añadió que el presidente ruso, Vladímir Putin, ha desmentido en reiteradas ocasiones este tipo de provocaciones.Al mismo tiempo, afirmó que Rusia tiene ciertas esperanzas de que la situación en Ucrania se resuelva con la continuación del diálogo ruso-estadounidense.

