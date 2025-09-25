https://noticiaslatam.lat/20250925/iniciativa-brillante-moscu-ratifica-su-apoyo-a-la-idea-de-trump-de-renunciar-a-las-armas-biologicas-1166863507.html
"Iniciativa brillante": Moscú ratifica su apoyo a la idea de Trump de renunciar a las armas biológicas
"Iniciativa brillante": Moscú ratifica su apoyo a la idea de Trump de renunciar a las armas biológicas
Rusia valora positivamente la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump de renunciar a la fabricación de armas biológicas a escala mundial, señaló... 25.09.2025, Sputnik Mundo
En palabras del vocero del Kremlin, "la iniciativa en sí misma es brillante y, por supuesto, cuenta con el apoyo de Moscú". No obstante, subrayó que el proceso de renuncia general de los países al desarrollo de armas biológicas debe plasmarse en un documento."Por supuesto, sería conveniente documentarlo de alguna manera y a nivel internacional", añadió.Conflicto ucranianoEn cuanto a una solución pacífica a la crisis ucraniana, y a la luz de las recientes declaraciones de Donald Trump, Peskov considera que la retórica de Estados Unidos no contradice su deseo de resolverla.A su vez, Moscú, continuó, sigue estando abierta a encaminar las negociaciones de paz sobre Ucrania.
"Iniciativa brillante": Moscú ratifica su apoyo a la idea de Trump de renunciar a las armas biológicas
Rusia valora positivamente la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump de renunciar a la fabricación de armas biológicas a escala mundial, señaló el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov. Con anterioridad, Trump anunció que las consecuencias del desarrollo de ese tipo de armamiento son "increíblemente peligrosas".
"Sin duda, se trata de un llamado muy importante, que hay que acoger con satisfacción, y, por supuesto, la parte rusa está dispuesta a participar en ese proceso de eliminación, de renuncia general a las armas biológicas", recalco Peskov.
En palabras del vocero del Kremlin, "la iniciativa en sí misma es brillante y, por supuesto, cuenta con el apoyo de Moscú". No obstante, subrayó que el proceso de renuncia general de los países al desarrollo de armas biológicas debe plasmarse en un documento.
"Por supuesto, sería conveniente documentarlo de alguna manera y a nivel internacional", añadió.
En cuanto a una solución pacífica a la crisis ucraniana, y a la luz de las recientes declaraciones de Donald Trump
, Peskov considera que la retórica de Estados Unidos no contradice su deseo de resolverla.
"Vemos diferentes discursos que provienen de EEUU. Por ahora, partimos de la base de que Washington sigue teniendo la voluntad, que el presidente [Donald] Trump mantiene la voluntad política de seguir esforzándose por alcanzar una solución pacífica en Ucrania", afirmó.
A su vez, Moscú, continuó, sigue estando abierta a encaminar las negociaciones de paz sobre Ucrania.
