"Iniciativa brillante": Moscú ratifica su apoyo a la idea de Trump de renunciar a las armas biológicas

"Iniciativa brillante": Moscú ratifica su apoyo a la idea de Trump de renunciar a las armas biológicas

Rusia valora positivamente la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump de renunciar a la fabricación de armas biológicas a escala mundial, señaló... 25.09.2025, Sputnik Mundo

En palabras del vocero del Kremlin, "la iniciativa en sí misma es brillante y, por supuesto, cuenta con el apoyo de Moscú". No obstante, subrayó que el proceso de renuncia general de los países al desarrollo de armas biológicas debe plasmarse en un documento."Por supuesto, sería conveniente documentarlo de alguna manera y a nivel internacional", añadió.Conflicto ucranianoEn cuanto a una solución pacífica a la crisis ucraniana, y a la luz de las recientes declaraciones de Donald Trump, Peskov considera que la retórica de Estados Unidos no contradice su deseo de resolverla.A su vez, Moscú, continuó, sigue estando abierta a encaminar las negociaciones de paz sobre Ucrania.

