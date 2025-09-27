Mundo
Netanyahu enfrenta un boicot en la ONU: "Es un estadista irresponsable"
Netanyahu enfrenta un boicot en la ONU: "Es un estadista irresponsable"
27.09.2025
internacional
israel
franja de gaza
eeuu
onu
benjamín netanyahu
política
💬 opinión y análisis
asamblea general de la onu
Sputnik te explica por qué la credibilidad del líder israelí está más puesta en duda que nunca, a medida que aumenta la presión internacional para que Tel Aviv —con el apoyo de su mayor aliado, Estados Unidos— termine una tragedia que tiene sumido al pueblo palestino en una espiral de muerte, hambruna y terror."¡Por favor, orden en la sala!", se escuchó en los parlantes del auditorio, mientras representantes de diversos países se retiraban de la Asamblea. Afuera, en las calles de Nueva York, cientos de personas se manifestaban contra Israel, pidiendo "el fin del genocidio" contra los palestinos, llamando "criminal de guerra" a Netanyahu y exigiendo una "Palestina Libre".Netanyahu insistió en que el propósito de Israel es acabar de una vez por todas con Hamás, a pesar de que hace casi dos años hizo la misma promesa. Por ello, afirmó que es hora de que las fuerzas del país hebreo "terminen el trabajo" en Gaza, en momentos en que las tropas israelíes incursionan en la zona más poblada del enclave palestino.Y aunque Netanyahu habló sobre Israel como "una luz para las naciones del mundo" y "un faro de progreso e innovación", la realidad es que su discurso solo ejemplificó lo obvio: que es un "estadista irresponsable" cuya figura "se desgasta cada vez más" por la pérdida gradual del apoyo internacional, observa en entrevista la maestra en estudios de Asia y África por el Colegio de México, Michelle Calderón."Su figura se encuentra muy desgastada. Las protestas en Israel en su contra son muestra de una fractura política que se profundiza con acusaciones por presunta corrupción y falta de legitimidad interna. Esto ha tratado de ser revertido por EEUU, quien hasta hoy es el gran sostén diplomático y militar de Israel", apunta la experta.Al margen de la Asamblea General de la ONU, una coalición de 34 naciones integrantes del Grupo de La Haya presentó medidas legales, diplomáticas y económicas para construir "la respuesta global a los crímenes constantes de Israel, estableciendo un modelo para que todos los Estados cumplan de inmediato con sus obligaciones y creando mecanismos sólidos de rendición de cuentas".Previamente, el presidente palestino, Mahmud Abás —quien no pudo ir a Nueva York porque EEUU revocó su visa— aseguró que "ha llegado el momento de que la comunidad internacional haga justicia al pueblo palestino". Además, dijo que "el amanecer de la libertad emergerá, y la bandera de Palestina ondeará en nuestros cielos como símbolo de dignidad".
israel
franja de gaza
eeuu
Netanyahu enfrenta un boicot en la ONU: "Es un estadista irresponsable"

27.09.2025
Eduardo Bautista
Desde México
Todos los artículos
Entre abucheos y decenas de delegaciones retirándose para no escucharlo, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dio su discurso en la 80.° Asamblea General de la ONU, donde defendió su ofensiva que, en dos años, ha provocado la muerte de más de 65.000 palestinos en la Franja de Gaza y desplazado a cientos de miles.
Sputnik te explica por qué la credibilidad del líder israelí está más puesta en duda que nunca, a medida que aumenta la presión internacional para que Tel Aviv —con el apoyo de su mayor aliado, Estados Unidos— termine una tragedia que tiene sumido al pueblo palestino en una espiral de muerte, hambruna y terror.
"¡Por favor, orden en la sala!", se escuchó en los parlantes del auditorio, mientras representantes de diversos países se retiraban de la Asamblea. Afuera, en las calles de Nueva York, cientos de personas se manifestaban contra Israel, pidiendo "el fin del genocidio" contra los palestinos, llamando "criminal de guerra" a Netanyahu y exigiendo una "Palestina Libre".

Durante su intervención, el político israelí criticó a los países de Occidente que recientemente reconocieron al Estado palestino: "Aquí hay un mensaje para esos líderes occidentales: Israel no permitirá que nos metan un Estado terrorista por la garganta". Según él, reconocer a Palestina es equivalente a "un suicidio nacional".

Netanyahu insistió en que el propósito de Israel es acabar de una vez por todas con Hamás, a pesar de que hace casi dos años hizo la misma promesa. Por ello, afirmó que es hora de que las fuerzas del país hebreo "terminen el trabajo" en Gaza, en momentos en que las tropas israelíes incursionan en la zona más poblada del enclave palestino.
Y aunque Netanyahu habló sobre Israel como "una luz para las naciones del mundo" y "un faro de progreso e innovación", la realidad es que su discurso solo ejemplificó lo obvio: que es un "estadista irresponsable" cuya figura "se desgasta cada vez más" por la pérdida gradual del apoyo internacional, observa en entrevista la maestra en estudios de Asia y África por el Colegio de México, Michelle Calderón.
"Netanyahu no es visto ya como un líder con capacidad de interlocución o credibilidad, sino como alguien que insiste en una estrategia militar indefinida. Su base de apoyo se empieza a reducir significativamente y vemos una erosión de su legitimidad internacional", dice la internacionalista de la UNAM.
© AP Photo / Yuki IwamuraProtestas en Nueva York contra el líder israelí, Benjamín Netanyahu, durante la 80 Asamblea General de la ONU
Protestas en Nueva York contra el líder israelí, Benjamín Netanyahu, durante la 80 Asamblea General de la ONU - Sputnik Mundo, 1920, 27.09.2025
Protestas en Nueva York contra el líder israelí, Benjamín Netanyahu, durante la 80 Asamblea General de la ONU
© AP Photo / Yuki Iwamura
"Su figura se encuentra muy desgastada. Las protestas en Israel en su contra son muestra de una fractura política que se profundiza con acusaciones por presunta corrupción y falta de legitimidad interna. Esto ha tratado de ser revertido por EEUU, quien hasta hoy es el gran sostén diplomático y militar de Israel", apunta la experta.
Al margen de la Asamblea General de la ONU, una coalición de 34 naciones integrantes del Grupo de La Haya presentó medidas legales, diplomáticas y económicas para construir "la respuesta global a los crímenes constantes de Israel, estableciendo un modelo para que todos los Estados cumplan de inmediato con sus obligaciones y creando mecanismos sólidos de rendición de cuentas".
Previamente, el presidente palestino, Mahmud Abás —quien no pudo ir a Nueva York porque EEUU revocó su visa— aseguró que "ha llegado el momento de que la comunidad internacional haga justicia al pueblo palestino". Además, dijo que "el amanecer de la libertad emergerá, y la bandera de Palestina ondeará en nuestros cielos como símbolo de dignidad".
