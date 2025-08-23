https://noticiaslatam.lat/20250823/plan-challapalca-2025-una-intervencion-militar-de-eeuu-que-podria-comprometer-la-soberania-de-peru-1165761680.html

Plan Challapalca 2025: ¿Una intervención militar de EEUU que podría comprometer la soberanía de Perú?

Plan Challapalca 2025: ¿Una intervención militar de EEUU que podría comprometer la soberanía de Perú?

Esto se realiza bajo el argumento de "fortalecer la defensa, la soberanía y la seguridad regional" del país, como parte de su política de cooperación militar bilateral, aprobada por el Parlamento.Sin embargo, la presencia de tropas extranjeras en territorio nacional ha generado preocupación por sus posibles repercusiones.El Congreso de Perú aprobó a finales de 2024 el ingreso de 55 efectivos del Departamento de Defensa estadounidense. Llegaron con la misión de realizar entrenamientos conjuntos con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Las operaciones comenzaron el 1 de enero de este año y se extenderán hasta el 31 de diciembre, bajo el marco legal del artículo 102 de la Constitución.El epicentro de estas actividades se encuentra en la provincia de Tarata, al sur del país, a 4.850 metros sobre el nivel del mar. Allí, en medio de un paisaje árido y helado, se desplegaron maniobras militares que incluyeron el uso de armamento pesado, simulaciones de combate y pruebas de resistencia operativa. Todo esto ocurrió muy cerca del penal de máxima seguridad conocido como el "Alcatraz del Altiplano".Aunque el Gobierno del país norteamericano asume todos los costos operativos, incluyendo transporte, logística, armamento y personal, el despliegue ha captado la atención pública. En distintos sectores de la sociedad peruana se cuestiona el verdadero alcance de esta cooperación. Incluso, políticos de oposición, congresistas y un exministro de Defensa han indicado la amenaza que representa."Ingreso armado disfrazado de ayuda"El exministro de Defensa de Perú Walter Ayala Gonzales dijo en entrevista para Sputnik que la cooperación militar debe ser transparente y nunca comprometer la soberanía nacional, señalando que el actual ingreso de tropas extranjeras bajo el pretexto de seguridad fronteriza carece de justificación real, especialmente en ausencia de conflictos con países vecinos como Chile o Bolivia. El exfuncionario criticó al Ejecutivo peruano por buscar respaldo internacional, especialmente de Estados Unidos, como estrategia para sostenerse en el poder, pese a su extremadamente baja aprobación ciudadana. Esta percepción se ve respaldada por los últimos sondeos. Según la encuesta nacional de Datum, difundida en agosto de 2025, apenas 3% de la población expresa apoyo a la actual gestión.Según su hipótesis, el verdadero interés detrás de la presencia militar extranjera sería el acceso al triángulo del litio en la frontera sur, una zona estratégica en la disputa geopolítica global.¿Presencia extranjera sin beneficios?La congresista María Antonieta Agüero Gutiérrez, de la bancada de Perú Libre, expresó en una entrevista para este medio su postura frente a la creciente presencia extranjera. Denunció que, bajo el pretexto de cooperación médica o científica, como el caso del laboratorio NAMRU (Naval Medical Research Unit), esta unidad militar estadounidense establecida en Perú desde 1983, opera en instalaciones de bioseguridad en Lima, Iquitos y Puerto Maldonado, siendo el único comando militar de USA ubicado en América del Sur.Según la congresista, estas intervenciones han traído más pobreza, contaminación ambiental y vulneración del derecho a la vida. "Hemos pedido información: ¿por qué tanto interés en estar en nuestro territorio, especialmente en la selva, si la población no ve ningún desarrollo?", cuestionó."El negocio fundamental son las armas a través de las guerras, con intervenciones a nuestros países. Vienen con títulos bien delicados, que van a venir a encontrar la cura de alguna enfermedad o traer algún apoyo, o que estarán de paso. Mi postura y mi voto son firmes, y es estar en contra", afirmó Agüero Gutiérrez."No debería existir, porque en 200 años de vida republicana no trae ningún beneficio estas intervenciones por el Gobierno estadounidense. No es desarrollo, es intervención. La población nunca siente el beneficio, a pesar de 20 o 30 años de concesiones", concluyó.

