Bolivia condena los insultos de una diputada chilena: "Sus palabras son inaceptables y dañinas", dice un analista

La diputada María Luisa Cordero sostuvo en el Congreso de Chile que la población boliviana es "tontorrona" porque no le llega suficiente oxígeno al cerebro...

El Congreso de Chile debatió alternativas para evitar que los autos robados en ese país fueran trasladados ilegalmente a Paraguay o Bolivia. En ese contexto, se mencionó a Rodrigo Paz, candidato a la presidencia boliviano, quien propuso nacionalizar los vehículos "chutos", como se llama a los indocumentados ingresados por pasos fronterizos ilegales. Entonces, la diputada María Luisa Cordero dijo que la población boliviana es "tontorrona" porque no le llega suficiente oxígeno al cerebro, dada la altura de algunas de sus ciudades y comunidades.Estas declaraciones generaron una catarata de repercusiones en Bolivia, con todo el arco político, desde la derecha hasta la izquierda, unido en el repudio a la diputada chilena. La tarde del 11 de septiembre, la Asamblea Legislativa Plurinacional evaluaba declarar a Cordero persona non grata en territorio boliviano. El Gobierno de Luis Arce le exigió disculparse públicamente.Aseguró que los bolivianos "son portadores crónicos, desde el nacimiento, de una encefalopatía hipóxica que fue descrita y descubierta por un grupo de norteamericanos que andaban de vacaciones en Bolivia y se dieron cuenta de la bradipsiquia, ese es el nombre elegante para decir la tontorronés de los vecinos. Y esto es crónico".Las declaraciones, formuladas el pasado 9 de septiembre, se conocieron este 11 de septiembre en Bolivia. El presidente Arce se pronunció de inmediato: "Rechazamos enérgicamente las declaraciones de la diputada chilena María Luisa Cordero, quien se refirió en términos racistas y xenófobos contra el pueblo boliviano".El presidente agregó: "Su inaceptable intervención es una afrenta al Parlamento, al pueblo chileno y a la ética de la profesión médica de la que forma parte la congresista. Nuestros países sostienen una relación bilateral sobre la base del respeto y cooperación en el marco de la Diplomacia de los Pueblos por la Vida, que no debe afectarse por este inadmisible e infundado pronunciamiento".Arce instruyó al Ministerio de Relaciones Exteriores dar seguimiento al incidente, por lo cual ya fue convocado el cónsul de Chile a la Casa Grande del Pueblo. El canciller chileno, Alberto van Klaveren, también se manifestó contra los dichos de Cordero: "Rechazamos enérgicamente las expresiones xenófobas hacia el pueblo boliviano, las que no representan desde ningún punto de vista el sentir del Estado y del Gobierno de Chile. El racismo y la xenofobia son inaceptables".Repudio en ambas nacionesLas palabras de Cordero causaron incomodidad en ambos países. Para el analista chileno Alfonso Ossandón, estas declaraciones "no sorprenden: son parte de un largo historial de provocaciones, ofensas y salidas de tono que ella ha cultivado como estilo político", dijo a Sputnik.Y agregó: "Ha hecho de la descalificación, la xenofobia y el clasismo su principal carta de visibilidad en un escenario político que hoy premia el show mediático por sobre el debate serio".Para Ossandón, el discurso de Cordero es avalado por gran parte de los actores políticos chilenos. "Cada vez que degrada a migrantes, pueblos originarios o sectores populares, refuerza una pedagogía política silenciosa que normaliza el racismo, la discriminación y la desigualdad como si fueran parte natural del orden social", dijo.Y resumió: "Sus palabras son inaceptables y dañinas, pero al mismo tiempo revelan el verdadero rostro de un proyecto político que, bajo la máscara del orden y la respetabilidad, se sostiene en la exclusión del otro".Persona 'non grata'Sputnik dialogó con el diputado Pacífico Choque, del Movimiento Al Socialismo (MAS), durante la sesión en que todos los sectores políticos evaluaban mecanismos de repudio a las palabras de Cordero.Enfatizó en que si Cordero quería rechazar la propuesta de Paz, "podía referirse a él de manera personal y no hablar en general de todos los bolivianos. Existe una molestia de toda la población boliviana contra esta estupidez, esta aseveración absolutamente racista y discriminatoria".Dijo Choque: "Esperemos que pueda esta congresista pedir disculpas al pueblo boliviano".El diputado no está de acuerdo con la propuesta de Paz de legalizar los autos "chutos". Afirmó que en este momento Bolivia padece escasez de gasolina y diésel, por lo cual el poco combustible que hay debe destinarse a mantener en pie la economía nacional.Y comentó: "A consecuencia de esta propuesta de Paz se están cometiendo ilícitos en el vecino país. Hemos escuchado que se ha incrementado el robo de vehículos en Chile para introducir a Bolivia de manera irregular".El problema de los autosAdolfo Mendoza es parlamentario de Bolivia en el Parlasur, que congrega a representantes de las naciones de Sudamérica. Comentó a Sputnik que "el asunto va más allá de la declaración de Cordero, va más allá del necesario pedido de explicaciones. Aquí hay un problema, el de los autos robados. Lo lógico sería que se trabaje en una política de seguridad conjunta entre los países afectados".Resaltó que "el problema se origina por el robo de vehículos en Chile, por parte de gente que no es boliviana y que debería ser investigada en Chile".En cuanto a los dichos de Cordero, el parlamentario supranacional los definió como "un ejemplo de ignorancia letrada, porque una profesional ha emitido estos juicios. Se le podría pedir que haga un estudio en el campo de sus saberes, que es la Psiquiatría, pero el racismo no es asunto de psiquiatría. Es una actitud política contraria a la defensa del ser humano".Según Mendoza, "los nazis intentaban justificar científicamente la superioridad de la raza. Acá vemos un ejemplo criollo de ultranacionalismo que también transpira ese tipo de comprensiones del ser humano".

