https://noticiaslatam.lat/20250918/visita-de-carney-a-mexico-responde-a-su-falta-de-rumbo-luego-que-eeuu-le-diera-la-espalda-segun-1166592434.html

Visita de Carney a México "responde a su falta de rumbo luego que EEUU le diera la espalda", según experto

Visita de Carney a México "responde a su falta de rumbo luego que EEUU le diera la espalda", según experto

Sputnik Mundo

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunirá este 18 de septiembre con el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Si bien los temas a tratar abarcan desde la... 18.09.2025, Sputnik Mundo

2025-09-18T15:00+0000

2025-09-18T15:00+0000

2025-09-18T15:00+0000

internacional

canadá

méxico

américa del norte

mark carney

claudia sheinbaum

donald trump

aranceles

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/04/03/1161854731_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a3983eda6c75b060149c4008296f1323.jpg

El contexto de esta reunión, anunciada por Canadá, es particularmente relevante debido a la próxima revisión del T-MEC. La visita de Carney coincide con el inicio de las consultas públicas en México para la renegociación del tratado. Este proceso de evaluación, que responde a una cláusula obligatoria cada seis años desde la entrada en vigor del acuerdo en 2020, busca, en la práctica, asegurar que el pacto comercial continúe beneficiando a los tres países, pero Washington ya ha dado señales que querrá corregir aspectos que le resulten no tan beneficiosos.En el comunicado informando sobre la visita de Carney, la embajada de Canadá en México expresó además su interés en fortalecer las cadenas de suministro para reducir su dependencia de otras regiones, una sutil referencia a la política de "desacoplamiento" de EEUU que Carney ha anunciado desde el establecimiento de aranceles a las importaciones canadienses de parte de Washington.Los otros puntos en la agendaLa minería representa otro punto crucial en la agenda. Canadá es un actor global en este sector, con una presencia significativa en México a través de inversiones y operaciones. No obstante, las empresas mineras canadienses han enfrentado desafíos y críticas en México, relacionadas con cuestiones de permisos, impacto ambiental y derechos laborales. La presidenta Sheinbaum declaró en su conferencia de prensa matutina que además de la revisión del T-MEC, se discutirán temas como acciones de cooperación en inversiones económicas y los flujos migrantes de mexicanos hacia Canadá.Vale recordar que el tema de los trabajadores agrícolas es un punto de gran relevancia en la relación bilateral. Miles de trabajadores mexicanos viajan a Canadá cada año para laborar en el sector agrícola, contribuyendo significativamente a la economía del país norteamericano. No obstante, han surgido preocupaciones sobre las condiciones laborales y los derechos de estos trabajadores.La cooperación en materia de seguridad, especialmente en lo que respecta al tráfico de fentanilo, es un tema de alta prioridad para los dos países, y uno que Canadá también anunció que será tratado en la reunión entre ambos líderes en el comunicado de anuncio de la visita. Ambos países enfrentan la presión de Washington para colaborar en la lucha contra esta crisis que afecta a EEUU desde hace varios años. Carney y Sheinbaum, que presumió recientemente de la baja del 50% del trasiego de fentanilo desde México a EEUU, tendrán que abordar cómo mejorar la coordinación en la frontera y la inteligencia para desmantelar las redes de narcotráfico."Intento de acercamiento por parte de Canadá"Sin embargo, expertos le dijeron a Sputnik que el encuentro se explica también por otros factores. Para Oliver Santin Peña, analista del Centro de Investigaciones de América del Norte de la UNAM, la visita de Carney a México "responde a su falta de rumbo luego que EEUU le diera la espalda al imponerle aranceles altos, tras años de pensar que eran sus socios políticos y comerciales más cercanos".Santin Peña dijo además que posiblemente el primer ministro Carney quiera indagar sobre la relación entre México y Washington, considerando que el Gobierno de Sheinbaum ha logrado salir mejor parado, al menos por el momento, que Canadá y la mayoría de los países del mundo con respecto a la imposición de aranceles.En un mismo sentido, Adrián Palomino, internacionalista egresado de la Universidad de Lima, señaló que Carney sigue intentando dar señales de un mayor acercamiento a otros países y regiones, como ya lo hiciera con la UE, luego que su antecesor, el también liberal Justin Trudeau, mantuviera una relación distante con México durante sus ocho años en el poder."Si bien algunos políticos canadienses dijeron meses atrás que hasta buscarían rediseñar un T-MEC sin México [en alusión a los dichos de Doug Ford, el primer ministro de Ontario], ahora ha quedado claro que EEUU no es el socio comercial confiable que Canadá pensaba, por lo que necesitan abrir otras puertas, crear más alianzas y mostrarse más humildes", expresó.

https://noticiaslatam.lat/20250917/tratado-entre-mexico-estados-unidos-y-canada-ahora-se-esta-discutiendo-el-cambio-1166583915.html

https://noticiaslatam.lat/20250917/1166588778.html

canadá

méxico

américa del norte

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Rodrigo Duarte https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144294476_156:0:556:400_100x100_80_0_0_2c8db5bb27688af5f83980f939d6c9fb.jpg

Rodrigo Duarte https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144294476_156:0:556:400_100x100_80_0_0_2c8db5bb27688af5f83980f939d6c9fb.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Rodrigo Duarte https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144294476_156:0:556:400_100x100_80_0_0_2c8db5bb27688af5f83980f939d6c9fb.jpg

canadá, méxico, américa del norte, mark carney, claudia sheinbaum, donald trump, aranceles, 💬 opinión y análisis