La revisión del T-MEC comenzaría en el segundo semestre del año, estima Ebrard

13.05.2025

Por otra parte, Ebrard señaló que México tiene capacidad para que, cualitativamente, sea un país "mucho más importante" respecto a las importaciones a otras regiones del mundo, no solo EEUU."Podemos al mismo tiempo convertirnos en un país exportador a muchas regiones del mundo. No hay ninguna causa, ninguna razón estructural para no hacerlo", expresó.En días pasados, el presidente estadounidense Donald Trump descartó la extinción del tratado comercial entre las tres naciones, mismo que se negoció y se aprobó durante su primer mandato."En realidad fue muy efectivo y sigue siendo muy efectivo, pero la gente tiene que seguirlo", dijo el mandatario en una conferencia conjunta con Mark Carney, primer ministro de Canadá.Por otro lado, puso sobre la mesa la posibilidad de renegociar el acuerdo, el cual será sometido a revisión por sus tres integrantes a partir de 2026."[El T-MEC] fue un tratado transicional y veremos qué pasa, ya sea que se empiece a posiblemente renegociar si es necesario, ya no sé si es necesario, pero sirvió para un buen propósito, y el propósito más grande para el que sirvió fue para deshacerse del TLCAN", señaló.

