Plan de Milei para privatizar las centrales nucleares de Argentina "va en detrimento del sector", dice analista

Plan de Milei para privatizar las centrales nucleares de Argentina "va en detrimento del sector", dice analista

El Gobierno argentino dispuso la privatización del 49% de Nucleoeléctrica, la compañía estatal que opera las tres centrales nucleares del país y desarrolla... 18.09.2025, Sputnik Mundo

El Gobierno argentino confirmó su intención en avanzar hacia la privatización de la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anómica (NA-SA), que desde hace 30 años se encarga de la operación de las tres centrales nucleares que funcionan en Argentina: Atucha I, Atucha II y Embalse.Si bien la empresa fue conformada en 1994 como una sociedad anónima, hasta la actualidad funciona plenamente en manos estatales: el 79% de las acciones están en manos del Ministerio de Economía; el 20%, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y el restante 1% corresponde a la empresa estatal Energía Argentina (Enarsa).Ahora, el Gobierno de Javier Milei propone que el Estado mantenga solo el 51% de las acciones y venda el 44% a privados a través de una "licitación pública nacional e internacional". Un 5% restante se derivaría a un Programa de Propiedad Participada, con el objetivo de permitir "la inclusión de los trabajadores en el esquema accionario".En rueda de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni aseguró que "la decisión de privatizar la empresa responde a uno de los principales objetivos del Plan Nuclear Argentino a cargo de Demian Reidel (actual presidente de la empresa), que consiste en promover la inversión privada dentro del sector para lograr la construcción del primer reactor modular argentino, la extensión de vida de nuestras centrales e impulsar la minería de uranio".Consultado por Sputnik, el experto en temas energéticos y especializado en energía nuclear, Nicolás Malinovsky, recordó que el Gobierno argentino ya había propuesto la privatización total de la empresa a comienzos de 2024, cuando envió al Congreso argentino su proyecto de "Ley Bases" con varios de los principales ejes del Gobierno.Si la Administración Milei decide acelerar el proceso en este contexto, consideró el especialista, puede deberse a "la urgencia de hacerse de dólares frescos" y la posibilidad de que el avance en la privatización de empresas públicas sea parte de los diálogos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).Para el experto, si bien es cierto que el Gobierno pasó de su intención inicial de privatizar el 100% de la empresa a poner en venta solo el 49% de las acciones, mantener la mayoría no garantiza que el Estado argentino mantenga el control sobre la estrategia nuclear del país.Capacidades ganadas por el EstadoTambién en diálogo con Sputnik, el experto argentino en temas energéticos Eduardo Gigante apuntó que privatizar la compañía "no es correcto" teniendo en cuenta que la compañía "estuvo décadas para poder acumular capacidades técnicas que son estratégicas" para el país y que pertenecen a una industria "que no es económica" y demandó grandes inversiones públicas.Ese desarrollo permitió, valoró Gigante, que la empresa no solo se encargue de operar las centrales nucleares del país, sino que también se ocupe de la venta de radioisótopos medicinales o el desarrollo de Reactores Modulares Pequeños (SMR) para vender a otros países.En ese sentido, Gigante recordó que "muchos países centrales como Francia" mantienen en manos estatales toda su energía nuclear. "No es algo raro en el mundo y de hecho en la mayor parte de los países este tipo de tecnología pertenece al Estado", remarcó.Gigante afirmó además que Nucleoeléctrica es "una empresa que funciona bien, tiene superávit y está ganando dinero", por lo que la intención de venderla a privados solo responde a "una cuestión dogmática" del Gobierno encabezado por Javier Milei. De todos modos, la Administración del país austral consignó en un comunicado que la compañía debió recibir, en 2023, "transferencias de capital no reintegrables" por parte del Estado por casi dos millones de dólares.¿Hay socios para Nucleoeléctrica?Gigante también se mostró cauto en relación con las posibilidades del Estado argentino de conseguir un inversor dispuesto a invertir por el 44% de las acciones de la compañía. "Creo que va a ser bastante complejo porque es un campo tecnológico muy específico y determinado y no hay muchos inversores", advirtió.Malinovsky, por su parte, estima más probable que los interesados estén en la propia Argentina que en el exterior. De hecho, señaló que ya existen empresarios importantes del país adentrándose en el sector, como Eduardo Eurnekian y su Corporación América, que en 2025 se asoció con la empresa de origen canadiense Blue Sky Uranium Corp. para extraer uranio en la provincia de Río Negro, en el sur del país.A pesar de este posible interés, Malinovsky puso en duda que la participación privada le permita a la empresa dar un salto de calidad como pretende el Gobierno. "Con el tiempo que queda de Gobierno no creo que capitales internacionales vayan a arriesgarse a construir reactores como el ACR-300 que anunció el Gobierno este año", señaló.

