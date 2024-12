https://noticiaslatam.lat/20241214/una-antipolitica-nuclear-el-plan-de-milei-para-atraer-proyectos-de-ia-al-sur-argentino-1159759068.html

"Una antipolítica nuclear": el plan de Milei para atraer proyectos de IA al sur argentino

14.12.2024

Durante el discurso que brindó por cadena nacional al cumplirse su primer año de mandato, el presidente argentino, Javier Milei, anunció la creación de un "Plan Nuclear Argentino" destinado a la "construcción de nuevos reactores e investigación de las tecnologías emergentes de reactores pequeños".En las horas posteriores, el presidente argentino amplió su idea en una entrevista con un canal de Youtube oficialista denominado Carajo, señalando que su intención era poder abastecer en Argentina a futuros proyectos de inteligencia artificial, cuyos servidores requieren grandes cantidades de energía. En ese marco, el mandatario mencionó como intereses terminar las obras del reactor CAREM y reactivar la construcción de la central Atucha III.A pesar del optimismo mostrado por el mandatario, las palabras de Milei tomaron por sorpresa a expertos en cuestiones de energía nuclear que se mantienen críticos del tratamiento que el libertario dio a los proyectos vinculados a la energía nuclear que Argentina ya traía desde hacía años.El experto, director del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología, apuntó que, contrariamente a su nuevo anuncio, Milei ha desarrollado "una antipolítica nuclear" basada en "desfinanciar" proyectos como la construcción del reactor CAREM o el propio proyecto Atucha III. Asimismo, recordó que la Ley Bases promovida por el actual Gobierno argentino impulsó la privatización de empresas clave del sector nuclear como Nucleoeléctrica Argentina o IMPSA, proveedores de insumos para la producción de la energía.Según Malinovsky, el "viraje" de Milei en torno a la energía nuclear se vincula específicamente por sus usos como abastecedora de la inteligencia artificial. "Ya a mediados de año Milei decía en una entrevista que Argentina debía convertirse en el cuarto polo de la inteligencia artificial en el mundo, después de China, EEUU y Europa", apuntó.Pero para el experto, el disparador para que el mandatario haya incluido el tema en su discurso del 10 de diciembre se vincula específicamente a recientes anuncios de gigantes tecnológicos estadounidenses como Amazon, Google o Microsoft, que comenzaron a hacer millonarias inversiones en plantas nucleares para asegurarse la energía para sus centros de datos de IA.Malinovsky consideró que, si Milei —y su asesor Demian Reidel, quien estará a cargo del Plan Nuclear Argentino— ya estaba dispuesto a ofrecer a empresas estadounidenses a la Patagonia argentina como una plaza para sus centros de datos, haya decidido sumar a su oferta la potencialidad del país en torno a la energía nuclear.Un proyecto extractivistaEl uso de la Patagonia —la región sur del territorio continental argentino— como hub regional de inteligencia artificial ha ganado terreno en virtud de que su clima frío permite abaratar los costos de refrigeración de los servidores necesarios para el procesamiento de datos.Para Malinovsky, el deseo de Milei de reflotar la generación de energía nuclear en el país podría ser positivo sino fuera porque "cuando uno ve la letra chica detrás del anuncio puede haber una avanzada del desmantelamiento del sector nuclear y una privatización para que de hecho lo controle una potencia extranjera como EEUU".También consultado por Sputnik, el experto en temas energéticos Moisés Solorza opinó que el repentino interés de Milei por el desarrollo de la energía nuclear argentina obedece a la necesidad de "seducir a las corporaciones extranjeras para ver si alguien le tira un peso".Solorza coincidió en que, favorecidos por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) impulsado por Milei, este tipo de proyectos se ejecutará en un "modelo extractivista primarizador" que solo buscará exportar de Argentina las riquezas que se generen. "Al presidente no le importa el medio ambiente, ni los habitantes de la Patagonia. Cree que por ser el presidente es el dueño del país y puede hacer lo que quiera", sostuvo.¿Puede haber energía nuclear en la Patagonia?Para Solorza, el desconocimiento que existe en el Gobierno de Milei sobre la cuestión energética queda en evidencia en que se hayan desfinanciado a las obras y empresas del sector nuclear a las que ahora se quiere impulsar e incluso que la Casa Rosada parezca no saber que algunas provincias de la Patagonia han prohibido la generación de energía a través de plantas nucleares."La Patagonia tiene su autonomía, las provincias también y las constituciones están hechas para ser respetadas, no para pasarlas por encima. Eso parece que al presidente le importa muy poco", subrayó Solorza.

