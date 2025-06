https://noticiaslatam.lat/20250612/milei-le-sirve-el-uranio-en-bandeja-a-macron-detras-del-acuerdo-nuclear-entre-argentina-y-francia-1163246643.html

"Milei le sirve el uranio en bandeja a Macron": detrás del acuerdo nuclear entre Argentina y Francia

Apenas horas después de participar de la firma de un acuerdo con Italia para producir gas natural licuado, los mandatarios de Argentina y Francia se reunieron para anunciar un convenio para que el país europeo participe de la explotación de "minerales críticos" y del Plan Nuclear Argentino.Si bien el Gobierno del país sudamericano dio pocos detalles del acuerdo —que, en rigor, todavía no está firmado—, los anuncios recogidos por medios argentinos dan cuenta de que el acercamiento habilitaría a empresas francesas a participar no solo en el Plan Nuclear Argentino sino también en la extracción de los minerales necesarios para el desarrollo nuclear como, por ejemplo, el uranio.En diálogo con Sputnik, el ingeniero electricista y especialista en temas nucleares Nicolás Malinovsky advirtió que la oferta de Milei a Macron no hace más que "confirmar el modelo extractivista", que caracteriza a la política económica del actual presidente argentino y que, en materia de energía nuclear, apuesta casi exclusivamente a que Argentina se convierta en un exportador de uranio.En efecto, Argentina posee, de acuerdo con cifras oficiales, reservas de uranio por aproximadamente 30.000 toneladas, concentradas en las provincias de Mendoza, Salta, La Rioja, San Luis, Córdoba y Chubut. Si bien en la actualidad se mantienen 17 proyectos de extracción de uranio activos, el desarrollo de la minería de uranio perdió fuerza en la última década debido a restricciones impuestas por varias de las provincias del país.Para el experto, el anuncio del acuerdo con Francia se suma a recientes declaraciones del gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Torres, reclamando la asistencia del Gobierno Nacional para maximizar la explotación del uranio de su provincia o un decreto presidencial que modifica la Ley de Glaciares para extender la minería hacia territorios que hasta ahora estaban protegidos.A eso, agregó Malinovsky, se suma una política de "desmantelamiento" de la actual infraestructura nuclear argentina, tanto de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) como de la empresa estatal dedicada a la energía nuclear Nucleoeléctrica, incluida por el Gobierno de Milei en la lista de entes públicos a privatizar. Asimismo, relacionó esta política de desmantelamiento al interés del actual Gobierno de Milei por tener a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) "presa y proscripta para disciplinar al campo nacional y popular".Así las cosas, el experto estimó que el nuevo Plan Nuclear Argentino no apostará por un desarrollo de la producción local de energía nuclear, sino que se centrará en "exportar uranio a países nucleares como Francia" y "explotar uranio para las centrales francesas".Malinovsky enmarcó el interés de Francia por el uranio argentino en la creciente necesidad del país europeo para hacerse de uranio, luego de que varios de sus proveedores africanos del mineral como Níger comenzaran a poner límites a la extracción francesa, haciendo que el país europeo comience a buscar otras alternativas.¿Bancos franceses para proyectos de litio y cobre?También en diálogo con Sputnik, el geólogo y consultor en materia de minería Favio Casarin recordó que, más allá de la voluntad del Gobierno Nacional, la Constitución argentina establece que los recursos mineros del país pertenecen a las provincias, por lo que el acuerdo alcanzado entre las naciones requeriría la aceptación de los gobiernos subnacionales.Casarin puso el foco sobre otro de los elementos trascendidos del acuerdo entre Argentina y Francia: la participación de "bancos franceses" en el financiamiento de proyectos mineros. En ese sentido, admitió que, si bien Argentina "tiene muchos recursos", adolece del financiamiento necesario para la extracción.Para el especialista, esto podría ser importante si trasciende al sector nuclear y abarca otros minerales como el cobre, cuya explotación en Argentina "requiere inversiones que triplican o cuadriplican a las del litio, por ejemplo".Casarin recordó que Francia ya tiene una participación en el sector minero argentino a través de la empresa Eramet, a cargo del proyecto de litio del Salar de Centenario-Ratones, ubicado en la provincia de Salta. De todos modos, señaló que el acuerdo también podría darle al país europeo acceso a la investigación de nuevos yacimientos en el país.

