"Un shock sin paracaídas": ¿Qué se puede esperar tras la quita del subsidio al diésel en Ecuador?

"Un shock sin paracaídas": ¿Qué se puede esperar tras la quita del subsidio al diésel en Ecuador?

Con un sorpresivo mensaje en video protagonizado por los ministros de Economía, Transporte, Inclusión Social y Agricultura, la Administración ecuatoriana anunció la eliminación del subsidio al diésel, una medida instaurada en el país en la década de 1980 con el propósito de apoyar a los sectores productivos.De acuerdo con el Gobierno, el subsidio implicaba al Estado ecuatoriano un gasto de unos 1.100 millones de dólares al año "sin llegar realmente a quienes lo necesitaban, pues gran parte de estos recursos se desviaban al contrabando, la minería ilegal y beneficios indebidos". Por ese motivo, las autoridades locales aseguraron que, a partir de ahora, ese monto se destinará a "programas que generen un verdadero impacto social y productivo".Algunos sindicatos de transportistas anunciaron un paro como consecuencia del aumento, aunque luego lo dejaron en suspenso a la espera de una negociación con el Gobierno.También consultado por Sputnik, el experto en Sociología y Finanzas Andrés Chiriboga coincidió en que la quita del subsidio responde al objetivo de "ajuste fiscal" que caracteriza a la política económica de Noboa, particularmente para "garantizar pagos de deuda y otros compromisos externos", siempre con acuerdo del Fondo Monetario Internacional (FMI), que actualmente mantiene un programa de 5.000 millones de dólares con Ecuador.Chiriboga remarcó que, si bien es cierto que la medida tendrá "un efecto fiscal favorable" para el Gobierno, también generará "impactos muy negativos en los precios, capacidad adquisitiva y consumo de la gente"."El diésel es un insumo clave en una serie de cadenas productivas y de consumo, por su uso en el transporte público y transporte pesado. Incluso si en algo se logra contener el impacto, habrá efectos inflacionarios", describió el especialista, enfatizando que "los impactos más graves serán a nivel de los productos de la canasta básica, en precios y consumo", así como en la industria y los productos de exportación.Iturralde, por su parte, explicó que el impacto económico negativo se sentirá todavía más "en la Amazonía, en zonas rurales y pueblos indígenas en los que el diésel mueve las canoas, el riego, las cadenas de frío y donde las distancias pueden ser mayores".Al mismo tiempo, el analista recordó que, en una economía dolarizada como la ecuatoriana, "no hay tipo de cambio ni tasa para poder amortiguar" este tipo de afectaciones en los sectores productivos y populares que requieren del diésel para su producción o sus trayectos cotidianos.¿Habrá movilizaciones masivas?La quita de subsidios al diésel es un anhelo recurrente de los gobiernos ecuatorianos de los últimos años. Tanto Lenín Moreno (2017-2021) como Guillermo Lasso (2021-2023) lo intentaron, pero debieron dar marcha atrás ante protestas multitudinarias encabezadas por sindicatos de trabajadores, transportistas o la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador).De hecho, la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha anunció un paro de 24 horas a partir del 15 de septiembre apenas se conoció la medida, aunque finalmente dejó sin efecto la movilización, a la espera de una negociación con el Gobierno.La Administración de Noboa, en tanto, anunció una serie de "compensaciones" a diferentes sectores con lo ahorrado por la quita del subsidio. Así, 220 millones de dólares se destinarán a los transportistas, 3 millones de dólares al pago de "Bonos de Desarrollo Humano" para sectores vulnerables y otros 200 millones en devoluciones de IVA a personas de tercera edad y empresas de construcción, entre otros.Para el experto, la capacidad de las autoridades ecuatorianas para apelar a la fuerza pública para reprimir movilizaciones puede contribuir a que, a diferencia de lo que sucedió en los gobiernos anteriores, esta vez haya "menos margen" para que se desaten grandes movilizaciones en Ecuador.De todos modos, reconoció que se trata de una acción "muy impopular", que ya desató el rechazo de sindicatos y gremios e incluso de algunos gobernadores aliados a Noboa.En ese sentido, consideró que puede haber un "alto riesgo" de que muchos de estos sectores comiencen a movilizarse "si las ayudas no son automáticas o no son visibles en los territorios". Estos rubros, advirtió, serán así los que "van a exigir que el Estado rinda cuentas sobre qué está haciendo con cada dólar ahorrado".Para el analista, la suba de precios generará "altos niveles de frustración" entre los ecuatorianos, lo cual sí puede favorecer "escenarios de protesta" en un futuro cercano.

