https://noticiaslatam.lat/20250912/noboa-vuelve-a-las-calles-para-medir-su-apoyo-esta-permanentemente-en-campana-dice-analista-1166393950.html

Noboa vuelve a las calles para medir su apoyo: "Está permanentemente en campaña", según analista

Noboa vuelve a las calles para medir su apoyo: "Está permanentemente en campaña", según analista

Sputnik Mundo

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, volvió a encabezar una marcha en defensa de su propio Gobierno, el mismo día en que los sindicatos protestaron en una... 12.09.2025, Sputnik Mundo

2025-09-12T02:54+0000

2025-09-12T02:54+0000

2025-09-12T05:35+0000

américa latina

ecuador

daniel noboa

guayaquil

quito

seguridad

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/05/18/1162713655_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f39b2d598f8ba03f4a1603532b9cd8a6.jpg

Por segunda vez en dos meses, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, encabezó una movilización que congregó a miles de ecuatorianos, esta vez en la ciudad de Guayaquil. A diferencia de la convocatoria del 12 de agosto, cuando apuntó directamente contra la Corte Constitucional, ahora el mandatario lideró una marcha "por la paz" en la que, de todos modos, fustigó a quienes se oponen a su programa de Gobierno."Esta es una marcha pacífica, ciudadana, pero también firme. Firme contra los de siempre", reivindicó Noboa desde una tarima armada en el centro de Guayaquil, donde culminó la movilización. El presidente acusó a la oposición de querer "mantener todo igual" y "estar del lado de los narcotraficantes, de los criminales" y llamó a los ecuatorianos a "decidir en las urnas la dirección del país", en referencia a la Consulta Popular convocada para noviembre.¿Un intento de medir fuerzas?Para la analista, la propia convocatoria de una movilización hecha por el presidente en defensa de "la paz y la seguridad" tiene un carácter "contradictorio", dado que el propio Noboa es, como cabeza del Poder Ejecutivo, "el encargado de proveer a la sociedad esa seguridad".Por ese motivo, Bastidas enfatizó que, detrás de la convocatoria, está el interés del presidente ecuatoriano de "medir fuerzas" con sus opositores. De hecho, el mismo 11 de septiembre se desarrollaron en el país movilizaciones contra el Gobierno en casi una veintena de ciudades del país, convocadas mayormente por el Frente Unitario de Trabajadores, la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres y la Unión Nacional de Educadores, entre otras organizaciones en "defensa de la salud, educación pública, trabajo digno y seguridad social".La politóloga recordó que ya en su primera convocatoria el presidente había intentado generar una "competencia" con otras movilizaciones menores que se habían dado en su contra en los días previos. "Es como una forma de competencia para demostrar en las calles quién tiene más apoyo", sentenció.Si bien consideró que, a fuerza de convocatorias de sindicatos y otras organizaciones, "se ha iniciado un proceso de movilización" contrario a la gestión de Noboa, este tipo de manifestaciones todavía parecen ser "insuficientes" en comparación con la capacidad de movilización oficialista.Bastidas consignó que, aunque se señale que las movilizaciones pro-Noboa se repletan con funcionarios públicos "obligados" a asistir y otros militantes pagados, sí comienza a conformarse un sector de la población dispuesto a respaldar al Gobierno e integrado mayoritariamente por "las clases medias" del país, alentado por un discurso en el que "hay enemigos como el narcotráfico y la inseguridad que hay que combatir por encima de que se pierdan derechos sociales".¿Hacia un clima de violencia?También consultado por Sputnik, el analista político Decio Machado opinó que el mandatario ecuatoriano requiere apelar a este tipo de movilizaciones "como una herramienta de legitimación social en un momento de pérdida de popularidad de su Gobierno entre la sociedad ecuatoriana".Para Machado, la caída en la popularidad del mandatario radica en que una "carencia de resultados de la gestión gubernamental" comienza a agotar la "narrativa" impulsada por el Gobierno de Noboa. Por ese motivo, el analista entiende que las protestas contra su Gobierno que se dieron este 11 de septiembre en varias ciudades no serán algo aislado, sino que "seguirán en ascenso durante los próximos meses".En un país marcado por la confrontación política y problemas de violencia, el experto advirtió sobre el riesgo de que el aumento de las movilizaciones facilite el incremento de la violencia política.De hecho, el mismo 11 de septiembre se produjeron en algunas ciudades ecuatorianas enfrentamientos entre manifestantes y la Policía ecuatoriana. La Unión Nacional de Educadores denunció, por ejemplo, que en la ciudad de Zamora "profesores, comerciantes, trabajadores, mujeres" que se manifestaban fueron reprimidos "con gas lacrimógeno, balas y golpes" por parte de la Policía Nacional.Bastidas, que coincide en que la situación de Ecuador "abre un panorama de movilizaciones" contra la gestión de Noboa, no cree que mayores situaciones de violencia puedan darse en el corto plazo aunque enfatizó que el país "ya vive un clima de violencia política" marcado por la cantidad de homicidios y los vínculos "entre el narcotráfico y el Estado".

https://noticiaslatam.lat/20250910/1166359978.html

https://noticiaslatam.lat/20250812/noboa-lleva-a-las-calles-de-ecuador-su-enfrentamiento-con-la-corte-constitucional--1165418842.html

ecuador

guayaquil

quito

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

ecuador, daniel noboa, guayaquil, quito, seguridad, 💬 opinión y análisis