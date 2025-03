https://noticiaslatam.lat/20250319/fmi-posterga-la-entrega-de-fondos-para-ecuador-ante-la-incertidumbre-electoral-que-existe-1161612956.html

FMI posterga la entrega de fondos para Ecuador ante "la incertidumbre electoral que existe"

Si bien el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, esperaba recibir unos 410 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el último tramo de su campaña con la que busca la reelección, el organismo multilateral decidió postergarlo para luego de los comicios, ante la incertidumbre sobre quién puede resultar ganador.En abril de 2024, el Gobierno de Noboa había firmado un acuerdo con el FMI para recibir un crédito por un total de 4.000 millones de dólares a pagar en cuatro años. El acuerdo, de tipo Servicio Ampliado del FMI (SAF), sería utilizado tanto para hacer frente a vencimientos de deuda con el propio organismo como para solventar gastos sociales o vinculados a la crisis de seguridad que afronta el país.El cronograma pactado entre Ecuador y el FMI incluyó un desembolso inicial de 1.000 millones de dólares en junio de 2024 y otro de 500 millones de dólares en diciembre de 2024, tras una primera revisión de los compromisos asumidos por la gestión de Noboa, centrados en lograr la "sostenibilidad fiscal" del país.Una segunda revisión del acuerdo, que incluía un nuevo desembolso de 410 millones de dólares, estaba prevista para el 15 de marzo, pero finalmente fue postergada para luego del balotaje del 13 de abril, en el que los ecuatorianos deberán elegir entre Noboa y la opositora Luisa González.¿Una decisión estratégica?También en diálogo con Sputnik, el economista Andrés Rodríguez, gerente de la consultora Oikonomics, advirtió que la paridad mostrada entre ambos candidatos en la primera vuelta puede haber sido determinante para la decisión del FMI. Para el analista, el organismo multilateral adopta una postura "bastante conservadora y estratégica" al evitar hacer un nuevo desembolso a semanas de un posible cambio de Gobierno.Rodríguez remarcó que, si bien el acuerdo ya está firmado y sus condiciones establecidas de antemano, el resultado de las elecciones puede determinar posiciones diferentes tanto del organismo como del Gobierno ecuatoriano.En febrero, y durante una entrevista con la agencia AFP, González valoró el apoyo del FMI a la economía ecuatoriana, aunque remarcando que sería bienvenido siempre que no exigiera "que se precarice la vida de nuestros ciudadanos, sin quitar subsidios y sin afectar a la ya golpeada economía familiar".Camino-Mogro desestimó que el organismo financiero con sede en Washington tenga "temor" de una victoria del correísmo —cuyo líder histórico, el expresidente Rafael Correa (2007-2017) saldó la deuda que mantenía antes de cortar relaciones con el organismo—, sino que puede querer "saber con quién tendrá que sentarse a negociar" antes de dar sus próximos pasos.En ese sentido, aseguró que los comicios incluso podrían cambiar las formas de negociar con el propio Noboa, ya que "no es lo mismo negociar con un Gobierno de un año y medio que con uno que durará cuatro años".La urgente necesidad de fondosEn cualquier caso, la decisión de no entregar los 410 millones de dólares que se esperaban en marzo puede complicar los planes de Noboa, que acaba de resignar una prima de 1.500 millones de dólares que el consorcio minero Sinopetrol no llegó a pagar a tiempo por la adjudicación del campo petrolero Sacha.Rodríguez consideró que la falta del dinero proveniente del FMI puede convertirse en "algo bastante crítico" porque si bien el Gobierno de Noboa ha intentado encontrar otras formas de financiamiento, "es el Fondo quien ha aportado el financiamiento externo de Ecuador". El analista remarcó que el Gobierno de Noboa "planificó este año con esos desembolsos parciales cada seis meses" y, de no tenerlos, debería encontrar otra manera de financiar gastos relacionados a seguridad como inversiones y gastos corrientes.Para el experto, el próximo Gobierno ecuatoriano, sea cual sea, deberá "sentarse no solamente con el FMI, el Banco Mundial, la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) y el Banco Interamericano de Desarrollo sino también con posibles gobiernos aliados", debido a la urgente necesidad de financiamiento que tiene el país "para poder cubrir parte del déficit fiscal y mantener una postura de desarrollo social para los próximos cuatro años".

