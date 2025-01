https://noticiaslatam.lat/20250109/la-dolarizacion-no-funciona-solo-con-el-mercado-ecuador-cumple-25-anos-de-uso-del-dolar-1160344527.html

"La dolarización no funciona solo con el mercado": Ecuador cumple 25 años de uso del dólar

"La dolarización no funciona solo con el mercado": Ecuador cumple 25 años de uso del dólar

A un cuarto de siglo de que Ecuador adoptara el dólar estadounidense como moneda oficial, el analista Andrés Chiriboga dijo a Sputnik que el esquema se sostuvo...

El 9 de enero del año 2000, acuciado por una crisis económica y social y a través de un mensaje en cadena nacional, el entonces presidente ecuatoriano, Jamil Mahuad (1998-2000), anunció la eliminación del sucre y la adopción del dólar estadounidense como moneda de curso legal. Un cuarto de siglo después, la dolarización es apoyada por la gran mayoría de los ecuatorianos, aunque su pros y contras siguen siendo materia de debate por analistas.En conversación con Sputnik, el experto en Sociología y Finanzas Andrés Chiriboga afirmó que, si bien la economía ecuatoriana ya se encontraba, en parte, dolarizada "de manera informal" antes del anuncio, la resolución de Mahuad debe contextualizarse dentro de "una tensión entre élites ecuatorianas" en la que terminaron prevaleciendo las dedicadas al comercio exterior y las exportaciones. Así las cosas, el experto insiste en que no se trató únicamente de una "decisión técnica" sino de una acción de "economía política".La pregunta recurrente en torno a la dolarización ecuatoriana es si, efectivamente, sirvió para resolver los problemas que en aquel momento encendían alarmas en el país, que registró una inflación anualizada del 78% a enero del año 2000 y que tenía al 62% de los ecuatorianos bajo la línea de pobreza. Para Chiriboga, el país sí experimentó una baja en la inflación a partir de la dolarización, aunque no de manera inmediata ni causada directamente por el cambio de moneda.De hecho, comentó el analista, uno de los primeros efectos de la dolarización fue "una pérdida de la capacidad adquisitiva importante de los salarios", que perdieron gran parte de su valor al ser transformados a dólares. Es que la normativa que oficializó la dolarización estipuló que cada dólar sería equivalente a 25.000 sucres, un tipo de cambio que según el Gobierno ecuatoriano permitiría cubrir toda la base monetaria pero que hundió los salarios y los ahorros de millones de ecuatorianos.Chiriboga remarcó que, si bien la dolarización puede ser compleja en su aplicación, responde a un principio económico básico: "De alguna manera deben ingresar a la economía más dólares de los que salen". Esto es lo que hizo que, según el experto, la dolarización se comportara de manera exitosa "hasta mediados de 2014" pero luego comenzara a generar problemas.La falta de dólares, el principal problema de la dolarizaciónSin embargo, remarcó Chiriboga, la dolarización también requirió una participación activa del Estado, estableciendo medidas para "restringir fugas de capitales", un comportamiento que de acuerdo al analista siempre caracterizó a las élites ecuatorianas. A medida que los precios del petróleo descendieron y los ingresos ecuatorianos fueron menos significativos, Ecuador debió sumar un nuevo mecanismo para sostener su dolarización: el endeudamiento externo."La dolarización no funciona únicamente con los dólares que el mercado le proporciona a la economía. Más bien los momentos en que mejor ha funcionado es cuando ha existido una política más activa", argumentó Chiriboga, para quien la dolarización funciona cuando existe "una decisión de política económica para mantener saludable un esquema económico que en realidad es muy restrictivo". Por eso, enfatizó que "algunos gobiernos ecuatorianos han manejado mejor que otros" a la dolarización, en general cuando no apostaron únicamente "al libre flujo de capitales".En ese sentido, apuntó que mientras el Banco Central ecuatoriano tuvo "un rol muy activo" durante los gobiernos de Rafael Correa (2007-2017) para poder dotar de liquidez a la economía, su participación fue cayendo en con los sucesivos períodos de Lenín Moreno (2017-2018), Guillermo Lasso (2021-2023) y el actual mandato de Daniel Noboa, que fueron recortando las potestades de la institución.Chiriboga consideró que Ecuador debería dar "una discusión política seria" sobre cómo gestionar de manera "inteligente y proactiva" la disponibilidad de dólares, de forma de poder mantener una dolarización "saludable". "El libre mercado no va a dotar de dólares a la economía porque lo que hace el mercado es expulsar dólares de la economía, colocando tanto a la dolarización como a la economía en general en una situación muy delicada", aseveró.Aun así, el experto reconoció que desdolarizar la economía ecuatoriana no aparece entre las principales preocupaciones de los ecuatorianos y no parece que vaya a tener un lugar central en la campaña electoral actual. Si bien el anticorreísmo suele "acusar" a los integrantes de Revolución Ciudadana, ni Luisa González ni su posible ministro de Economía, Andrés Arauz, han defendido actualmente la posibilidad de regresar a una moneda local.

