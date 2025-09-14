https://noticiaslatam.lat/20250914/valoracion-del-nuevo-primer-ministro-frances-es-menor-que-la-de-sus-predecesores-segun-una-encuesta-1166481727.html
Valoración del nuevo primer ministro francés es menor que la de sus predecesores, según una encuesta
Valoración del nuevo primer ministro francés es menor que la de sus predecesores, según una encuesta
Sputnik Mundo
La popularidad del nuevo primer ministro francés, Sébastien Lecornu, es inferior a la de sus predecesores al asumir el cargo, destaca una encuesta realizada... 14.09.2025, Sputnik Mundo
2025-09-14T16:11+0000
2025-09-14T16:11+0000
2025-09-14T16:11+0000
internacional
francia
política
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/0e/1166482820_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f1116aaec6d6d4026d3220c266a173dc.jpg
Solo el 16% de los franceses tiene una opinión positiva de Lecornu, mientras que sus predecesores, Franсois Bayrou, Michel Barnier, Gabriel Attal y Élisabeth Borne, gozaban de mayor reconocimiento al asumir el cargo, subrayan los datos de la encuesta. Agregan que Bayrou obtuvo un 20% de aprobación, Barnier un 34%, Attal un 37% y Borne un 27%. El 40% de los franceses tiene una mala opinión de Lecornu, mientras que otro 44% destaca no conocerlo lo suficiente como para emitir una opinión. El índice de desaprobación de Bayrou era del 59% cuando asumió el cargo. Asimismo, solo el 20% de los franceses cree que el nuevo primer ministro podrá llegar a un compromiso con la oposición sobre la adopción del presupuesto por la Asamblea Nacional, el 60% cree que no podrá hacerlo y el 20% se abstuvo de responder.Además, la encuesta muestra que la aprobación del presidente francés, Emmanuel Macron, alcanzó un mínimo histórico, según las encuestas de Ipsos desde el inicio de su presidencia en 2017, con un 17%. Anteriormente, el periódico Le Figaro, citando su propia encuesta, indicó que la aprobación del mandatario francés era del 15%. Macron perdió la mayor parte del apoyo entre los centristas, a los que pertenece. Su índice de aprobación cayó 18 puntos porcentuales, hasta el 54%.La encuesta se realizó del 11 al 12 de septiembre entre 1.000 residentes franceses mayores de 18 años. El margen de error oscila entre 0,6 y 3,1 puntos porcentuales.El 8 de septiembre, unos 364 parlamentarios franceses expresaron su desconfianza en el Gobierno de Francois Bayrou, debido a las medidas de austeridad que propuso y este dimitirá, según los resultados de la votación parlamentaria. El Gabinete de Bayrou se formó a finales de diciembre de 2024. El anterior, liderado por Michel Barnier, duró aún menos: dimitió tras solo tres meses y medio. El predecesor de Barnier, el jefe de Gobierno más joven de la historia francesa, Gabriel Attal, también duró menos de un año como primer ministro: dirigió el gabinete del 9 de enero al 5 de septiembre de 2024.
https://noticiaslatam.lat/20250907/fuerte-escasez-calculan-cuanto-le-costaria-a-la-ue-reemplazar-el-potencial-militar-de-eeuu-1166232584.html
francia
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/0e/1166482820_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8309e4098b152cb1996ff53047de271c.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
francia, política, 🌍 europa
francia, política, 🌍 europa
Valoración del nuevo primer ministro francés es menor que la de sus predecesores, según una encuesta
La popularidad del nuevo primer ministro francés, Sébastien Lecornu, es inferior a la de sus predecesores al asumir el cargo, destaca una encuesta realizada por la multinacional de investigación de Francia Ipsos para la publicación 'Tribune Dimanche'.
Solo el 16% de los franceses tiene una opinión positiva de Lecornu, mientras que sus predecesores, Franсois Bayrou, Michel Barnier, Gabriel Attal y Élisabeth Borne, gozaban de mayor reconocimiento al asumir el cargo, subrayan los datos de la encuesta. Agregan que Bayrou obtuvo un 20% de aprobación, Barnier un 34%, Attal un 37% y Borne un 27%.
El 40% de los franceses tiene una mala opinión de Lecornu, mientras que otro 44% destaca no conocerlo lo suficiente como para emitir una opinión. El índice de desaprobación de Bayrou era del 59% cuando asumió el cargo.
Asimismo, solo el 20% de los franceses cree que el nuevo primer ministro podrá llegar a un compromiso con la oposición sobre la adopción del presupuesto por la Asamblea Nacional, el 60% cree que no podrá hacerlo y el 20% se abstuvo de responder.
Además, la encuesta muestra que la aprobación del presidente francés, Emmanuel Macron, alcanzó un mínimo histórico, según las encuestas de Ipsos desde el inicio de su presidencia en 2017, con un 17%. Anteriormente, el periódico Le Figaro, citando su propia encuesta, indicó que la aprobación del mandatario francés era del 15%. Macron perdió la mayor parte del apoyo entre los centristas, a los que pertenece. Su índice de aprobación cayó 18 puntos porcentuales, hasta el 54%.
7 de septiembre, 16:33 GMT
La encuesta se realizó del 11 al 12 de septiembre entre 1.000 residentes franceses mayores de 18 años. El margen de error oscila entre 0,6 y 3,1 puntos porcentuales.
El 8 de septiembre, unos 364 parlamentarios franceses expresaron su desconfianza
en el Gobierno de Francois Bayrou, debido a las medidas de austeridad que propuso y este dimitirá, según los resultados de la votación parlamentaria.
El Gabinete de Bayrou se formó a finales de diciembre de 2024. El anterior, liderado por Michel Barnier, duró aún menos: dimitió tras solo tres meses y medio. El predecesor de Barnier, el jefe de Gobierno más joven de la historia francesa, Gabriel Attal, también duró menos de un año como primer ministro: dirigió el gabinete del 9 de enero al 5 de septiembre de 2024.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.