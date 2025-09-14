https://noticiaslatam.lat/20250914/valoracion-del-nuevo-primer-ministro-frances-es-menor-que-la-de-sus-predecesores-segun-una-encuesta-1166481727.html

Valoración del nuevo primer ministro francés es menor que la de sus predecesores, según una encuesta

Valoración del nuevo primer ministro francés es menor que la de sus predecesores, según una encuesta

Sputnik Mundo

La popularidad del nuevo primer ministro francés, Sébastien Lecornu, es inferior a la de sus predecesores al asumir el cargo, destaca una encuesta realizada... 14.09.2025, Sputnik Mundo

2025-09-14T16:11+0000

2025-09-14T16:11+0000

2025-09-14T16:11+0000

internacional

francia

política

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/0e/1166482820_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f1116aaec6d6d4026d3220c266a173dc.jpg

Solo el 16% de los franceses tiene una opinión positiva de Lecornu, mientras que sus predecesores, Franсois Bayrou, Michel Barnier, Gabriel Attal y Élisabeth Borne, gozaban de mayor reconocimiento al asumir el cargo, subrayan los datos de la encuesta. Agregan que Bayrou obtuvo un 20% de aprobación, Barnier un 34%, Attal un 37% y Borne un 27%. El 40% de los franceses tiene una mala opinión de Lecornu, mientras que otro 44% destaca no conocerlo lo suficiente como para emitir una opinión. El índice de desaprobación de Bayrou era del 59% cuando asumió el cargo. Asimismo, solo el 20% de los franceses cree que el nuevo primer ministro podrá llegar a un compromiso con la oposición sobre la adopción del presupuesto por la Asamblea Nacional, el 60% cree que no podrá hacerlo y el 20% se abstuvo de responder.Además, la encuesta muestra que la aprobación del presidente francés, Emmanuel Macron, alcanzó un mínimo histórico, según las encuestas de Ipsos desde el inicio de su presidencia en 2017, con un 17%. Anteriormente, el periódico Le Figaro, citando su propia encuesta, indicó que la aprobación del mandatario francés era del 15%. Macron perdió la mayor parte del apoyo entre los centristas, a los que pertenece. Su índice de aprobación cayó 18 puntos porcentuales, hasta el 54%.La encuesta se realizó del 11 al 12 de septiembre entre 1.000 residentes franceses mayores de 18 años. El margen de error oscila entre 0,6 y 3,1 puntos porcentuales.El 8 de septiembre, unos 364 parlamentarios franceses expresaron su desconfianza en el Gobierno de Francois Bayrou, debido a las medidas de austeridad que propuso y este dimitirá, según los resultados de la votación parlamentaria. El Gabinete de Bayrou se formó a finales de diciembre de 2024. El anterior, liderado por Michel Barnier, duró aún menos: dimitió tras solo tres meses y medio. El predecesor de Barnier, el jefe de Gobierno más joven de la historia francesa, Gabriel Attal, también duró menos de un año como primer ministro: dirigió el gabinete del 9 de enero al 5 de septiembre de 2024.

https://noticiaslatam.lat/20250907/fuerte-escasez-calculan-cuanto-le-costaria-a-la-ue-reemplazar-el-potencial-militar-de-eeuu-1166232584.html

francia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

francia, política, 🌍 europa