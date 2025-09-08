https://noticiaslatam.lat/20250908/se-derrumba-el-tercer-gobierno-frances-en-dos-anos-1166277428.html

Se derrumba el tercer Gobierno francés en dos años

Se derrumba el tercer Gobierno francés en dos años

Unos 364 parlamentarios franceses expresaron su desconfianza en el Gobierno del actual primer ministro, Francois Bayrou, debido a las medidas de austeridad que... 08.09.2025, Sputnik Mundo

Antes de la votación, Bayrou se dirigió a los parlamentarios y les recordó que su derecho al voto es personal y que la decisión debe basarse en la conciencia de cada uno, no en lemas. "Damas y caballeros parlamentarios, tienen el poder de derrocar al Gobierno, pero no tienen el poder de destruir la realidad. La realidad seguirá siendo inexorable. Los costos seguirán aumentando y la carga de la ya insoportable deuda se volverá más pesada y costosa", declaró el funcionario. Según el primer ministro, las acciones de la oposición para derrocar al Gobierno reflejan la incompatibilidad de ideas y motivos ocultos, lo que provoca un intercambio de insultos y acusaciones entre las fuerzas políticas.El Gabinete de Bayrou se formó a finales de diciembre de 2024. El anterior, liderado por Michel Barnier, duró aún menos: dimitió tras solo tres meses y medio. El predecesor de Barnier, el jefe de Gobierno más joven de la historia francesa, Gabriel Attal, también duró menos de un año como primer ministro: dirigió el gabinete del 9 de enero al 5 de septiembre de 2024.

