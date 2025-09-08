https://noticiaslatam.lat/20250908/se-derrumba-el-tercer-gobierno-frances-en-dos-anos-1166277428.html
Se derrumba el tercer Gobierno francés en dos años
Se derrumba el tercer Gobierno francés en dos años
17:17 GMT 08.09.2025 (actualizado: 17:19 GMT 08.09.2025)
Unos 364 parlamentarios franceses expresaron su desconfianza en el Gobierno del actual primer ministro, Francois Bayrou, debido a las medidas de austeridad que propuso y este dimitirá, según los resultados de la votación parlamentaria. Solo 194 parlamentarios votaron a favor.
Antes de la votación, Bayrou se dirigió a los parlamentarios y les recordó que su derecho al voto es personal y que la decisión debe basarse en la conciencia de cada uno, no en lemas.
"Damas y caballeros parlamentarios, tienen el poder de derrocar al Gobierno, pero no tienen el poder de destruir la realidad. La realidad seguirá siendo inexorable. Los costos seguirán aumentando y la carga de la ya insoportable deuda se volverá más pesada y costosa", declaró el funcionario.
Según el primer ministro, las acciones de la oposición para derrocar al Gobierno reflejan la incompatibilidad de ideas y motivos ocultos, lo que provoca un intercambio de insultos y acusaciones entre las fuerzas políticas.
El Gabinete de Bayrou se formó a finales de diciembre de 2024. El anterior, liderado por Michel Barnier, duró aún menos: dimitió tras solo tres meses y medio. El predecesor de Barnier, el jefe de Gobierno más joven de la historia francesa, Gabriel Attal, también duró menos de un año como primer ministro: dirigió el gabinete del 9 de enero al 5 de septiembre de 2024.
