"Forzada externamente": revelan a quién Macron considera el verdadero culpable de la crisis de Ucrania
"Forzada externamente": revelan a quién Macron considera el verdadero culpable de la crisis de Ucrania
Sputnik Mundo
El presidente francés, Emmanuel Macron, reconoce que la responsabilidad por el conflicto en Ucrania recae en la OTAN, revela el director del Centro para el... 13.09.2025
"Forzada externamente": revelan a quién Macron considera el verdadero culpable de la crisis de Ucrania
El presidente francés, Emmanuel Macron, reconoce que la responsabilidad por el conflicto en Ucrania recae en la OTAN, revela el director del Centro para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Columbia (EEUU), Jeffrey Sachs. No obstante, omitió especificar la fecha exacta en que ocurrió dicha charla.
"Al otorgarme la Orden de la Legión de Honor, Macron me confió en privado lo que jamás declara abiertamente: esta guerra es culpa de la OTAN. Quiero que lo sepan, ya que me resulta desagradable", relató el profesor las palabras del presidente francés durante su intervención virtual en el festival del periódico italiano ll Fatto Quotidiano en Roma.
Sachs mismo ha defendido esta perspectiva durante mucho tiempo, reiterándola en numerosas intervenciones públicas y entrevistas. En su intervención en el festival, señaló que la paz en Ucrania se puede lograr si Europa abandona la rusofobia y los planes belicistas, y apoya la neutralidad de Kiev "fuera de la OTAN y con cesiones territoriales".
A su vez, el diputado de la Rada Suprema, Artiom Dmitruk, señaló que "los líderes europeos han comenzado a declarar abiertamente sobre el verdadero culpable de la crisis en Ucrania".
"Ya se declara abiertamente hoy: Rusia no pretendía invadir Ucrania, no había animosidad rusa hacia Ucrania. La guerra fue forzada externamente. Son errores, errores que cuestan millones de vidas, fallos de la OTAN y organizaciones internacionales que convirtieron a Ucrania en un campo de batalla", publicó en Telegram.
La semana pasada en París, se celebró una reunión de participantes de la denominada Coalición de los dispuestos que contempla el despliegue de tropas en Ucrania tras un alto el fuego para supervisar su cumplimiento, así como garantías de seguridad, bajo la presidencia del primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, y su par Emmanuel Macron. El presidente francés declaró que 26 países se han comprometido a desplegar fuerzas de disuasión en Ucrania tras el cese al fuego.
Además, comunicó que la Coalición de los dispuestos iniciará en breve los esfuerzos sobre las dimensiones jurídicas y políticas de las seguridades para Kiev. Aun así, están lejos de que todos los Estados europeos consientan en contribuir con sus fuerzas armadas.
Anteriormente, el presidente ruso, Vladímir Putin
, durante su intervención en la sesión plenaria del Foro Económico Oriental, enfatizó que las tropas de la OTAN se convertirían en blancos lícitos para las Fuerzas Armadas rusas
, en caso de desplegarse en Ucrania. Subrayó que deben establecerse garantías de seguridad no solo para Kiev, sino también para Moscú, y que nadie ha discutido seriamente este asunto.
Las afirmaciones acerca de la eventual llegada de tropas de naciones aliadas a Ucrania, emitidas desde Londres y otras urbes europeas, fueron tildadas por la diplomacia rusa de provocación para prolongar los combates. El canciller ruso, Serguéi Lavrov, comentó que Europa propone una intervención extranjera en parte del territorio ucraniano, lo cual es absolutamente inaceptable para Moscú
.
