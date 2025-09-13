https://noticiaslatam.lat/20250913/forzada-externamente-revelan-a-quien-macron-considera-el-verdadero-culpable-de-la-crisis-de-ucrania-1166446433.html

"Forzada externamente": revelan a quién Macron considera el verdadero culpable de la crisis de Ucrania

"Forzada externamente": revelan a quién Macron considera el verdadero culpable de la crisis de Ucrania

Sputnik Mundo

El presidente francés, Emmanuel Macron, reconoce que la responsabilidad por el conflicto en Ucrania recae en la OTAN, revela el director del Centro para el... 13.09.2025, Sputnik Mundo

2025-09-13T16:41+0000

2025-09-13T16:41+0000

2025-09-13T16:41+0000

internacional

🌍 europa

emmanuel macron

jeffrey sachs

otan

ucrania

🛡️ zonas de conflicto

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/1a/1145156049_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fdb333910fff3994c0fb65afc27c1375.jpg

Sachs mismo ha defendido esta perspectiva durante mucho tiempo, reiterándola en numerosas intervenciones públicas y entrevistas. En su intervención en el festival, señaló que la paz en Ucrania se puede lograr si Europa abandona la rusofobia y los planes belicistas, y apoya la neutralidad de Kiev "fuera de la OTAN y con cesiones territoriales".A su vez, el diputado de la Rada Suprema, Artiom Dmitruk, señaló que "los líderes europeos han comenzado a declarar abiertamente sobre el verdadero culpable de la crisis en Ucrania".La semana pasada en París, se celebró una reunión de participantes de la denominada Coalición de los dispuestos que contempla el despliegue de tropas en Ucrania tras un alto el fuego para supervisar su cumplimiento, así como garantías de seguridad, bajo la presidencia del primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, y su par Emmanuel Macron. El presidente francés declaró que 26 países se han comprometido a desplegar fuerzas de disuasión en Ucrania tras el cese al fuego.Además, comunicó que la Coalición de los dispuestos iniciará en breve los esfuerzos sobre las dimensiones jurídicas y políticas de las seguridades para Kiev. Aun así, están lejos de que todos los Estados europeos consientan en contribuir con sus fuerzas armadas.Anteriormente, el presidente ruso, Vladímir Putin, durante su intervención en la sesión plenaria del Foro Económico Oriental, enfatizó que las tropas de la OTAN se convertirían en blancos lícitos para las Fuerzas Armadas rusas, en caso de desplegarse en Ucrania. Subrayó que deben establecerse garantías de seguridad no solo para Kiev, sino también para Moscú, y que nadie ha discutido seriamente este asunto.Las afirmaciones acerca de la eventual llegada de tropas de naciones aliadas a Ucrania, emitidas desde Londres y otras urbes europeas, fueron tildadas por la diplomacia rusa de provocación para prolongar los combates. El canciller ruso, Serguéi Lavrov, comentó que Europa propone una intervención extranjera en parte del territorio ucraniano, lo cual es absolutamente inaceptable para Moscú.

https://noticiaslatam.lat/20250831/la-otan-deberia-haber-dejado-de-existir-en-1990--1165958268.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🌍 europa, emmanuel macron, jeffrey sachs, otan, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 💬 opinión y análisis