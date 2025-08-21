https://noticiaslatam.lat/20250821/rusia-apoya-los-principios-de-garantias-de-seguridad-acordados-en-estambul-en-2022-todo-lo-demas-es-1165707244.html

"Ideas sin perspectivas": Rusia rechaza las iniciativas unilaterales para garantizar la seguridad de Ucrania

"Ideas sin perspectivas": Rusia rechaza las iniciativas unilaterales para garantizar la seguridad de Ucrania

Sputnik Mundo

Rusia rechaza por completo las garantías de seguridad para Ucrania si se basan en la lógica de aislar a Rusia y confrontarla, declaró el canciller ruso... 21.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-21T10:25+0000

2025-08-21T10:25+0000

2025-08-21T11:28+0000

serguéi lavrov

internacional

rusia

política

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

seguridad

ucrania

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/15/1165707616_0:0:3059:1722_1920x0_80_0_0_b104e909cc310e7becf65ae189d0e346.jpg

"Rusia siempre ha defendido un diálogo honesto y esos principios, esas garantías de seguridad acordadas por iniciativa de la delegación ucraniana en Estambul en abril de 2022, cuentan con nuestro apoyo. Los apoyamos entonces y los apoyamos hoy, porque se basan verdaderamente en el principio de seguridad colectiva, en el principio de seguridad indivisible. Todo lo demás, todo lo unilateral, son, por supuesto, ideas absolutamente sin perspectivas", declaró en una rueda de prensa tras las conversaciones con su par indio.En sus palabras, en las conversaciones entre Occidente y Ucrania, todos estos planes "están relacionados, de hecho, con la provisión de garantías mediante una intervención militar extranjera en alguna parte del territorio ucraniano". Asimismo, agregó que la postura de Ucrania sugiere que Kiev quiere socavar los esfuerzos de paz del mandatario de EEUU, Donald Trump."Los objetivos que aún mantiene el actual liderazgo ucraniano, y estos objetivos sin duda son alimentados por los patrocinadores occidentales del régimen de Kiev, se dirigen contra los esfuerzos del presidente Trump, con quien cooperamos activa y específicamente para encontrar maneras sostenibles a largo plazo de resolver el conflicto, con el fin de eliminar las causas profundas [del conflicto]", declaró Lavrov en una conferencia de prensa.Además, destacó que la parte rusa espera que fracase el plan de Europa para socavar los esfuerzos de Rusia y Estados Unidos en Alaska de eliminar las causas profundas de la crisis ucraniana, ignorando los intereses de Moscú.El 15 de agosto, el presidente estadounidense se reunió en Anchorage, Alaska, con su homólogo ruso, Vladímir Putin. Días después, Trump prosiguió sus gestiones de paz en Ucrania y recibió en la Casa Blanca a Volodímir Zelenski, junto a seis líderes europeos: el presidente francés, Emmanuel Macron, el finlandés, Alexander Stubb, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el canciller alemán, Friedrich Merz, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.El 19 de agosto, EEUU confirmó los preparativos para una posible reunión entre Vladímir Putin y Volodímir Zelenski. Mientras tanto, la última ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania fue celebrada el 23 de julio, durante la tercera ronda de negociaciones directas entre Rusia y Ucrania en el Palacio de Ciragan en Estambul.

https://noticiaslatam.lat/20250820/el-plan-de-paz-de-trump-para-ucrania-una-gran-victoria-para-putin-1165670038.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

serguéi lavrov, rusia, política, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, seguridad, ucrania, 🌍 europa