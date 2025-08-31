La OTAN "debería haber dejado de existir en 1990"
© AP Photo / Vadim GhirdaUn militar rumano enarbola la bandera de la OTAN tras la visita del ministro de Defensa británico, Michael Fallon, a una base aérea en Rumania, el 14 de junio de 2017
La alianza debería haber sido disuelta en 1990 porque ya había cumplido su misión de enfrentarse a la Unión Soviética, declaró a Sputnik el reconocido economista estadounidense y director del Centro para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Columbia, Jeffrey Sachs.
"En primer lugar, la OTAN debería haber dejado de existir en 1990, cuando el presidente [de la Unión Soviética, Mijaíl] Gorbachov puso fin al Pacto de Varsovia. Los países occidentales deberían haber dicho 'sí', y nosotros le pondríamos fin", destacó.
En sus palabras, el bloque se convirtió, en cambio, en "un mecanismo de expansión del poder estadounidense", que no es lo que la Alianza Atlántica debería ser. Este movimiento de la OTAN hacia el este, desde 1990, ha sido "totalmente injustificado y contrario a las promesas occidentales", agregó.
Sachs expresó su escepticismo sobre la capacidad de Europa para crear una estructura de seguridad independiente que reemplace a la Alianza Atlántica.
"El problema con Europa, como todos saben, es que en realidad no existe. Hay demasiados países que luchan entre sí", destacó Sachs, señalando que Europa lleva mil años combatiendo contra sí misma.
La entrevista se realizó antes del Foro Económico Oriental, que se celebrará en la ciudad rusa de Vladivostok del 3 al 6 de septiembre. El economista participará en la sesión Agenda de las Naciones Unidas para el Desarrollo después de 2030.
En febrero de 2024, el mandatario ruso, Vladímir Putin, declaró al periodista estadounidense Tucker Carlson que Rusia podía unirse a la OTAN a principios de la década de 2000, si Estados Unidos mostraba un interés genuino. Sin embargo, Putin subrayó que el expresidente de EEUU Bill Clinton se mostró reacio a la idea.
