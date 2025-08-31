Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Defensa
Últimas noticias e información relevante sobre defensa y todas las novedades de la industria militar.
https://noticiaslatam.lat/20250831/la-otan-deberia-haber-dejado-de-existir-en-1990--1165958268.html
La OTAN "debería haber dejado de existir en 1990"
La OTAN "debería haber dejado de existir en 1990"
Sputnik Mundo
La alianza debería haber sido disuelta en 1990 porque ya había cumplido su misión de enfrentarse a la Unión Soviética, declaró a Sputnik el reconocido... 31.08.2025, Sputnik Mundo
2025-08-31T18:55+0000
2025-08-31T18:55+0000
jeffrey sachs
otan
💬 opinión y análisis
defensa
🛡️ fuerzas armadas
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/04/04/1149474053_0:113:2967:1782_1920x0_80_0_0_fce8e600ee440cee35433515ff03df22.jpg
En sus palabras, el bloque se convirtió, en cambio, en "un mecanismo de expansión del poder estadounidense", que no es lo que la Alianza Atlántica debería ser. Este movimiento de la OTAN hacia el este, desde 1990, ha sido "totalmente injustificado y contrario a las promesas occidentales", agregó.Sachs expresó su escepticismo sobre la capacidad de Europa para crear una estructura de seguridad independiente que reemplace a la Alianza Atlántica."El problema con Europa, como todos saben, es que en realidad no existe. Hay demasiados países que luchan entre sí", destacó Sachs, señalando que Europa lleva mil años combatiendo contra sí misma.La entrevista se realizó antes del Foro Económico Oriental, que se celebrará en la ciudad rusa de Vladivostok del 3 al 6 de septiembre. El economista participará en la sesión Agenda de las Naciones Unidas para el Desarrollo después de 2030. En febrero de 2024, el mandatario ruso, Vladímir Putin, declaró al periodista estadounidense Tucker Carlson que Rusia podía unirse a la OTAN a principios de la década de 2000, si Estados Unidos mostraba un interés genuino. Sin embargo, Putin subrayó que el expresidente de EEUU Bill Clinton se mostró reacio a la idea.
https://noticiaslatam.lat/20250822/1165753353.html
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/04/04/1149474053_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_41d96e579e9d29a43d16a653adc307f5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
jeffrey sachs, otan, 💬 opinión y análisis, 🛡️ fuerzas armadas
jeffrey sachs, otan, 💬 opinión y análisis, 🛡️ fuerzas armadas

La OTAN "debería haber dejado de existir en 1990"

18:55 GMT 31.08.2025
© AP Photo / Vadim GhirdaUn militar rumano enarbola la bandera de la OTAN tras la visita del ministro de Defensa británico, Michael Fallon, a una base aérea en Rumania, el 14 de junio de 2017
Un militar rumano enarbola la bandera de la OTAN tras la visita del ministro de Defensa británico, Michael Fallon, a una base aérea en Rumania, el 14 de junio de 2017 - Sputnik Mundo, 1920, 31.08.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Síguenos en
La alianza debería haber sido disuelta en 1990 porque ya había cumplido su misión de enfrentarse a la Unión Soviética, declaró a Sputnik el reconocido economista estadounidense y director del Centro para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Columbia, Jeffrey Sachs.

"En primer lugar, la OTAN debería haber dejado de existir en 1990, cuando el presidente [de la Unión Soviética, Mijaíl] Gorbachov puso fin al Pacto de Varsovia. Los países occidentales deberían haber dicho 'sí', y nosotros le pondríamos fin", destacó.

En sus palabras, el bloque se convirtió, en cambio, en "un mecanismo de expansión del poder estadounidense", que no es lo que la Alianza Atlántica debería ser. Este movimiento de la OTAN hacia el este, desde 1990, ha sido "totalmente injustificado y contrario a las promesas occidentales", agregó.
Sachs expresó su escepticismo sobre la capacidad de Europa para crear una estructura de seguridad independiente que reemplace a la Alianza Atlántica.
"El problema con Europa, como todos saben, es que en realidad no existe. Hay demasiados países que luchan entre sí", destacó Sachs, señalando que Europa lleva mil años combatiendo contra sí misma.
Podría ser un problema: EEUU desclasifica las promesas de Clinton a Putin sobre la OTAN - Sputnik Mundo, 1920, 22.08.2025
Internacional
"Podría ser un problema": EEUU desclasifica las promesas de Clinton a Putin sobre la OTAN
22 de agosto, 17:02 GMT
La entrevista se realizó antes del Foro Económico Oriental, que se celebrará en la ciudad rusa de Vladivostok del 3 al 6 de septiembre. El economista participará en la sesión Agenda de las Naciones Unidas para el Desarrollo después de 2030.
En febrero de 2024, el mandatario ruso, Vladímir Putin, declaró al periodista estadounidense Tucker Carlson que Rusia podía unirse a la OTAN a principios de la década de 2000, si Estados Unidos mostraba un interés genuino. Sin embargo, Putin subrayó que el expresidente de EEUU Bill Clinton se mostró reacio a la idea.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала