https://noticiaslatam.lat/20250831/la-otan-deberia-haber-dejado-de-existir-en-1990--1165958268.html

La OTAN "debería haber dejado de existir en 1990"

La OTAN "debería haber dejado de existir en 1990"

Sputnik Mundo

La alianza debería haber sido disuelta en 1990 porque ya había cumplido su misión de enfrentarse a la Unión Soviética, declaró a Sputnik el reconocido... 31.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-31T18:55+0000

2025-08-31T18:55+0000

2025-08-31T18:55+0000

jeffrey sachs

otan

💬 opinión y análisis

defensa

🛡️ fuerzas armadas

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/04/04/1149474053_0:113:2967:1782_1920x0_80_0_0_fce8e600ee440cee35433515ff03df22.jpg

En sus palabras, el bloque se convirtió, en cambio, en "un mecanismo de expansión del poder estadounidense", que no es lo que la Alianza Atlántica debería ser. Este movimiento de la OTAN hacia el este, desde 1990, ha sido "totalmente injustificado y contrario a las promesas occidentales", agregó.Sachs expresó su escepticismo sobre la capacidad de Europa para crear una estructura de seguridad independiente que reemplace a la Alianza Atlántica."El problema con Europa, como todos saben, es que en realidad no existe. Hay demasiados países que luchan entre sí", destacó Sachs, señalando que Europa lleva mil años combatiendo contra sí misma.La entrevista se realizó antes del Foro Económico Oriental, que se celebrará en la ciudad rusa de Vladivostok del 3 al 6 de septiembre. El economista participará en la sesión Agenda de las Naciones Unidas para el Desarrollo después de 2030. En febrero de 2024, el mandatario ruso, Vladímir Putin, declaró al periodista estadounidense Tucker Carlson que Rusia podía unirse a la OTAN a principios de la década de 2000, si Estados Unidos mostraba un interés genuino. Sin embargo, Putin subrayó que el expresidente de EEUU Bill Clinton se mostró reacio a la idea.

https://noticiaslatam.lat/20250822/1165753353.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

jeffrey sachs, otan, 💬 opinión y análisis, 🛡️ fuerzas armadas