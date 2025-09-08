https://noticiaslatam.lat/20250908/la-ue-no-se-decidira-a-enviar-sus-tropas-a-ucrania-ni-hoy-ni-en-el-futuro-1166265254.html

La UE no se decidirá a enviar sus tropas a Ucrania "ni hoy ni en el futuro"

La UE no se decidirá a enviar sus tropas a Ucrania "ni hoy ni en el futuro"

La idea de enviar un contingente militar europeo a Ucrania como garantía de seguridad parece extremadamente improbable, ya que ninguno de los países está... 08.09.2025, Sputnik Mundo

En sus palabras, incluso en el caso de un posible alto el fuego entre Rusia y Ucrania, es poco probable que los Estados europeos acepten enviar tropas al frente."La estrategia principal de los países que abogan por garantías de seguridad se basa en el supuesto de que el Ejército ruso se abstendrá de atacar después del alto el fuego si sus unidades militares se despliegan cerca de la línea del frente", enfatizó.Recordó que la opinión pública en Europa claramente no está preparada para una confrontación abierta con Moscú.Destaca que un ejemplo típico fue la iniciativa del presidente francés, Emmanuel Macron, de enviar tropas a Ucrania. Explicó que, probablemente, se trataba de legiones extranjeras, pero ante la presión de la indignación pública, la idea "se descartó rápidamente".La reunión de los participantes de la llamada Coalición de los dispuestos se celebró el 4 de septiembre en París en un formato mixto bajo la presidencia del primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron.El 5 de septiembre, el mandatario ruso, Vladímir Putin, declaró que Rusia consideraría objetivos legítimos para derrotar a cualquier tropa en territorio ucraniano. Subrayó que deben establecerse garantías de seguridad no solo para Kiev, sino también para Moscú, y que nadie las ha debatido seriamente.El canciller ruso, Serguéi Lavrov, comentó anteriormente que Europa propone una intervención extranjera en parte del territorio ucraniano, lo cual es absolutamente inaceptable para Moscú.

