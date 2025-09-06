https://noticiaslatam.lat/20250906/significativas-dudas-esta-europa-preparada-para-enviar-sus-tropas-a-ucrania-1166179055.html

"Significativas dudas": ¿Está Europa preparada para enviar sus tropas a Ucrania?

"Significativas dudas": ¿Está Europa preparada para enviar sus tropas a Ucrania?

Varios países europeos que forman parte de la Unión Europea (UE) siguen reacios a comprometer sus fuerzas militares en Ucrania, escribe la revista... 06.09.2025, Sputnik Mundo

Además, el artículo enfatiza que existen obstáculos importantes para que Ucrania se una a la UE. Según la revista, Kiev tiene dificultades para cumplir con los requisitos básicos de membresía, como las normas anticorrupción y del Estado de derecho."Grandes sectores de Francia y Polonia también temen que la adhesión de Ucrania a la UE aleje a los agricultores locales, permitiendo que la industria agrícola ucraniana baje los precios", subraya la publicación.Por tanto, concluye Responsible Statecraft, estos desafíos pueden ayudar a explicar por qué es poco probable que Ucrania se una a la UE en cualquier momento de la próxima década.La reunión de los participantes de la llamada Coalición de los dispuestos se celebró el 4 de septiembre en París en un formato mixto bajo la Presidencia del primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron.El 5 de septiembre, el mandatario ruso, Vladímir Putin, declaró que Rusia consideraría objetivos legítimos para derrotar a cualquier tropa en territorio ucraniano. Subrayó que deben establecerse garantías de seguridad no solo para Kiev, sino también para Moscú, y que nadie las ha debatido seriamente.

