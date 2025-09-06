https://noticiaslatam.lat/20250906/significativas-dudas-esta-europa-preparada-para-enviar-sus-tropas-a-ucrania-1166179055.html
"Significativas dudas": ¿Está Europa preparada para enviar sus tropas a Ucrania?
"Significativas dudas": ¿Está Europa preparada para enviar sus tropas a Ucrania?
06.09.2025
ucrania
Varios países europeos que forman parte de la Unión Europea (UE) siguen reacios a comprometer sus fuerzas militares en Ucrania, escribe la revista estadounidense 'Responsible Statecraft'. Sin embargo, agrega, algunos de ellos tienen dudas tanto sobre el envío de tropas como sobre la adhesión de Ucrania a la UE.
"Incluso cuando los líderes europeos se reunieron en París el jueves [el 4 de septiembre] para delinear los despliegues propuestos, persistían dudas significativas sobre la voluntad de los países de poner en riesgo sus tropas para defender a Ucrania", señala.
Además, el artículo enfatiza que existen obstáculos importantes para que Ucrania se una a la UE. Según la revista, Kiev tiene dificultades para cumplir con los requisitos básicos de membresía, como las normas anticorrupción y del Estado de derecho.
"Grandes sectores de Francia y Polonia también temen que la adhesión de Ucrania a la UE aleje a los agricultores locales, permitiendo que la industria agrícola ucraniana baje los precios", subraya la publicación.
Por tanto, concluye Responsible Statecraft, estos desafíos pueden ayudar a explicar por qué es poco probable que Ucrania se una a la UE en cualquier momento de la próxima década.
La reunión de los participantes de la llamada Coalición de los dispuestos se celebró el 4 de septiembre en París en un formato mixto bajo la Presidencia del primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron.
El 5 de septiembre, el mandatario ruso, Vladímir Putin, declaró que Rusia consideraría objetivos legítimos para derrotar a cualquier tropa en territorio ucraniano. Subrayó que deben establecerse garantías de seguridad no solo para Kiev, sino también para Moscú, y que nadie las ha debatido seriamente.
