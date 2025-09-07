https://noticiaslatam.lat/20250907/que-tan-realistas-son-los-planes-de-europa-de-enviar-sus-tropas-a-ucrania-1166213509.html

¿Qué tan realistas son los planes de Europa de enviar sus tropas a Ucrania?

¿Qué tan realistas son los planes de Europa de enviar sus tropas a Ucrania?

Occidente carece hoy de capacidad para imponer su voluntad a Rusia y, por ello, un despliegue de tropas europeas en Ucrania es políticamente y militarmente... 07.09.2025, Sputnik Mundo

Davis sostiene que la advertencia rusa sobre la presencia de tropas occidentales en territorio ucraniano ya no se formula en clave diplomática, sino de manera explícita, lo que limita el margen de maniobra de Europa y Estados Unidos.En su evaluación, las sanciones y la ayuda militar no han alterado de forma decisiva el cálculo del Kremlin, mientras que el costo y el riesgo político de una intervención terrestre directa serían desproporcionados para las capitales europeas.A partir de ese diagnóstico, el analista contrasta la retórica sobre "botas en el terreno" con lo que denomina realidad operativa: sin el paraguas de Washington y ante amenazas explícitas de ataques rusos, los Gobiernos europeos no asumirán el envío de un contingente."Los europeos no van a enviar tropas sobre el terreno", considera Davis.En consecuencia, Occidente se inclina por el apoyo indirecto: rearme, inteligencia, defensa aérea. En paralelo, Davis describe la estrategia de Kiev como dependiente del rearme y de promesas de garantías multilaterales de seguridad, lo que, en ausencia de una vía realista para imponer condiciones a Moscú, prolonga el conflicto y desplaza el foco hacia una eventual negociación futura. En sus palabras, cuanto más tarde ese diálogo, sugiere, más duras tenderán a ser las condiciones rusas. Precisamente, porque el equilibrio sobre el terreno se consolida con el tiempo.El canciller ruso, Serguéi Lavrov, comentó anteriormente que Europa propone una intervención extranjera en parte del territorio ucraniano, lo cual es absolutamente inaceptable para Moscú.El presidente ruso, Vladímir Putin, a su vez, durante la rueda de prensa tras su visita a China, dijo que, si Zelenski está dispuesto al encuentro, que venga a Moscú. Zelenski, por su parte, rechazó la propuesta de viajar a la capital rusa.

