Putin ofrece una rueda de prensa tras su visita a China
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, hizo balance al término de su histórica visita de estado a Pekín, que resultó la más larga del mandatario ruso. Durante... 03.09.2025, Sputnik Mundo
Sputnik te presentó la transmisión en vivo del discurso del mandatario ruso:
13:40 GMT 03.09.2025 (actualizado: 14:50 GMT 03.09.2025)
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, hizo balance al término de su histórica visita de estado a Pekín, que resultó la más larga del mandatario ruso. Durante el viaje, Putin asistió a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, así como al desfile de la Victoria sobre el militarismo japonés y el fin de la Segunda Guerra Mundial.
Sputnik te presentó la transmisión en vivo del discurso del mandatario ruso: