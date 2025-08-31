https://noticiaslatam.lat/20250831/juego-politico-hasta-donde-esta-dispuesto-a-llegar-occidente-para-impedir-que-eeuu-se-acerque-a-1165952640.html
"Juego político": ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Occidente para impedir que EEUU se acerque a Rusia?
Hay fuerzas políticas en Occidente dispuestas a sacrificar a Ucrania y a su pueblo para impedir que Estados Unidos se acerque a Rusia, opina el oficial de...
Hay fuerzas políticas en Occidente dispuestas a sacrificar a Ucrania y a su pueblo para impedir que Estados Unidos se acerque a Rusia, opina el oficial de inteligencia retirado del Cuerpo de Marines de EEUU y analista militar Scott Ritter, añadiendo que "es solo un juego político".
"Estas personas, lamentablemente, (…) están dispuestas a sacrificar a Ucrania para lograr su objetivo. Cuando digo 'sacrificar', lo digo literalmente: están destruyendo el acervo genético de Ucrania", destaca en una entrevista con el canal de YouTube Dialogue Works.
Además, subraya que la reducción de la edad de reclutamiento en Ucrania a 18 años está a la vuelta de la esquina.
"Pronto enviarán a jóvenes de 18 años al frente. Cuando lo hagan, será el fin", expresó.
El 15 de agosto, el presidente estadounidense, Donald Trump, se reunió en Anchorage
, Alaska, con su homólogo ruso, Vladímir Putin. Los mandatarios discutieron las vías para poner fin al conflicto en Ucrania.
Días después, el diregente del país norteamericano prosiguió sus gestiones de paz en Ucrania y recibió en la Casa Blanca a Volodímir Zelenski
, junto a seis líderes europeos: el presidente francés, Emmanuel Macron, el finlandés, Alexander Stubb, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el canciller alemán, Friedrich Merz, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.
Después del encuentro, fue anunciado que Francia, Alemania y Reino Unido quieren desplegar tropas en Ucrania. A su vez, Trump indicó que, durante su Administración, no habrá militares estadounidenses en ese país.
En palabras del canciller ruso, Serguéi Lavrov, Europa propone una intervención extranjera en parte del territorio ucraniano, lo cual es absolutamente inaceptable para Moscú
.
