Exmercenario colombiano explica por qué tuvo que huir del Ejército de Ucrania
Los mercenarios desertan del Ejército ucraniano debido a las circunstancias insoportables del servicio, destacó a Sputnik, bajo condición de anonimato, el colombiano Luis, que sirvió en una de las unidades de artillería ucranianas durante aproximadamente ocho meses en 2024.
"Prácticamente, tuve que huir a escondidas de allí, porque no nos dejaban salir [del territorio de la base] ni descansar. (...) Cuando me reemplazaron en mi puesto, aproveché la oportunidad", compartió.

Subrayó que hubo personas que le ayudaron a huir. Al mismo tiempo, señaló que lo más difícil fue salir del lugar donde la unidad estaba estacionada, mientras que el vuelo no supuso ninguna dificultad y solo era "cuestión de tener dinero" para el boleto de avión.Además, contó que el mando se mostraba "indiferente" hacia los mercenarios y no cumplía con sus obligaciones. La estancia en una u otra zona de despliegue podía pasar de los 20 días prometidos a entre 40 y 60, donde había que "trabajar todo el tiempo, casi sin descanso".Desde el comienzo de la operación militar especial rusa, en febrero de 2022, muchos mercenarios extranjeros entraron en Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso ha declarado en repetidas ocasiones que Kiev utiliza mercenarios extranjeros como "carne de cañón" y que el Ejército ruso seguirá eliminándolos en toda Ucrania.En muchas entrevistas, los propios mercenarios que fueron a luchar por dinero admitieron que los militares ucranianos no coordinan bien sus acciones y que las posibilidades de sobrevivir a las batallas son escasas, ya que la intensidad del conflicto no es comparable a la de Afganistán y Oriente Medio, a las que están acostumbrados.En marzo, el Ministerio de Defensa ruso informó de que más de 13.300 mercenarios habían llegado a Ucrania desde el inicio de la operación especial rusa.
Los mercenarios desertan del Ejército ucraniano debido a las circunstancias insoportables del servicio, destacó a Sputnik, bajo condición de anonimato, el colombiano Luis, que sirvió en una de las unidades de artillería ucranianas durante aproximadamente ocho meses en 2024.
"Prácticamente, tuve que huir a escondidas de allí, porque no nos dejaban salir [del territorio de la base] ni descansar. (...) Cuando me reemplazaron en mi puesto, aproveché la oportunidad", compartió.
Subrayó que hubo personas que le ayudaron a huir. Al mismo tiempo, señaló que lo más difícil fue salir del lugar donde la unidad estaba estacionada, mientras que el vuelo no supuso ninguna dificultad y solo era "cuestión de tener dinero" para el boleto de avión.
Además, contó que el mando se mostraba "indiferente" hacia los mercenarios y no cumplía con sus obligaciones. La estancia en una u otra zona de despliegue podía pasar de los 20 días prometidos a entre 40 y 60, donde había que "trabajar todo el tiempo, casi sin descanso".
Desde el comienzo de la operación militar especial rusa,
en febrero de 2022, muchos mercenarios extranjeros entraron en Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso ha declarado en repetidas ocasiones que Kiev utiliza mercenarios extranjeros como "carne de cañón" y que el Ejército ruso seguirá eliminándolos en toda Ucrania.
En muchas entrevistas, los propios mercenarios que fueron a luchar por dinero admitieron que los militares ucranianos no coordinan bien sus acciones y que las posibilidades de sobrevivir a las batallas son escasas, ya que la intensidad del conflicto no es comparable a la de Afganistán y Oriente Medio, a las que están acostumbrados.
En marzo, el Ministerio de Defensa ruso informó de que más de 13.300 mercenarios habían llegado a Ucrania desde el inicio de la operación especial rusa.
