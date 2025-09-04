https://noticiaslatam.lat/20250904/no-es-un-golpe-letal-el-juicio-contra-bolsonaro-llega-a-su-fase-final-en-brasil-1166113423.html

"No es un golpe letal": el juicio contra Bolsonaro llega a su fase final en Brasil

"No es un golpe letal": el juicio contra Bolsonaro llega a su fase final en Brasil

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil dio comienzo a la fase final del juicio contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro y otros siete de sus allegados políticos por su presunta participación en la intentona golpista del 8 de enero de 2023, cuando miles de simpatizantes del exmandatario rodearon e irrumpieron en varios edificios de Gobierno en la capital, Brasilia.La fase final del proceso, que se extenderá hasta el 12 de septiembre, culminará con una decisión sobre los cinco delitos por los que se acusa a Bolsonaro y que, en conjunto, podrían ameritar una condena de más de 40 años de prisión.Para el experto, resulta relevante históricamente que la propia democracia brasileña "utilice sus instituciones y el Estado de derecho para colocar en el banco de los acusados al expresidente y a su entorno, muchos de ellos altos mandos de las Fuerzas Armadas". En efecto, el proceso judicial también apunta contra importantes funcionarios con pasado militar como el exjefe de Gabinete y general del Ejército Walter Braga Netto o el general Paulo Sérgio Nogueira, exministro de Defensa durante la gestión de Bolsonaro.También consultado por Sputnik, el analista político brasileño Guilherme Simões Reis remarcó la importancia del juicio para un Brasil que en los últimos años "entró en una rápida caída de la calidad democrática" y experimentó un "avance autoritario" que incluyó, por ejemplo, el envío a prisión del actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva sin las pruebas suficientes.En cualquier caso, el proceso está lejos de pasar inadvertido para la población brasileña. Según informó el STF, más de 3.300 personas se inscribieron para asistir a las audiencias, obligando al organismo a decidir por sorteo quiénes podrían ocupar los 150 puestos disponibles. Las transmisiones en vivo de las audiencias, en tanto, acumulan cientos de miles de visualizaciones.Para Del Río, si bien las audiencias pueden ser seguidas también por el núcleo de seguidores que Bolsonaro aún conserva, la gran expectativa puede explicarse por el interés de sectores de la población que "se vieron atravesados por el mandato de Bolsonaro", tanto por la eliminación de políticas sociales que los beneficiaban como por el "desabrigo absoluto" que experimentaron durante la pandemia de COVID-19.¿El bolsonarismo sobrevivirá?Con la posibilidad cierta de una condena contra Bolsonaro y la inhabilitación para participar de las elecciones presidenciales hasta 2030, el juicio también puede comenzar a definir el camino para los comicios generales de 2026. Es que si bien el presidente Lula aparece como favorito en la mayoría de las encuestas, Bolsonaro mantiene rangos de adhesión superiores al 30%, incluso pese a su inhabilitación.Simoes Reis sostuvo que una condena contra el expresidente puede "hacer todo más fácil para Lula y el Partido de los Trabajadores", aunque eso no significa que los comicios ya estén ganados para el oficialismo, ya que es probable que el bolsonarismo pueda escoger a un candidato alternativo que absorba ese apoyo.A sabiendas de eso, enfatizó Simoes Reis, muchos dirigentes opositores de Brasil están comenzando una disputa para posicionarse como el "heredero de Bolsonaro" en 2026. En esa carrera aparecen fundamentalmente el gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, o incluso la esposa del exmandatario, Michelle Bolsonaro. De todas maneras, el analista consideró que aún "no hay un candidato obvio" para sustituir al expresidente y esa pelea interna podría "no ser pacífica".Del Río coincidió en que una condena a Bolsonaro no será "un golpe letal" para su movimiento y ahondó que, además de los posibles presidenciables para 2026, dicha corriente mantiene a "muchísimos legisladores a nivel subnacional y federal que están vivos y batallan por esas ideologías".Incluso, subrayó el analista, la actividad de estos legisladores podría ser clave para que avancen en el Congreso brasileño iniciativas para decretar amnistías a los enjuiciados por los incidentes del 8 de enero, incluyendo al expresidente Bolsonaro. "El bolsonarismo es un sector que está vivo. No es un golpe letal, existen reacomodos, cambio de estrategias y nuevas alianzas mirando hacia 2026", enfatizó.El experto también sostuvo que, si bien Lula mantiene un liderazgo en las encuestas, "no se trata de una ventaja enorme", por lo que las opciones de cara a 2026 todavía se mantienen abiertas.El ascenso de Alexandre de MoraesAl mismo tiempo que colocó a Bolsonaro en el banquillo de los acusados, el juicio contra el expresidente elevó a la primera plana al juez del STF Alexandre de Moraes, encargado de llevar a cabo la acción penal contra el líder brasileño.Además de los cuestionamientos desde el bolsonarismo, el magistrado también debió enfrentar ataques desde EEUU, que lo incluyó en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y el retiro de su visa para ingresar a territorio estadounidense por parte del Departamento de Estado.El juez también se había enfrentado públicamente con el empresario Elon Musk, cuando decretó el bloqueo a la plataforma X en Brasil por divulgar "noticias falsas".El analista afirmó que, si bien con 56 años aún "es joven" y puede permanecer varios años más en el Supremo Tribunal, la buena imagen que ha ganado va a empujarlo eventualmente hacia la política. "Me parece muy probable que quiera intentar ser presidente y si lo intenta tendría chances", afirmó.Para Del Río, De Moraes se ha convertido "en un ícono" de la defensa de la democracia brasileña, tanto por sus acciones contra las noticias falsas como por la conducción del Supremo Tribunal Federal "ante las embestidas contra la propia institución y la democracia". Si bien evitó aventurar un posible éxito político, el académico sí consideró que una eventual condena a Bolsonaro podría colocar al juez como "una lectura obligatoria en los libros de escuela".De todos modos, Simoes Reis aclaró que una posible proyección política no implica que "no haya problemas" entorno a su figura y recordó que suele ser criticado "por algunas acciones que salen de lo estrictamente judicial".De hecho, De Moraes ya ocupó cargos políticos cuando fue ministro de Justicia durante la presidencia de Michel Temer (2016-2018), en el Gobierno que asumió tras el impeachment contra Dilma Rousseff (2011-2016). Fue el propio Temer quien lo designó luego para ocupar su puesto actual en el STF.

