https://noticiaslatam.lat/20250814/brasil-avanza-en-una-ley-para-regular-las-redes-sociales-un-ejemplo-para-la-region-1165447387.html

Brasil avanza en una ley para regular las redes sociales: ¿un ejemplo para la región?

Brasil avanza en una ley para regular las redes sociales: ¿un ejemplo para la región?

Sputnik Mundo

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció un proyecto de ley para regular las redes sociales y evitar noticias falsas y "mensajes de odio"... 14.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-14T01:00+0000

2025-08-14T01:00+0000

2025-08-14T01:35+0000

américa latina

brasil

luiz inacio lula da silva

washington

danilo silvestre

martín becerra

💬 opinión y análisis

redes sociales

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/0d/1165449575_0:464:504:747_1920x0_80_0_0_cbb25fc807d5721309ace2d73471e0c7.jpg

A un año del entredicho que derivó en el bloqueo de X en Brasil por parte del Supremo Tribunal Federal (STF), el Gobierno del país sudamericano busca fijar la reglamentación de las redes sociales y las grandes tecnológicas a través de una ley.Durante una entrevista con el canal brasileño Band News, Lula dijo que se encuentra ajustando los últimos detalles para enviar al Congreso un proyecto de ley para "reglamentar a las 'Big Tech' y las redes sociales en Brasil".El presidente no adelantó detalles del contenido del proyecto, pero aseguró que está siendo elaborado desde hace dos meses y que sería revisado en una reunión con sus ministros antes de llegar al legislativo. Además, vinculó la iniciativa con una resolución adoptada por el STF en junio de este año, cuando dictaminó que las plataformas digitales son responsables por las publicaciones ilegales creadas por sus usuarios.De acuerdo con el portal brasileño G1, el texto pondrá foco especialmente en combatir las noticias falsas, discursos de odio y fraudes. Sin embargo, aun existen diferencias a la interna del Gobierno de Lula sobre si el Poder Ejecutivo podría decidir la eliminación de contenidos ilegales o el bloqueo de cuentas o si se trata de algo que le corresponde estrictamente a la Justicia.En diálogo con Sputnik, el analista político brasileño Danilo Silvestre remarcó que la regulación de las redes sociales "siempre ha sido un tema importante para Lula y su Gobierno" y que la intención del mandatario de avanzar en este terreno puede verse desde "hace tiempo", a pesar de que había quedado "dormido" en los últimos meses.Para el experto, la propuesta de Lula va por carriles diferentes al diferendo entre Brasil y EEUU por los aranceles a productos brasileños y no debería ser considerada como una "respuesta" de Lula a las amenazas desde Washington. Por el contrario, consideró el analista, se relaciona más con recientes revelaciones hechas por el influencer brasileño 'Felca', sobre la "adultización" de menores de edad en redes sociales para supuestos actos de explotación.En efecto, el analista señaló que el episodio generó en Brasil "un clamor popular de protección a los niños en ambientes digitales" y la gestión de Lula está sabiendo "aprovechar el momento político" para asegurar su aprobación en el Congreso.¿Cómo regular las redes en América Latina?También consultado por Sputnik, el investigador argentino especializado en Tecnologías de la Información Martín Becerra consideró que es positivo que Brasil avance en este sentido, siempre que en el texto final "se modere el contenido ilegal vinculado con ataques violentos" y "se proteja la salud y la integridad de las personas", así como "se evite la personalización de servicios a menores de edad con fines publicitarios".Para Becerra, es necesario que una regulación en este campo "reconozca el derecho de los usuarios de redes sociodigitales, tan vulnerados por parte de las empresas dueñas de las grandes plataformas".En ese sentido, sostuvo que una buena regulación en materia de redes debería abordar " el derecho de las personas usuarias a definir qué se hace con sus datos", así como permitirle al usuario "organizar la relevancia de los contenidos que las plataformas le muestran o no". También, reivindicó, es necesario que los usuarios puedan "apelar las decisiones sobre su perfil" adoptadas por las plataformas, algo en lo que actualmente ni siquiera hay "posibilidad de queja".Becerra también enfatizó que la regulación debe establecer claramente "qué tipo de contenido es lesivo para la convivencia y la salud y, en consecuencia, no tiene espacio", como pueden ser "campañas de hostigamiento violento, mensajes golpistas, amenazas para la integridad de menores de edad", entre otros. Esto, recordó el especialista, ya sucede en medios de comunicación tradicionales o cartelería pública.Por último, el experto incluiría en la normativa "parámetros claros sobre competencia económica y abuso de posición dominante" y las consecuentes medidas a adoptar cuando se detectan "prácticas monopólicas y abusivas".Para Becerra, Brasil puede ser considerado, en la actualidad, como "un país que intenta defender su soberanía en entornos digitales".Si bien reconoció que el Legislativo brasileño "no parece acompañar los esfuerzos de los otros dos poderes estatales" en este sentido, valoró que el gigante sudamericano haya comenzado un proceso "que representa una vía novedosa, al menos en nuestra región".De hecho, Becerra enfatizó que "por su importancia geopolítica, su escala económica y su influencia política, los pasos que está dando Brasil son ejemplares para la región" aunque, aún así, "hay temas que ningún país, incluido Brasil, podrá resolver de modo aislado". Por eso, el experto se mostró menos optimista en las posibilidades inmediatas de América Latina, que afrontaría "el desafío, gigantesco, de armonizar diagnósticos y elaborar políticas coordinadas".

https://noticiaslatam.lat/20250813/1165443428.html

https://noticiaslatam.lat/20250812/era-previsible-que-ante-las-tarifas-de-estados-unidos-brasil-se-acerque-mas-a-sus-socios-del-brics-1165415948.html

brasil

washington

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

brasil, luiz inacio lula da silva, washington, danilo silvestre, martín becerra, 💬 opinión y análisis, redes sociales