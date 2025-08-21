https://noticiaslatam.lat/20250821/lula-es-el-favorito-para-las-presidenciales-de-2026-muestra-una-encuesta-1165712377.html

Lula es el favorito para las presidenciales de 2026, muestra una encuesta

Lula es el favorito para las presidenciales de 2026, muestra una encuesta

Sputnik Mundo

El mandatario brasileño Luiz Inacio Lula da Silva aparece como claro favorito de cara a las presidenciales que el país celebrará en octubre de 2026, muestra... 21.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-21T18:22+0000

2025-08-21T18:22+0000

2025-08-21T18:22+0000

américa latina

brasil

luiz inacio lula da silva

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/15/1165712218_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_f4108d3dc95aa2cfb52f9fdd7ca9f552.jpg

En un eventual balotaje contra el actual gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas (el candidato más probable de la derecha), Lula vencería con el 43% de los votos, frente al 35% de su rival. En julio los porcentajes eran de 41% frente a 37%, respectivamente.Lula también vencería al expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023) en el caso improbable de que el líder de la ultraderecha se presente a las elecciones. Según Quaest, Lula obtendría el 47% de los apoyos frente a 35% de Bolsonaro, ampliando el margen de julio, cuando los porcentajes eran de 43% y 37%, respectivamente.El exmandatario fue inhabilitado por la Justicia para competir hasta 2030 y está siendo juzgado por intento de golpe de Estado.El líder progresista ganaría con más margen si su contrincante fuera la ex primera dama, Michelle Bolsonaro, esposa del exmandatario: Quaest apunta 47% de apoyo para el primero y 34% para la segunda. En julio, los porcentajes eran de 43% y 36%, respectivamente.La distancia entre Lula y el resto de posibles candidatos se amplía en el caso de gobernadores conservadores y de uno de los hijos del expresidente, el senador Flávio Bolsonaro, que obtendría solo 32 puntos de apoyo, frente a 48 del candidato de izquierdas.El sondeo también muestra que el porcentaje de electores que cree que Lula no debería ser candidato permanece en el 58%. En cambio, los que creen que Bolsonaro no debería presentarse aumentaron tres puntos y ya son el 65% de los brasileños.La encuesta fue realizada sobre la base de más de 12.000 entrevistas entre los días 12 y 17 de agosto, antes de que la Policía Federal acusara a Bolsonaro y a uno de sus hijos, Eduardo, de un delito de coacción y obstrucción a la Justicia.El expresidente se encuentra en arresto domiciliario y a la espera del juicio que comenzará el 2 de septiembre. Se expone a una condena de más de 40 años de cárcel por presuntamente haber liderado un intento de golpe de Estado para evitar que Lula asumiera la presidencia en 2023.

https://noticiaslatam.lat/20250723/un-espacio-para-que-lula-consolide-su-discurso-brasil-cimenta-liderazgo-regional-ante-tension-con-1164710977.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

brasil, luiz inacio lula da silva