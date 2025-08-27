Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20250827/milei-es-atacado-a-pedradas-durante-su-visita-a-conurbado-de-buenos-aires--1165857934.html
Milei es atacado a pedradas durante su visita a conurbado de Buenos Aires
Milei es atacado a pedradas durante su visita a conurbado de Buenos Aires
Sputnik Mundo
Un mitin del presidente argentino, Javier Milei, terminó de forma abrupta luego de que a su paso por Lomas de Zamora, en el conurbado sur de Buenos Aires... 27.08.2025, Sputnik Mundo
2025-08-27T21:24+0000
2025-08-27T21:24+0000
américa latina
buenos aires
javier milei
sociedad
política
argentina
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/1b/1165857777_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_b271d5907baed21f529aba31a45f0ab4.jpg
De acuerdo con el diario argentino La Nación, se trata de la segunda vez en tan solo una semana que la caravana proselitista del actual mandatario es atacada. Reportes señalan que Milei, su hermana y titular de la Secretaría General de la Presidencia, Karina, así como el diputado José Luis Espert fueron custodiados y retirados del lugar por elementos de seguridad oficiales.
buenos aires
argentina
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/1b/1165857777_62:0:973:683_1920x0_80_0_0_c860ad8e6350ca02d77b47adbcb87aab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
buenos aires, javier milei, sociedad, política, argentina
buenos aires, javier milei, sociedad, política, argentina

Milei es atacado a pedradas durante su visita a conurbado de Buenos Aires

21:24 GMT 27.08.2025
© AP Photo / Natacha PisarenkoJavier Milei fue recibido a pedradas
Javier Milei fue recibido a pedradas - Sputnik Mundo, 1920, 27.08.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Síguenos en
Un mitin del presidente argentino, Javier Milei, terminó de forma abrupta luego de que a su paso por Lomas de Zamora, en el conurbado sur de Buenos Aires, fuera atacado a pedradas por parte de los residentes.
De acuerdo con el diario argentino La Nación, se trata de la segunda vez en tan solo una semana que la caravana proselitista del actual mandatario es atacada.
Reportes señalan que Milei, su hermana y titular de la Secretaría General de la Presidencia, Karina, así como el diputado José Luis Espert fueron custodiados y retirados del lugar por elementos de seguridad oficiales.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала