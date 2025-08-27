Milei es atacado a pedradas durante su visita a conurbado de Buenos Aires

De acuerdo con el diario argentino La Nación, se trata de la segunda vez en tan solo una semana que la caravana proselitista del actual mandatario es atacada. Reportes señalan que Milei, su hermana y titular de la Secretaría General de la Presidencia, Karina, así como el diputado José Luis Espert fueron custodiados y retirados del lugar por elementos de seguridad oficiales.
Un mitin del presidente argentino, Javier Milei, terminó de forma abrupta luego de que a su paso por Lomas de Zamora, en el conurbado sur de Buenos Aires, fuera atacado a pedradas por parte de los residentes.
De acuerdo con el diario argentino La Nación, se trata de la segunda vez en tan solo una semana que la caravana proselitista del actual mandatario es atacada.
Reportes señalan que Milei, su hermana y titular de la Secretaría General de la Presidencia, Karina, así como el diputado José Luis Espert fueron custodiados y retirados del lugar por elementos de seguridad oficiales.
