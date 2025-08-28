Mundo
Trump no descarta una operación militar en el Caribe en el marco de "la lucha contra las drogas"
Trump no descarta una operación militar en el Caribe en el marco de "la lucha contra las drogas"
28.08.2025
Trump no descarta una operación militar en el Caribe en el marco de "la lucha contra las drogas"

17:45 GMT 28.08.2025 (actualizado: 18:46 GMT 28.08.2025)
Donald Trump, presidente de EEUU, habla con los medios de comunicación, 27 de junio de 2025, en la sala de prensa de la Casa Blanca en Washington
Donald Trump, presidente de EEUU, habla con los medios de comunicación, 27 de junio de 2025, en la sala de prensa de la Casa Blanca en Washington
El presidente Donald Trump está dispuesto a emplear "todos los elementos del poder estadounidense" para frenar "el ingreso de drogas al país", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, comentando la posibilidad de que el actual despliegue naval en el Caribe pueda escalar hacia una operación militar.
"No me adelantaré al presidente en lo que respecta a una eventual acción militar, pero lo que sí puedo decir es que muchos países caribeños y otros de la región han respaldado las operaciones antidroga de esta Administración. Y el presidente está preparado para usar todos los recursos del poder estadounidense con el fin de impedir que las drogas inunden nuestro país y llevar a la justicia a los responsables", señaló Leavitt en una rueda de prensa.
El 25 de agosto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la movilización de todas las fuerzas nacionales en respuesta a lo que calificó como una amenaza de Washington para la seguridad nacional y regional.
Más tarde, el canciller Yván Gil informó que Caracas había solicitado el apoyo del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ante las amenazas de Estados Unidos.
