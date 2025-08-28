https://noticiaslatam.lat/20250828/la-lucha-contra-drogas-de-trump-en-el-caribe-podria-escalar-hacia-una-operacion-militar-senala-la-1165867758.html

Trump no descarta una operación militar en el Caribe en el marco de "la lucha contra las drogas"

Trump no descarta una operación militar en el Caribe en el marco de "la lucha contra las drogas"

"No me adelantaré al presidente en lo que respecta a una eventual acción militar, pero lo que sí puedo decir es que muchos países caribeños y otros de la región han respaldado las operaciones antidroga de esta Administración. Y el presidente está preparado para usar todos los recursos del poder estadounidense con el fin de impedir que las drogas inunden nuestro país y llevar a la justicia a los responsables", señaló Leavitt en una rueda de prensa.El 25 de agosto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la movilización de todas las fuerzas nacionales en respuesta a lo que calificó como una amenaza de Washington para la seguridad nacional y regional. Más tarde, el canciller Yván Gil informó que Caracas había solicitado el apoyo del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ante las amenazas de Estados Unidos.

