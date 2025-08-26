Caracas denuncia la intimidación de EEUU con el uso de submarino nuclear en el Caribe
17:36 GMT 26.08.2025 (actualizado: 18:39 GMT 26.08.2025)
© Foto : Public DomainEl submarino nuclear USS Newport News
© Foto : Public Domain
La Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante las Naciones Unidas denuncia la escalada de acciones hostiles y amenazas de EEUU, que ahora incluyen el despliegue de buques de guerra adicionales en el Caribe, entre ellos el crucero lanzamisiles USS Lake Erie y el submarino nuclear USS Newport News.
Según se desprende del comunicado de la misión permanente ante la ONU, Caracas hace un llamado para "preservar la paz, la seguridad y la estabilidad" en la región:
Venezuela exige el cese inmediato del despliegue militar estadounidense en el Caribe.
Reclama garantías claras y verificables de Washington de que no desplegará ni amenazará con usar armas nucleares en la región.
Insta al Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe a convocar a consultas urgentes para examinar esta serie de acciones hostiles e intentos de intimidación.
Insta a que se respete el Tratado de Tlatelolco, que fue firmado por EEUU y que declara a América Latina y el Caribe como zona libre de armas nucleares.
Caracas también llama a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas a "respaldar el respeto al carácter desnuclearizado de América Latina y el Caribe" y a defender la Proclama de la CELAC de la región como una "Zona de Paz".
Deja constancia de que la introducción de un submarino nuclear sin transparencia sobre el armamento que lleva contradice de manera flagrante los principios mencionados arriba.