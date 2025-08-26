https://noticiaslatam.lat/20250826/caracas-denuncia-el-uso-de-la-intimidacion-nuclear-por-parte-de-eeuu-en-la-region-del-caribe--1165847558.html

Caracas denuncia la intimidación de EEUU con el uso de submarino nuclear en el Caribe

Sputnik Mundo

La Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante las Naciones Unidas denuncia la escalada de acciones hostiles y amenazas de EEUU, que ahora... 26.08.2025, Sputnik Mundo

Según se desprende del comunicado de la misión permanente ante la ONU, Caracas hace un llamado para "preservar la paz, la seguridad y la estabilidad" en la región:

