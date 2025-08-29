Mundo
Putin no descarta la posibilidad de reunirse con Zelenski — Kremlin
Putin no descarta la posibilidad de reunirse con Zelenski, anunciaron desde el Kremlin
Putin no descarta la posibilidad de reunirse con Zelenski, anunciaron desde el Kremlin
2025-08-29T10:12+0000
2025-08-29T10:26+0000
Para el momento no es posible decir que el trabajo a nivel de expertos avance con intensidad, precisó Peskov."[El mandatario ruso] considera que cualquier cumbre debe estar bien preparada, de manera que permita concretar los avances previamente logrados en el plano técnico. Hoy por hoy, no se puede señalar que esa labor esté realmente en marcha. Lamentablemente, no", señaló.Subrayó que Moscú mantiene su interés y disposición a entablar este tipo de negociaciones. "Todas nuestras posiciones han sido comunicadas; los proyectos y puntos básicos se entregaron por escrito a la parte ucraniana. Sí, se trata de propuestas iniciales, y ahora hace falta un debate. Así es como se encuentra la situación en este momento", agregó el portavoz.Vladímir Putin y Donald Trump discutieron en Alaska el 15 de agosto las vías para poner fin al conflicto en Ucrania. Ambos mandatarios calificaron positivamente el encuentro. Al concluir la cumbre, el presidente ruso habló de la posibilidad real de alcanzar la paz y subrayó que Moscú busca una solución duradera.Trump, por su parte, señaló que con Putin lograron consensuar "muchos puntos" sobre la cuestión ucraniana, aunque aún persisten desacuerdos en varios aspectos. El mismo día, en una entrevista con Fox News, apuntó que ahora la posibilidad de un acuerdo depende de Zelenski.Tras reunirse con su par ruso, el mandatario norteamericano mantuvo en Washington un encuentro con Zelenski y líderes europeos, después del cual anunció que Francia, Alemania y el Reino Unido quieren desplegar tropas en Ucrania. Además, indicó que, durante su Administración, no habrá militares estadounidenses en ese país.
29.08.2025
Noticia en desarrollo
El jefe de Estado ruso, Vladímir Putin, no descarta la posibilidad de reunirse con Volodímir Zelenski, señaló el portavoz de la Presidencia, Dmitri Peskov, a un corresponsal de Sputnik.

"Putin no excluye la posibilidad de una reunión de este tipo [con Zelenski]", aseguró el funcionario.

Para el momento no es posible decir que el trabajo a nivel de expertos avance con intensidad, precisó Peskov.
"[El mandatario ruso] considera que cualquier cumbre debe estar bien preparada, de manera que permita concretar los avances previamente logrados en el plano técnico. Hoy por hoy, no se puede señalar que esa labor esté realmente en marcha. Lamentablemente, no", señaló.
Subrayó que Moscú mantiene su interés y disposición a entablar este tipo de negociaciones. "Todas nuestras posiciones han sido comunicadas; los proyectos y puntos básicos se entregaron por escrito a la parte ucraniana. Sí, se trata de propuestas iniciales, y ahora hace falta un debate. Así es como se encuentra la situación en este momento", agregó el portavoz.
Vladímir Putin y Donald Trump discutieron en Alaska el 15 de agosto las vías para poner fin al conflicto en Ucrania. Ambos mandatarios calificaron positivamente el encuentro. Al concluir la cumbre, el presidente ruso habló de la posibilidad real de alcanzar la paz y subrayó que Moscú busca una solución duradera.
Trump, por su parte, señaló que con Putin lograron consensuar "muchos puntos" sobre la cuestión ucraniana, aunque aún persisten desacuerdos en varios aspectos. El mismo día, en una entrevista con Fox News, apuntó que ahora la posibilidad de un acuerdo depende de Zelenski.
Tras reunirse con su par ruso, el mandatario norteamericano mantuvo en Washington un encuentro con Zelenski y líderes europeos, después del cual anunció que Francia, Alemania y el Reino Unido quieren desplegar tropas en Ucrania. Además, indicó que, durante su Administración, no habrá militares estadounidenses en ese país.
