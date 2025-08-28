Mundo
https://noticiaslatam.lat/20250828/donald-trump-cree-que-las-demandas-de-zelenski-y-europa-carecen-de-realismo-segun-medios-1165868967.html
Donald Trump cree que las demandas de Zelenski y de Europa carecen de realismo, según medios
Donald Trump cree que las demandas de Zelenski y de Europa carecen de realismo, según medios
28.08.2025
2025-08-28T19:44+0000
2025-08-28T18:49+0000
"Trump también ha dirigido cierta frustración hacia Zelenski y Europa, al considerar que sus demandas son poco realistas y que deben aceptar que Ucrania tiene que perder parte de su territorio para poner fin al conflicto", señala el artículo.El mandatario no quiere que su postura sobre Ucrania le haga perder apoyo en EEUU, explica el diario.Al mismo tiempo, Trump tiene la intención de hacer pronto más "declaraciones adicionales" sobre la situación en Ucrania, informó la portavoz Karoline Leavitt."Creo que el presidente hará más tarde algunas declaraciones adicionales al respecto", señaló en una rueda de prensa.Vladímir Putin y Donald Trump discutieron en Alaska el 15 de agosto las vías para poner fin al conflicto en Ucrania. Ambos mandatarios calificaron positivamente el encuentro. Al concluir la cumbre, el presidente ruso habló de la posibilidad real de alcanzar la paz y subrayó que Moscú busca una solución duradera.Trump, por su parte, señaló que con Putin lograron consensuar "muchos puntos" sobre la cuestión ucraniana, aunque aún persisten desacuerdos en varios aspectos. El mismo día, en una entrevista con Fox News, apuntó que ahora la posibilidad de un acuerdo depende de Zelenski.Tras reunirse con su par ruso, el mandatario norteamericano mantuvo en Washington un encuentro con Zelenski y líderes europeos, después del cual anunció que Francia, Alemania y el Reino Unido quieren desplegar tropas en Ucrania. Además, indicó que, durante su Administración, no habrá militares estadounidenses en ese país.
Donald Trump cree que las demandas de Zelenski y de Europa carecen de realismo, según medios

19:44 GMT 28.08.2025
El presidente de EEUU, Donald Trump, está descontento con Volodímir Zelenski y con los europeos, pues juzga que sus condiciones para un acuerdo en Ucrania son inalcanzables, informa la revista 'The Atlantic' citando a funcionarios anónimos.
"Trump también ha dirigido cierta frustración hacia Zelenski y Europa, al considerar que sus demandas son poco realistas y que deben aceptar que Ucrania tiene que perder parte de su territorio para poner fin al conflicto", señala el artículo.
El mandatario no quiere que su postura sobre Ucrania le haga perder apoyo en EEUU, explica el diario.

"Lo único que desea es que el conflicto termine. Casi no le importa cómo", indica, citando a sus fuentes.

Al mismo tiempo, Trump tiene la intención de hacer pronto más "declaraciones adicionales" sobre la situación en Ucrania, informó la portavoz Karoline Leavitt.
"Creo que el presidente hará más tarde algunas declaraciones adicionales al respecto", señaló en una rueda de prensa.
Vladímir Putin y Donald Trump discutieron en Alaska el 15 de agosto las vías para poner fin al conflicto en Ucrania. Ambos mandatarios calificaron positivamente el encuentro. Al concluir la cumbre, el presidente ruso habló de la posibilidad real de alcanzar la paz y subrayó que Moscú busca una solución duradera.
Trump, por su parte, señaló que con Putin lograron consensuar "muchos puntos" sobre la cuestión ucraniana, aunque aún persisten desacuerdos en varios aspectos. El mismo día, en una entrevista con Fox News, apuntó que ahora la posibilidad de un acuerdo depende de Zelenski.
Tras reunirse con su par ruso, el mandatario norteamericano mantuvo en Washington un encuentro con Zelenski y líderes europeos, después del cual anunció que Francia, Alemania y el Reino Unido quieren desplegar tropas en Ucrania. Además, indicó que, durante su Administración, no habrá militares estadounidenses en ese país.
Lo último
