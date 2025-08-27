https://noticiaslatam.lat/20250827/el-kremlin-el-trabajo-entre-rusia-y-eeuu-sobre-la-cuestion-ucraniana-debe-realizarse-en-un-formato-1165855428.html

El Kremlin: el trabajo entre Rusia y EEUU sobre la cuestión ucraniana "debe realizarse en un formato no público"

El Kremlin: el trabajo entre Rusia y EEUU sobre la cuestión ucraniana "debe realizarse en un formato no público"

Sputnik Mundo

El trabajo entre Moscú y Washington en relación con el conflicto ucraniano debe llevarse a cabo de forma privada para lograr resultados, declaró el portavoz... 27.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-27T10:04+0000

2025-08-27T10:04+0000

2025-08-27T11:04+0000

internacional

rusia

eeuu

política

kremlin

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

dmitri peskov

ucrania

donald trump

vladímir putin

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/07/1e/1164979714_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_bf2f061fa56c3385f955125515f687c2.jpg

Peskov detalló que las conversaciones entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladímir Putin y Donald Trump, en Alaska "abordaron diversas cuestiones relacionadas con la resolución del conflicto ucraniano.En palabras del portavoz, Moscú mantiene su disposición a resolver el conflicto por medios políticos y diplomáticos, pero es necesaria la reciprocidad por parte de Ucrania. Además, recordó que la crisis ucraniana es compleja y no fue provocada por Rusia. "Apreciamos mucho y esperamos que continúen los esfuerzos de paz y mediación por parte del presidente de EEUU. Consideramos que estos esfuerzos son muy importantes y realmente pueden ayudar a resolver el conflicto", subrayó.Las garantías de seguridad son uno de los temas más importantes en la búsqueda de una solución del conflicto en Ucrania y figuran en la agenda, aclaró el portavoz del Kremlin.Peskov también indicó que Rusia ve de forma negativa los debates en Europa acerca de la posible presencia de militares europeos en territorio ucraniano.Asimismo, subrayó que el avance de la infraestructura militar de la OTAN y su infiltración en Ucrania es una de las causas principales del conflicto.El 15 de agosto, el presidente estadounidense se reunió en Anchorage, Alaska, con su homólogo ruso. Días después, Trump prosiguió sus gestiones de paz en Ucrania y recibió en la Casa Blanca a Volodímir Zelenski, junto a seis líderes europeos: el presidente francés, Emmanuel Macron; el finlandés, Alexander Stubb; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el canciller alemán, Friedrich Merz; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.El 19 de agosto, EEUU confirmó los preparativos para una posible reunión entre Vladímir Putin y Volodímir Zelenski.

https://noticiaslatam.lat/20250825/1165816341.html

eeuu

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, eeuu, política, kremlin, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, dmitri peskov, ucrania, donald trump, vladímir putin